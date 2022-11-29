https://crimea.ria.ru/20221129/na-skolko-podorozhayut-krymskie-vina-v-2023-godu--prognoz-1125603735.html

На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз

На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз - РИА Новости Крым, 29.11.2022

На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз

В следующем году крымские вина могут подорожать на 15% вследствие роста стоимости энергоносителей, инфляции, ситуации на рынке и ряда других факторов. Такой... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T18:44

2022-11-29T18:44

2022-11-29T18:44

экономика

мнения

крым

виноделие в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В следующем году крымские вина могут подорожать на 15% вследствие роста стоимости энергоносителей, инфляции, ситуации на рынке и ряда других факторов. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил эксперт алкогольного рынка, автор блога Alcomaniac Иван Буханец.Ранее первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила, что цены на крымские вина могут вырасти в связи с подорожанием энергоносителей и других составляющих производственного цикла.По словам эксперта, на конечную стоимость вин влияет множество факторов, в том числе ежегодная инфляция, ситуация на рынке сбыта, уход конкурентов, увеличение производственных мощностей, урожайность и прочие.При этом Буханец не ожидает равного и одновременного повышения цен на всю линейку вин, произведенных в Крыму. Что-то подорожает сразу, например, самый доступный сегмент бюджетных вин, что-то может подорожать с запозданием, а по некоторым позициям ценовые колебания могут быть абсолютно незначительными."Все-таки конкуренция на отечественном рынке виноделия сейчас высока, и мне видится, что повышение стоимости будет отыгрываться аккуратно, в каждом из ценовых сегментов", – прогнозирует аналитик рынка.В целом следует ожидать роста цен не только на крымские, но и на российские вина, а также на импортную продукцию."Даже импортное вино хранится на местных складах, где за условную электроэнергию плата станет выше, соответственно, отечественный импортер будет вынужден заплатить больше, что войдет в итоговую стоимость продукции. Тут все взаимосвязано", - пояснил Буханец.

https://crimea.ria.ru/20221127/krymskie-polusladkie-krasnye-vina-stali-luchshimi-v-rossii-1125567876.html

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экономика, мнения, крым, виноделие в крыму