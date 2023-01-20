https://crimea.ria.ru/20230120/glavnye-novosti-kryma-20-yanvarya-1126503749.html

Главные новости Крыма: 20 января

Главные новости Крыма: 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Главные новости Крыма: 20 января

Крым отмечает памятную дату – День Республики. Власти региона ответили на угрозу Киева атаковать полуостров. Национализация ялтинского кинотеатра. Губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T21:06

2023-01-20T21:06

2023-01-20T21:06

крым

новости крыма

главное за день

частичная мобилизация

севастополь

владимир константинов

михаил развожаев

общество

день республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124630376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6d14a6939f426f7d25543786a2979a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым отмечает памятную дату – День Республики. Власти региона ответили на угрозу Киева атаковать полуостров. Национализация ялтинского кинотеатра. Губернатор Севастополя опроверг информацию о "скрытой мобилизации". В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Днепропетровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.День Республики Крым20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.По мнению сенатора Российской Федерации Сергея Цекова и руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Натальи Киселевой, состоявшийся 32 года назад референдум заложил необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014 года, а также в определенной мере оградило полуостров от украинского национализма.В этот день крымчан поздравляют далеко за проделами региона – от Минска до Херсонщины.В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Также свое действие на территории региона продолжает "средний уровень реагирования"."Скрытая мобилизация" В соцсетях появилась информация о подготовке к "скрытой мобилизации", а в военкоматы уже вызывают сотрудников предприятий IT-сферы, финансовых специалистов, которые имеют право на отсрочку от призыва. Слухи развеял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, назвал их очередным фейком.Национализация в Крыму: на очереди кинотеатр Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку.Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация и заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату. "Мы не боимся" Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" в ответ на угрозы со стороны Украины и США атаковать Крым."Россия имеет терпение, но всякое терпение имеет предел. Сегодня мы уже бьем по инфраструктуре, хотя в начале спецоперации не хотели этого делать. Американцы это понимают и смотрят на нас, что мы им позволим сделать. Если завтра будет нанесено несколько решающих ударов – спецоперация закончится быстро. Они это прекрасно понимают", – сказал Константинов.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, частичная мобилизация, севастополь, владимир константинов, михаил развожаев, общество, день республики крым