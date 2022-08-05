Рейтинг@Mail.ru
Как пережить расставание – советы психолога - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220805/kak-perezhit-rasstavanie--sovety-psikhologa-1124082434.html
Как пережить расставание – советы психолога
Как пережить расставание – советы психолога - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Как пережить расставание – советы психолога
Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T21:57
2022-08-05T21:57
общество
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111820/04/1118200462_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_8fa71f6a8877674c936b247d6bf075fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть. Об этом пишет психотерапевт Ф. Дайан Барт в своей статье для Psychology Today.По словам Барт, в первую очередь нужно принять тот факт, что в разрыве отношений всегда есть вина обеих сторон. Даже если вам так не кажется, вы могли непреднамеренно нанести обиду партнеру. Чтобы вам стало легче, попытайтесь на прощание спокойно объясниться, не спорить, а извиниться, если партнер выскажет вам свои обиды. Так вам станет легче.Важно постараться понять, что партнер также имеет право на собственные чувства и не должен оставаться в паре вопреки своему желанию. Также она советует переключиться на различные задачи, заняться благотворительностью или помочь близким людям. При этом в расставании, связанном с алкогольной или наркотической зависимостью, Барт советует не винить себя: ваше участие в таком случае не принесет результата, пока зависимый человек сам не захочет избавиться от пагубных привычек.Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, от каких женщин убегают мужчины.
https://crimea.ria.ru/20220322/chto-neobkhodimo-dlya-sokhraneniya-otnosheniy-na-rasstoyanii--psikholog-1122735773.html
https://crimea.ria.ru/20220629/razvod-i-devichya-familiya-kak-podelit-dolgi-pri-rasstavanii-1123690408.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111820/04/1118200462_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c00766518eac5267bedeb7c7e43f8b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, совет эксперта
Как пережить расставание – советы психолога

Психолог научила справляться с болью от расставания с партнером

21:57 05.08.2022
 
© Depositphotos ArturVerkhovetskiyПара ссорится
Пара ссорится - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© Depositphotos ArturVerkhovetskiy
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Расставание чаще всего становится серьезным испытанием, однако справиться с душевной болью будет легче, если принять решение партнера об уходе и не пытаться его вернуть. Об этом пишет психотерапевт Ф. Дайан Барт в своей статье для Psychology Today.
По словам Барт, в первую очередь нужно принять тот факт, что в разрыве отношений всегда есть вина обеих сторон. Даже если вам так не кажется, вы могли непреднамеренно нанести обиду партнеру. Чтобы вам стало легче, попытайтесь на прощание спокойно объясниться, не спорить, а извиниться, если партнер выскажет вам свои обиды. Так вам станет легче.
Ссора
22 марта, 20:49
Что необходимо для сохранения отношений на расстоянии – психолог
Важно постараться понять, что партнер также имеет право на собственные чувства и не должен оставаться в паре вопреки своему желанию.
"Если вы признаетесь себе, что в ваших чувствах не нуждаются, двигаться вперед станет проще", — уверяет психолог.
Также она советует переключиться на различные задачи, заняться благотворительностью или помочь близким людям. При этом в расставании, связанном с алкогольной или наркотической зависимостью, Барт советует не винить себя: ваше участие в таком случае не принесет результата, пока зависимый человек сам не захочет избавиться от пагубных привычек.
Развод
29 июня, 21:59
Развод и девичья фамилия: как поделить долги при расставании
Ранее психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, от каких женщин убегают мужчины.
 
ОбществоСовет эксперта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Главные события и комментарии дня: 5 августа
21:57Как пережить расставание – советы психолога
21:36Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
21:33В России будут отпугивать птиц от самолетов с помощью новых технологий
21:06Перчатки, отмычки и маскировка: в Крыму задержали матерых взломщиков
20:41"Игла" и взрывчатка: в Херсонской и Запорожской областях нашли тайники
20:30Газ в рублях: итоги переговоров Путина и Эрдогана
20:18Макрон – ребенок, Столтенберг – шаблон секретаря: Лексус о жертвах пранка
20:07Трое погибших: украинский снаряд попал в автобус в Донецке
20:01Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
19:43Крым на выходных зальет дождями и согреет теплом
19:22Опасного вредителя растений выявили в Крыму
19:03ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области
18:55Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
18:25Новая волна COVID-19: в Центре Гамалеи сделали прогноз по заболеваемости
18:06Европа сокращает потребление газа на 15%
18:00Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
17:53Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
17:42Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе
17:32Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
Лента новостейМолния