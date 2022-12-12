Со вкусом Крыма: WINEPARK выпустил лимитированный тираж авторского вина
WINEPARK в Крыму презентовал лимитированный тираж авторского вина
© Пресс-служба Mriya Resort & SPAЦентр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино.
© Пресс-служба Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Центр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино.
"В линейку вошли три вина, которые были созданы с целью продемонстрировать многогранность крымских терруаров. Среди них - два негоциантских белых вина и одно розе из винограда, выращенного на территории парка", - сообщили в пресс-службе центра энотуризма.
Все желающие уже могут попробовать вина WINEPARK из суб-премиальной линейки - белое и розе. Розе выполнено из винограда мурведр, выращенного на самом южном винограднике Крыма. Виноделам удалось превратить мощный красный сорт в тонкое розовое вино с фруктовой и освежающей органолептикой. При создании белого вина упор сделали на автохтонный сорт винограда кокур, который является визитной карточкой полуострова, а также использовали классику - шардоне. Белое вино изготовили из покупного винограда, однако следующие линейки специалисты планируют выпускать уже из собственного.
"У команды получился очень узнаваемый шардоне, сделанный в европейском стиле. Хорошо ощущается аромат фруктов и цветов, то есть первичные ароматы винограда с технологическими нюансами. Качественно интегрирован дуб и в то же время прошла работа с дрожжевым осадком, то есть регулярный батонаж предал этому вину определенную округлость, но в то же время сохранилась свежесть и кислотность. Что касается кокура, то это, безусловно, визитная карточка Крыма и в исполнении команды WINEPARK он получился хрестоматийный, отражающий климат и культуру полуострова Крыма. Соответственно, аромат достаточно интенсивный, много экзотических фруктов",– отметил главный винодел WINEPARK Олег Ничвидюк.
По его словам, шардоне и мурведр - очень гастрономичные вина, которые подойдут к легким закускам или в качестве аперитива. Мурведр – розовое красивое вино с большим количеством красных ягод и свежести в аромате.
© ALEX TRUSHЦентр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино.
© ALEX TRUSH
Центр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино.
"Это лимитированная серия, которая составляет менее тысячи бутылок. Вино выполнено из органического винограда, выращенного в Винном парке. Ощущается, что лоза молодая, но те подходы и результаты, которые получились в итоге, говорят о хорошем потенциале, - добавил главный винодел.
Помимо самого южного крымского виноградника, в активах Винного парка есть и самый высокогорный - в селе Родное. Его общая площадь составляет 14 га. Здесь выращивают сорта гренаш, мерло, савиньон блан.
"Наш новый виноградник в селе Родное стал настоящим местом воплощения самых смелых надежд. Чтобы раскрыть уникальность этого терруара в нашем вине, мы провели множество экспериментов и остановились на том, что лучшим выбором для этой цели будет именно шардоне. Пока наши лозы только готовятся дать свой первый "винный" урожай, мы активно экспериментировали с этим сортом и нашли свой собственный стиль. В результате получилось элегантное и в то же время строгое вино, которое заслуженно можно называть терруарным", – подчеркнула руководитель WINEPARK Евгения Константинова.
Первое вино WINEPARK вышло небольшим тиражом: 9, 2 тысячи бутылок кокура, 6 тысяч шардоне и около тысячи мурведра. Вина из кокура и шардоне будут эксклюзивно представлены в ресторанах Mriya Resort & SPA и винотеке WINEPARK. Мурведр же не поступит в свободную продажу и будет доступен только для дегустаций в Центре винного туризма. Весной 2023 года специалисты Винного парка планируют представить полную линейку собственных вин тиражом 35 тысяч бутылок.
© ALEX TRUSHЦентр винного туризма WINEPARK, расположенный на территории курорта Mriya Resort & SPA, впервые представил выпущенное под собственным брендом вино.
© ALEX TRUSH
Центр винного туризма WINEPARK — это многофункциональное пространство, объединяющее лучшие инициативы в сфере виноделия, энотуризма и эногастрономии. Он призван возродить статус России как уникального винодельческого региона и стать одним из центров мировой винной культуры. На территории парка расположены собственные виноградники площадью 7,75 гектар, где высажены два международных сорта - Каберне Совиньон и Мурведр, а также винодельня гравитационного типа с современным высокотехнологичным оборудованием. Ее производственные залы расположены в четырех уровнях и уходят на глубину 26 метров. Принцип гравитационного виноделия исключает применение механических или иных средств перекачки виноградного сусла и вина при производстве. Все перемещения виноматериалов происходят свободным перетоком под действием силы тяжести. Такое бережное отношение позволяет не только улучшить качество готового продукта, но и получить вино, максимально отражающее аутентичность терруара. Производительность винодельни – 150 тысяч бутылок в год.
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