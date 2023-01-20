Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230120/ekspert-vybor-vina-luchshe-ostanovit-na-sukhom-1126494353.html
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T20:52
2023-01-20T20:52
совет эксперта
виноделие в крыму
общество
здоровье
вкусно и полезно
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054268_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_315a0b1d867fb768977dbcfda328273e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.Активным сторонникам здорового образа жизни эксперт порекомендовала делать выбор в пользу органических вариантов этой линейки продукции.К этому напитку лучше всего подать нежирные блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть овощи гриль или постное мясо с минимальным количеством соуса. Орехи, свежие фрукты и сыры также помогут раскрыть палитру вкуса и аромата.Сторонникам здорового образа жизни Буняева порекомендовала обратить внимание на вина, в производстве сырья к которым не применялись гербициды и пестициды. Это органический продукт, на который выдаются специальные сертификаты Роскачества. Кроме того, на этикетку или контрэтикетку помещается знак в виде зеленого листа.Ранее крымские виноделы сообщили о выпуске лимитированного тиража авторских вин. Линейка включает три вида напитка, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка на Южном берегу полуострова.Читайте также:На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогнозКрымские полусладкие красные вина стали лучшими в РоссииНе все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
https://crimea.ria.ru/20211117/kak-vybrat-samyy-vkusnyy-khleb-1121453250.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054268_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_770f87fbb58788e6db2038a867e2892e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, виноделие в крыму, общество, здоровье, вкусно и полезно
Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом

Вино вместо десерта: какие вина несут меньший вред здоровью

20:52 20.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Сухие вина почти не содержат остаточного сахара, поэтому наносят наименьший вред здоровью. Об этом в комментарии РИА Новости заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
Активным сторонникам здорового образа жизни эксперт порекомендовала делать выбор в пользу органических вариантов этой линейки продукции.
"Употреблять вино лучше до трапезы или заменить им десерт. Сухие вина содержат минимальное количество остаточного сахара, а значит и калорий – порядка 60-90 калорий на один бокал", – сообщила Буняева. При таком подходе человек сможет контролировать не только число калорий, но и объем выпитого, добавила она.
К этому напитку лучше всего подать нежирные блюда, приготовленные на открытом огне. Это могут быть овощи гриль или постное мясо с минимальным количеством соуса. Орехи, свежие фрукты и сыры также помогут раскрыть палитру вкуса и аромата.
Сторонникам здорового образа жизни Буняева порекомендовала обратить внимание на вина, в производстве сырья к которым не применялись гербициды и пестициды. Это органический продукт, на который выдаются специальные сертификаты Роскачества. Кроме того, на этикетку или контрэтикетку помещается знак в виде зеленого листа.
Ранее крымские виноделы сообщили о выпуске лимитированного тиража авторских вин. Линейка включает три вида напитка, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка на Южном берегу полуострова.
Читайте также:
На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз
Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
В супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 20:22
Как выбрать самый вкусный хлеб
Совет экспертаВиноделие в КрымуОбществоЗдоровьеВкусно и полезно
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Главные события и заявления дня
21:31Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
21:06Главные новости Крыма: 20 января
20:52Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
20:38В Минске отпраздновали День Республики Крым
20:27Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
20:09Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
19:56В США озвучили новые договоренности по поставкам оружия Украине
19:37Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
19:19Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
18:54День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
18:38В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший
18:24Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма
17:55Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров
17:36Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
17:30Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
17:24Крымский девелопер за месяц ввел 39 тысяч "квадратов" жилья в Симферополе
17:13Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
16:49Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
16:33"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк
Лента новостейМолния