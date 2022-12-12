https://crimea.ria.ru/20221212/so-vkusom-kryma-winepark-vypustil-limitirovannyy-tirazh-avtorskogo-vina-1125825685.html

Со вкусом Крыма: WINEPARK выпустил лимитированный тираж авторского вина

Со вкусом Крыма: WINEPARK выпустил лимитированный тираж авторского вина - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Со вкусом Крыма: WINEPARK выпустил лимитированный тираж авторского вина

Центр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино. РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T17:30

2022-12-12T17:30

2022-12-12T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Центр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино."В линейку вошли три вина, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.Все желающие уже могут попробовать вина WINEPARK из суб-премиальной линейки - белое и розе. Розе выполнено из винограда мурведр, выращенного на самом южном винограднике Крыма. Виноделам удалось превратить мощный красный сорт в тонкое розовое вино с фруктовой и освежающей органолептикой. При создании белого вина упор сделали на автохтонный сорт винограда кокур, который является визитной карточкой полуострова, а также использовали классику - шардоне. Белое вино изготовили из покупного винограда, однако следующие линейки специалисты планируют выпускать уже из собственного.По его словам, шардоне и мурведр - очень гастрономичные вина, которые подойдут к легким закускам или в качестве аперитива. Мурведр – розовое красивое вино с большим количеством красных ягод и свежести в аромате."Это лимитированная серия, которая составляет менее тысячи бутылок. Вино выполнено из органического винограда, выращенного в Винном парке. Ощущается, что лоза молодая, но те подходы и результаты, которые получились в итоге, говорят о хорошем потенциале, - добавил главный винодел.Помимо самого южного крымского виноградника, в активах Винного парка есть и самый высокогорный - в селе Родное. Его общая площадь составляет 14 га. Здесь выращивают сорта гренаш, мерло, савиньон блан.Первое вино WINEPARK вышло небольшим тиражом: 9, 2 тысячи бутылок кокура, 6 тысяч шардоне и около тысячи мурведра. Вина из кокура и шардоне будут эксклюзивно представлены в ресторанах Mriya Resort & SPA и винотеке WINEPARK. Мурведр же не поступит в свободную продажу и будет доступен только для дегустаций в Центре винного туризма. Весной 2023 года специалисты Винного парка планируют представить полную линейку собственных вин тиражом 35 тысяч бутылок.Центр винного туризма WINEPARK — это многофункциональное пространство, объединяющее лучшие инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии. Он призван возродить статус России как уникального винодельческого региона и стать одним из центров мировой винной культуры. На территории парка расположены собственные виноградники площадью 7,75 гектар, где высажены два международных сорта - Каберне Совиньон и Мурведр, а также винодельня гравитационного типа с современным высокотехнологичным оборудованием. Ее производственные залы расположены в четырех уровнях и уходят на глубину 26 метров. Принцип гравитационного виноделия исключает применение механических или иных средств перекачки виноградного сусла и вина при производстве. Все перемещения виноматериалов происходят свободным перетоком под действием силы тяжести. Такое бережное отношение позволяет не только улучшить качество готового продукта, но и получить вино, максимально отражающее аутентичность терруара. Производительность винодельни – 150 тысяч бутылок в год.* РекламаID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLuООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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