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Как пережить взросление детей – советы родителям - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Как пережить взросление детей – советы родителям
Как пережить взросление детей – советы родителям - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Как пережить взросление детей – советы родителям
Сохранить отношения с повзрослевшими детьми и справиться с синдромом опустевшего гнезда можно, оставаясь самостоятельной единицей со своей личной жизнью и... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T08:44
2023-01-20T08:44
общество
совет эксперта
психология
денис долгов
мнения
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Сохранить отношения с повзрослевшими детьми и справиться с синдромом опустевшего гнезда можно, оставаясь самостоятельной единицей со своей личной жизнью и увлечениями. Об этом со ссылкой на клинического психолога, кандидата медицинских наук Дениса Долгова пишет "Доктор Питер".Синдромом опустевшего гнезда называют состояние родителей, чьи дети выросли и окунулись в самостоятельную жизнь. Мамы и папы могут испытывать растерянность, тревожность, чувство пустоты и одиночества, поскольку контролировать и заботиться больше не о ком.Адаптироваться к новым условиям жизни сложнее всего тем родителям, кто воспитывал детей в одиночку и чья жизнь была выстроена вокруг заботы о детях, считает эксперт. "Под детоцентризмом я понимаю ситуацию, когда человек воспринимает и позиционирует себя прежде всего не как самостоятельную личность с широким набором потребностей и интересов, а как родителя, весь смысл жизни которого сводится к выполнению родительской функции и весь фокус внимания сконцентрирован на ребенке. В этом случае, когда ребенок стал самостоятельным и постоянная забота ему не нужна, человек чувствует потерю собственной ценности и смысла жизни", - отметил Долгов.Психолог настаивает: важно помнить, что родительство – лишь часть жизни человека, после взросления детей жизнь не заканчивается, а, наоборот, дарит новые возможности. Эксперт рекомендует вспомнить о том, что у каждого есть множество социальных ролей, на которые можно направить внимание.Например, он рекомендует больше времени уделять второй половине – общаться, путешествовать и заниматься сексом. Для одиноких родителей взросление детей – отличная возможность наладить личную жизнь, считает Долгов. Кроме того, стоит разнообразить свою жизнь досугом, и, чем интереснее будет каждый день, тем меньше времени останется на переживания о потомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты"Пять к одному": как работает формула счастливых отношенийКак достигать целей и научить этому ребенка - психиатр
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общество, совет эксперта, психология, денис долгов, мнения, дети
Как пережить взросление детей – советы родителям

Психолог Долгов дал советы переживающим синдром опустевшего гнезда родителям

08:44 20.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПарк
Парк - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Сохранить отношения с повзрослевшими детьми и справиться с синдромом опустевшего гнезда можно, оставаясь самостоятельной единицей со своей личной жизнью и увлечениями. Об этом со ссылкой на клинического психолога, кандидата медицинских наук Дениса Долгова пишет "Доктор Питер".
Синдромом опустевшего гнезда называют состояние родителей, чьи дети выросли и окунулись в самостоятельную жизнь. Мамы и папы могут испытывать растерянность, тревожность, чувство пустоты и одиночества, поскольку контролировать и заботиться больше не о ком.
Адаптироваться к новым условиям жизни сложнее всего тем родителям, кто воспитывал детей в одиночку и чья жизнь была выстроена вокруг заботы о детях, считает эксперт.
"Под детоцентризмом я понимаю ситуацию, когда человек воспринимает и позиционирует себя прежде всего не как самостоятельную личность с широким набором потребностей и интересов, а как родителя, весь смысл жизни которого сводится к выполнению родительской функции и весь фокус внимания сконцентрирован на ребенке. В этом случае, когда ребенок стал самостоятельным и постоянная забота ему не нужна, человек чувствует потерю собственной ценности и смысла жизни", - отметил Долгов.
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Психолог настаивает: важно помнить, что родительство – лишь часть жизни человека, после взросления детей жизнь не заканчивается, а, наоборот, дарит новые возможности. Эксперт рекомендует вспомнить о том, что у каждого есть множество социальных ролей, на которые можно направить внимание.
Например, он рекомендует больше времени уделять второй половине – общаться, путешествовать и заниматься сексом. Для одиноких родителей взросление детей – отличная возможность наладить личную жизнь, считает Долгов. Кроме того, стоит разнообразить свою жизнь досугом, и, чем интереснее будет каждый день, тем меньше времени останется на переживания о потомстве.
"Не рассчитывайте на то, что связь между вами и отделившимися детьми останется такой же сильной. Это значит, что не стоит ждать от повзрослевшего сына или дочери по пять звонков в день и тотального отчета об их действиях вдали от вас", - заключил Долгов и добавил, что общение должно быть умеренным и не навязчивым.
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ОбществоСовет экспертаПсихологияДенис ДолговМнениядети
 
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