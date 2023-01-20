https://crimea.ria.ru/20230120/ekspert-vybor-vina-luchshe-ostanovit-na-sukhom-1126494353.html

Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом

Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом

Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T20:52

2023-01-20T20:52

2023-01-20T20:52

совет эксперта

виноделие в крыму

общество

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вкусно и полезно

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Активным сторонникам здорового образа жизни эксперт порекомендовала делать выбор в пользу органических вариантов этой линейки продукции.К этому напитку лучше всего подать нежирные блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть овощи гриль или постное мясо с минимальным количеством соуса. Орехи, свежие фрукты и сыры также помогут раскрыть палитру вкуса и аромата.Сторонникам здорового образа жизни Буняева порекомендовала обратить внимание на вина, в производстве сырья к которым не применялись гербициды и пестициды. Это органический продукт, на который выдаются специальные сертификаты Роскачества. Кроме того, на этикетку или контрэтикетку помещается знак в виде зеленого листа.Ранее крымские виноделы сообщили о выпуске лимитированного тиража авторских вин. Линейка включает три вида напитка, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка на Южном берегу полуострова.Читайте также:На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогнозКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в РоссииНе все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин

https://crimea.ria.ru/20211117/kak-vybrat-samyy-vkusnyy-khleb-1121453250.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, виноделие в крыму, общество, здоровье, вкусно и полезно