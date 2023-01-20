https://crimea.ria.ru/20230120/kak-perezhit-vzroslenie-detey--sovety-roditelyam-1126485886.html

Как пережить взросление детей – советы родителям

Как пережить взросление детей – советы родителям - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Как пережить взросление детей – советы родителям

Сохранить отношения с повзрослевшими детьми и справиться с синдромом опустевшего гнезда можно, оставаясь самостоятельной единицей со своей личной жизнью и... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T08:44

2023-01-20T08:44

2023-01-20T08:44

общество

совет эксперта

психология

денис долгов

мнения

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Сохранить отношения с повзрослевшими детьми и справиться с синдромом опустевшего гнезда можно, оставаясь самостоятельной единицей со своей личной жизнью и увлечениями. Об этом со ссылкой на клинического психолога, кандидата медицинских наук Дениса Долгова пишет "Доктор Питер".Синдромом опустевшего гнезда называют состояние родителей, чьи дети выросли и окунулись в самостоятельную жизнь. Мамы и папы могут испытывать растерянность, тревожность, чувство пустоты и одиночества, поскольку контролировать и заботиться больше не о ком.Адаптироваться к новым условиям жизни сложнее всего тем родителям, кто воспитывал детей в одиночку и чья жизнь была выстроена вокруг заботы о детях, считает эксперт. "Под детоцентризмом я понимаю ситуацию, когда человек воспринимает и позиционирует себя прежде всего не как самостоятельную личность с широким набором потребностей и интересов, а как родителя, весь смысл жизни которого сводится к выполнению родительской функции и весь фокус внимания сконцентрирован на ребенке. В этом случае, когда ребенок стал самостоятельным и постоянная забота ему не нужна, человек чувствует потерю собственной ценности и смысла жизни", - отметил Долгов.Психолог настаивает: важно помнить, что родительство – лишь часть жизни человека, после взросления детей жизнь не заканчивается, а, наоборот, дарит новые возможности. Эксперт рекомендует вспомнить о том, что у каждого есть множество социальных ролей, на которые можно направить внимание.Например, он рекомендует больше времени уделять второй половине – общаться, путешествовать и заниматься сексом. Для одиноких родителей взросление детей – отличная возможность наладить личную жизнь, считает Долгов. Кроме того, стоит разнообразить свою жизнь досугом, и, чем интереснее будет каждый день, тем меньше времени останется на переживания о потомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты"Пять к одному": как работает формула счастливых отношенийКак достигать целей и научить этому ребенка - психиатр

https://crimea.ria.ru/20220718/psikholog-nazval-oshibki-roditeley-v-vospitanii-malchikov-i-devochek-1123887822.html

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общество, совет эксперта, психология, денис долгов, мнения, дети