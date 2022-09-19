https://crimea.ria.ru/20220919/pyat-k-odnomu-kak-rabotaet-formula-schastlivykh-otnosheniy-1124547845.html

"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений

"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений - РИА Новости Крым, 19.09.2022

"Пять к одному": как работает формула счастливых отношений

На одну ссору должно приходиться пять позитивных впечатлений, чтобы сгладить и "растворить" в себе плохие эмоции. Такой подход к построению отношений... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T20:36

2022-09-19T20:36

2022-09-19T20:36

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. На одну ссору должно приходиться пять позитивных впечатлений, чтобы сгладить и "растворить" в себе плохие эмоции. Такой подход к построению отношений гарантирует их гармонию и долговременность, утверждает врач-психиатр Александр Мещеряков, его цитирует издание "Доктор Питер".Негативные эмоции в человеке очень живучи, такой избирательный подход достался нам по наследству от давних предков, когда речь шла о выживании в природе. И хотя сегодня не приходится сражаться с саблезубыми тиграми, напряженная ситуация действует на отношения между людьми губительно, так как вызывает страх, агрессию, готовность защищаться или атаковать.Любая пара, в том числе семейная, ссорится, и это нормально, но этого недостаточно для счастливой жизни, говорит врач."Вбить" в свою память позитив человеку гораздо сложнее, поэтому важно, чтобы хороших эмоций было в разы больше. Тогда первое впечатление с его обидой, раздражением, злостью или печалью попросту растворится в ощущениях удовольствия, покоя и радости.К негативным относим вербальную агрессию и ссору, критику и пренебрежение. "Лекарствами" от них станут уточняющие вопросы, слова поддержки, извинения, комплименты, шутки, сюрпризы, объятия и, конечно же, поцелуи.По словам Мещерякова, чувство постоянного беспокойства или раздражения довольно быстро и надежно закрепляются на нейронном уровне, провоцируя впоследствии все новые и новые приступы тревоги, страха и агрессии. Поэтому очень важно стараться создавать позитив и самому для себя: замечать приятные мелочи вокруг и успевать радоваться жизни.Ранее психотерапевт Ф. Дайан Барт дал рекомендации как с наименьшими потерями для психики пережить расставание, когда оно неизбежно.

https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html

https://crimea.ria.ru/20220819/psikholog-nazvala-priznaki-muzhskoy-vlyublennosti-1124212256.html

https://crimea.ria.ru/20180308/1113983313.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта