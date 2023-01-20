https://crimea.ria.ru/20230120/glavnye-novosti-kryma-20-yanvarya-1126503749.html
Главные новости Крыма: 20 января
Главные новости Крыма: 20 января - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Главные новости Крыма: 20 января
Крым отмечает памятную дату – День Республики. Власти региона ответили на угрозу Киева атаковать полуостров. Национализация ялтинского кинотеатра. Губернатор... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T21:06
2023-01-20T21:06
2023-01-20T21:06
крым
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севастополь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым отмечает памятную дату – День Республики. Власти региона ответили на угрозу Киева атаковать полуостров. Национализация ялтинского кинотеатра. Губернатор Севастополя опроверг информацию о "скрытой мобилизации". В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Днепропетровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.День Республики Крым20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.По мнению сенатора Российской Федерации Сергея Цекова и руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Натальи Киселевой, состоявшийся 32 года назад референдум заложил необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014 года, а также в определенной мере оградило полуостров от украинского национализма.В этот день крымчан поздравляют далеко за проделами региона – от Минска до Херсонщины.В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Также свое действие на территории региона продолжает "средний уровень реагирования"."Скрытая мобилизация" В соцсетях появилась информация о подготовке к "скрытой мобилизации", а в военкоматы уже вызывают сотрудников предприятий IT-сферы, финансовых специалистов, которые имеют право на отсрочку от призыва. Слухи развеял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, назвал их очередным фейком.Национализация в Крыму: на очереди кинотеатр Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку.Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация и заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату. "Мы не боимся" Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" в ответ на угрозы со стороны Украины и США атаковать Крым."Россия имеет терпение, но всякое терпение имеет предел. Сегодня мы уже бьем по инфраструктуре, хотя в начале спецоперации не хотели этого делать. Американцы это понимают и смотрят на нас, что мы им позволим сделать. Если завтра будет нанесено несколько решающих ударов – спецоперация закончится быстро. Они это прекрасно понимают", – сказал Константинов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Главные новости Крыма: 20 января
Новости Крыма: главные события и заявления 20 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крым отмечает памятную дату – День Республики. Власти региона ответили на угрозу Киева атаковать полуостров. Национализация ялтинского кинотеатра. Губернатор Севастополя опроверг информацию о "скрытой мобилизации". В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности. Днепропетровскую воду для Крыма начнут исследовать на загрязнения.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
20 января в Крыму отмечают День республики. В этот день в 1991 году на полуострове состоялся Всекрымский референдум, официально День республики был установлен в 2009 году и подтвержден Законом субъекта в составе РФ в 2014-м.
По мнению
сенатора Российской Федерации Сергея Цекова и руководителя крымского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Натальи Киселевой, состоявшийся 32 года назад референдум заложил необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014 года, а также в определенной мере оградило полуостров от украинского национализма.
В этот день крымчан поздравляют
далеко за проделами региона – от Минска до Херсонщины.
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен
до 5 февраля. Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Также свое действие на территории региона продолжает "средний уровень реагирования".
В соцсетях появилась информация о подготовке к "скрытой мобилизации", а в военкоматы уже вызывают сотрудников предприятий IT-сферы, финансовых специалистов, которые имеют право на отсрочку от призыва. Слухи развеял губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, назвал их очередным фейком.
"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники (сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины - ред.). Конечно же это ложь! Цель врагов – посеять панику, они используют для этого любой повод", - написал
Развожаев в своем Telegram-канале.
Национализация в Крыму: на очереди кинотеатр
Власти Крыма национализируют кинотеатр IMAX в Ялте, принадлежащий экс-спикеру Верховной рады Украины Арсению Яценюку.
"IMAX – это Яценюк. Это не секрет, мы это знали давно. Сколько бы они ни прятались за разных резидентов, для нас все понятно. Принято решение о национализации, будет введена временная администрация", – сообщил
председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
Он уточнил, что на предприятии введена временная администрация и заверил, что процесс национализации никак не отражается на сотрудниках кинотеатра, которые продолжают работать и получать зарплату.
"Мы не боимся"
Крымчане не боятся угроз со стороны властей Украины атаковать полуостров, поскольку в Киеве и на Западе понимают, что ответ России на такую атаку будет жестким. Такое мнение высказал председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму" в ответ на угрозы со стороны Украины и США атаковать Крым.
"Россия имеет терпение, но всякое терпение имеет предел. Сегодня мы уже бьем по инфраструктуре, хотя в начале спецоперации не хотели этого делать. Американцы это понимают и смотрят на нас, что мы им позволим сделать. Если завтра будет нанесено несколько решающих ударов – спецоперация закончится быстро. Они это прекрасно понимают", – сказал
Константинов.