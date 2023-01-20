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Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T20:52
2023-01-20T20:52
2023-01-20T20:52
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виноделие в крыму
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Активным сторонникам здорового образа жизни эксперт порекомендовала делать выбор в пользу органических вариантов этой линейки продукции.К этому напитку лучше всего подать нежирные блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть овощи гриль или постное мясо с минимальным количеством соуса. Орехи, свежие фрукты и сыры также помогут раскрыть палитру вкуса и аромата.Сторонникам здорового образа жизни Буняева порекомендовала обратить внимание на вина, в производстве сырья к которым не применялись гербициды и пестициды. Это органический продукт, на который выдаются специальные сертификаты Роскачества. Кроме того, на этикетку или контрэтикетку помещается знак в виде зеленого листа.Ранее крымские виноделы сообщили о выпуске лимитированного тиража авторских вин. Линейка включает три вида напитка, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка на Южном берегу полуострова.Читайте также:На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогнозКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в РоссииНе все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
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РИА Новости Крым
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совет эксперта, виноделие в крыму, общество, здоровье, вкусно и полезно
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Вино вместо десерта: какие вина несут меньший вред здоровью
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Активным сторонникам здорового образа жизни эксперт порекомендовала делать выбор в пользу органических вариантов этой линейки продукции.
"Употреблять вино лучше до трапезы или заменить им десерт. Сухие вина содержат минимальное количество остаточного сахара, а значит и калорий – порядка 60-90 калорий на один бокал", – сообщила Буняева. При таком подходе человек сможет контролировать не только число калорий, но и объем выпитого, добавила она.
К этому напитку лучше всего подать нежирные блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть овощи гриль или постное мясо с минимальным количеством соуса. Орехи, свежие фрукты и сыры также помогут раскрыть палитру вкуса и аромата.
Сторонникам здорового образа жизни Буняева порекомендовала обратить внимание на вина, в производстве сырья к которым не применялись гербициды и пестициды. Это органический продукт, на который выдаются специальные сертификаты Роскачества. Кроме того, на этикетку или контрэтикетку помещается знак в виде зеленого листа.
Ранее крымские виноделы сообщили о выпуске лимитированного тиража авторских вин
. Линейка включает три вида напитка, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка на Южном берегу полуострова.