https://crimea.ria.ru/20220805/kak-perezhit-rasstavanie--sovety-psikhologa-1124082434.html
Как пережить расставание – советы психолога
Как пережить расставание – советы психолога - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Как пережить расставание – советы психолога
Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T21:57
2022-08-05T21:57
2022-08-05T21:57
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть. Об этом пишет психотерапевт Ф. Дайан Барт в своей статье для Psychology Today.По словам Барт, в первую очередь нужно принять тот факт, что в разрыве отношений всегда есть вина обеих сторон. Даже если вам так не кажется, вы могли непреднамеренно нанести обиду партнеру. Чтобы вам стало легче, попытайтесь на прощание спокойно объясниться, не спорить, а извиниться, если партнер выскажет вам свои обиды. Так вам станет легче.Важно постараться понять, что партнер также имеет право на собственные чувства и не должен оставаться в паре вопреки своему желанию. Также она советует переключиться на различные задачи, заняться благотворительностью или помочь близким людям. При этом в расставании, связанном с алкогольной или наркотической зависимостью, Барт советует не винить себя: ваше участие в таком случае не принесет результата, пока зависимый человек сам не захочет избавиться от пагубных привычек.Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, от каких женщин убегают мужчины.
https://crimea.ria.ru/20220322/chto-neobkhodimo-dlya-sokhraneniya-otnosheniy-na-rasstoyanii--psikholog-1122735773.html
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общество, совет эксперта
Как пережить расставание – советы психолога
Психолог научила справляться с болью от расставания с партнером
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым.
Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть. Об этом пишет психотерапевт Ф. Дайан Барт в своей статье
для Psychology Today.
По словам Барт, в первую очередь нужно принять тот факт, что в разрыве отношений всегда есть вина обеих сторон. Даже если вам так не кажется, вы могли непреднамеренно нанести обиду партнеру. Чтобы вам стало легче, попытайтесь на прощание спокойно объясниться, не спорить, а извиниться, если партнер выскажет вам свои обиды. Так вам станет легче.
Важно постараться понять, что партнер также имеет право на собственные чувства и не должен оставаться в паре вопреки своему желанию.
"Если вы признаетесь себе, что в ваших чувствах не нуждаются, двигаться вперед станет проще", — уверяет психолог.
Также она советует переключиться на различные задачи, заняться благотворительностью или помочь близким людям. При этом в расставании, связанном с алкогольной или наркотической зависимостью, Барт советует не винить себя: ваше участие в таком случае не принесет результата, пока зависимый человек сам не захочет избавиться от пагубных привычек.
Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, от каких женщин убегают мужчины
.