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На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз
На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз - РИА Новости Крым, 29.11.2022
На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз
В следующем году крымские вина могут подорожать на 15% вследствие роста стоимости энергоносителей, инфляции, ситуации на рынке и ряда других факторов. Такой... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T18:44
2022-11-29T18:44
экономика
мнения
крым
виноделие в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В следующем году крымские вина могут подорожать на 15% вследствие роста стоимости энергоносителей, инфляции, ситуации на рынке и ряда других факторов. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил эксперт алкогольного рынка, автор блога Alcomaniac Иван Буханец.Ранее первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила, что цены на крымские вина могут вырасти в связи с подорожанием энергоносителей и других составляющих производственного цикла.По словам эксперта, на конечную стоимость вин влияет множество факторов, в том числе ежегодная инфляция, ситуация на рынке сбыта, уход конкурентов, увеличение производственных мощностей, урожайность и прочие.При этом Буханец не ожидает равного и одновременного повышения цен на всю линейку вин, произведенных в Крыму. Что-то подорожает сразу, например, самый доступный сегмент бюджетных вин, что-то может подорожать с запозданием, а по некоторым позициям ценовые колебания могут быть абсолютно незначительными."Все-таки конкуренция на отечественном рынке виноделия сейчас высока, и мне видится, что повышение стоимости будет отыгрываться аккуратно, в каждом из ценовых сегментов", – прогнозирует аналитик рынка.В целом следует ожидать роста цен не только на крымские, но и на российские вина, а также на импортную продукцию."Даже импортное вино хранится на местных складах, где за условную электроэнергию плата станет выше, соответственно, отечественный импортер будет вынужден заплатить больше, что войдет в итоговую стоимость продукции. Тут все взаимосвязано", - пояснил Буханец.
https://crimea.ria.ru/20221127/krymskie-polusladkie-krasnye-vina-stali-luchshimi-v-rossii-1125567876.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
экономика, мнения, крым, виноделие в крыму
На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз

Эксперт Буханец: крымские вина могут подорожать на 15% в следующем году

18:44 29.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина на Массандровском пляже в Ялте.
Женщина на Массандровском пляже в Ялте. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В следующем году крымские вина могут подорожать на 15% вследствие роста стоимости энергоносителей, инфляции, ситуации на рынке и ряда других факторов. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил эксперт алкогольного рынка, автор блога Alcomaniac Иван Буханец.
Ранее первый замминистра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова сообщила, что цены на крымские вина могут вырасти в связи с подорожанием энергоносителей и других составляющих производственного цикла.
"Это законы рынка: если растет стоимость производства, растет и стоимость готовой продукции. На сколько именно вырастет цена, предугадать сложно, вот, например, недавно было анонсировано увеличения тарифов на газ – порядка 10%. Соответственно, минимум 10% войдут в себестоимость продукции. В целом же в следующем году можно ожидать роста стоимости вина процентов на 15, если ничего критичного не произойдет", – сказал Буханец.
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По словам эксперта, на конечную стоимость вин влияет множество факторов, в том числе ежегодная инфляция, ситуация на рынке сбыта, уход конкурентов, увеличение производственных мощностей, урожайность и прочие.
При этом Буханец не ожидает равного и одновременного повышения цен на всю линейку вин, произведенных в Крыму. Что-то подорожает сразу, например, самый доступный сегмент бюджетных вин, что-то может подорожать с запозданием, а по некоторым позициям ценовые колебания могут быть абсолютно незначительными.
"Все-таки конкуренция на отечественном рынке виноделия сейчас высока, и мне видится, что повышение стоимости будет отыгрываться аккуратно, в каждом из ценовых сегментов", – прогнозирует аналитик рынка.
В целом следует ожидать роста цен не только на крымские, но и на российские вина, а также на импортную продукцию.
"Даже импортное вино хранится на местных складах, где за условную электроэнергию плата станет выше, соответственно, отечественный импортер будет вынужден заплатить больше, что войдет в итоговую стоимость продукции. Тут все взаимосвязано", - пояснил Буханец.
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