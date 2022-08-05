https://crimea.ria.ru/20220805/kak-perezhit-rasstavanie--sovety-psikhologa-1124082434.html

Как пережить расставание – советы психолога

Как пережить расставание – советы психолога - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Как пережить расставание – советы психолога

Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T21:57

2022-08-05T21:57

2022-08-05T21:57

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть. Об этом пишет психотерапевт Ф. Дайан Барт в своей статье для Psychology Today.По словам Барт, в первую очередь нужно принять тот факт, что в разрыве отношений всегда есть вина обеих сторон. Даже если вам так не кажется, вы могли непреднамеренно нанести обиду партнеру. Чтобы вам стало легче, попытайтесь на прощание спокойно объясниться, не спорить, а извиниться, если партнер выскажет вам свои обиды. Так вам станет легче.Важно постараться понять, что партнер также имеет право на собственные чувства и не должен оставаться в паре вопреки своему желанию. Также она советует переключиться на различные задачи, заняться благотворительностью или помочь близким людям. При этом в расставании, связанном с алкогольной или наркотической зависимостью, Барт советует не винить себя: ваше участие в таком случае не принесет результата, пока зависимый человек сам не захочет избавиться от пагубных привычек.Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, от каких женщин убегают мужчины.

https://crimea.ria.ru/20220322/chto-neobkhodimo-dlya-sokhraneniya-otnosheniy-na-rasstoyanii--psikholog-1122735773.html

https://crimea.ria.ru/20220629/razvod-i-devichya-familiya-kak-podelit-dolgi-pri-rasstavanii-1123690408.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта