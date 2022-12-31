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Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
". РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T19:01
2022-12-31T19:01
2022-12-31T19:01
виноделие в крыму
крым
совет эксперта
крым под санкциями
общество
экономика
новый год 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Игристые вина, которые по привычке называют "шампанским", считаются универсальным напитком для праздничного стола. Ошибиться в их подаче невозможно, а изучить правила выбора качественного продукта – необходимо, особенно если речь идет о подготовке к главному празднику года. Как это сделать, рассказала винодел Александра Соколовская в интервью в новогоднем выпуске уникального регионального глянца - "Крымского журнала".Соколовская напомнила: не все шампанское, что "шипит". Называть так корректно только изготовленные во французском регионе Шампань вина, остальные напитки зовутся просто игристыми. Еще одна разница между ними – технология производства. Так, большинство игристых вин изготавливается по ускоренному методу в больших емкостях, лишь некоторые линейки удостаиваются классического метода со вторичным брожением в бутылках (в том числе и российские). Определить такой важный нюанс можно внимательно прочитав указания на этикетке, отметила эксперт.По словам винодела, сегодня изготовленное по ускоренной технологии отечественное игристое вино обойдется в 500-800 рублей, классика – до двух тысяч рублей. Стоимость "того самого" шампанского стартует с восьми тысяч рублей.Педиатр: детское шампанское нельзя пить малышам до пяти лет>>"Игристые лучше покупать в специализированных винотеках – не факт, что в сетевых супермаркетах соблюдают все условия правильного хранения вина, включая температуру, влажность и освещение. Если остановитесь на бюджетном варианте, рекомендую в категории до 800 рублей обратить внимание именно на розовые игристые", - подчеркнула Соколовская.Несмотря на тонкости изготовления, игристые вина остаются универсальным напитком, которые "подружатся" с любым новогодним блюдом – от тарталеток с красной икрой до холодца с хреном. Эксперт утверждает, что благодаря своей кислотности, напиток также помогает желудку справиться с тяжелой и жирной пищей. Соколовская рекомендует обратить внимание на вина категории "зеро дозаж", "брю натюр" или "экстра-брют".Крымские вина: готов ли регион обеспечить замену Западу?>>Белое вино специалист советует подавать с белым мясом или закусками с икрой, а розовое – с морепродуктами, паштетом или красным мясом. Раскрыть вкус качественного напитка в полной мере позволит температура 8-12 градусов и классический бокал для белого вина с широким горлышком.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икре>>Как сделать новогодние блюда менее вредными>>В Росстате рассчитали индекс оливье и селедки под шубой>>
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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виноделие в крыму, крым, совет эксперта, крым под санкциями, общество, экономика, новый год 2023
Не все шампанское, что "шипит": тонкости выбора игристых вин
К холодцу и ролам: винодел рассказала об универсальном праздничном напитке
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым.
Игристые вина, которые по привычке называют "шампанским", считаются универсальным напитком для праздничного стола. Ошибиться в их подаче невозможно, а изучить правила выбора качественного продукта – необходимо, особенно если речь идет о подготовке к главному празднику года. Как это сделать, рассказала винодел Александра Соколовская в интервью в новогоднем выпуске уникального регионального глянца - "Крымского журнала
".
Соколовская напомнила: не все шампанское, что "шипит". Называть так корректно только изготовленные во французском регионе Шампань вина, остальные напитки зовутся просто игристыми. Еще одна разница между ними – технология производства. Так, большинство игристых вин изготавливается по ускоренному методу в больших емкостях, лишь некоторые линейки удостаиваются классического метода со вторичным брожением в бутылках (в том числе и российские). Определить такой важный нюанс можно внимательно прочитав указания на этикетке, отметила эксперт.
"Ищите надписи "метод классик", "традиционный способ" или "классический способ". Выбор технологии влияет не только на вкус игристого, но и на его стоимость: вина, произведенные по классической технологии, объективно стоят дороже. У них прекрасная кислотность, аромат, вкус – такие напитки нужно дегустировать не спеша, наслаждаясь каждым глотком. Игристое, произведенное по ускоренному методу, отличается свежестью, сочностью и питкостью, но сложного и тонкого вкуса от них ждать не приходится", - объяснила она.
По словам винодела, сегодня изготовленное по ускоренной технологии отечественное игристое вино обойдется в 500-800 рублей, классика – до двух тысяч рублей. Стоимость "того самого" шампанского стартует с восьми тысяч рублей.
"Игристые лучше покупать в специализированных винотеках – не факт, что в сетевых супермаркетах соблюдают все условия правильного хранения вина, включая температуру, влажность и освещение. Если остановитесь на бюджетном варианте, рекомендую в категории до 800 рублей обратить внимание именно на розовые игристые", - подчеркнула Соколовская.
Несмотря на тонкости изготовления, игристые вина остаются универсальным напитком, которые "подружатся" с любым новогодним блюдом – от тарталеток с красной икрой до холодца с хреном. Эксперт утверждает, что благодаря своей кислотности, напиток также помогает желудку справиться с тяжелой и жирной пищей. Соколовская рекомендует обратить внимание на вина категории "зеро дозаж", "брю натюр" или "экстра-брют".
Белое вино специалист советует подавать с белым мясом или закусками с икрой, а розовое – с морепродуктами, паштетом или красным мясом. Раскрыть вкус качественного напитка в полной мере позволит температура 8-12 градусов и классический бокал для белого вина с широким горлышком.
"Главное правило новогодней ночи – сохранять прекрасное настроение и не увлекаться алкоголем. Бутылочку игристого можно открыть еще днем, не дожидаясь боя курантов, – один-два бокала, не больше, помогут создать праздничную атмосферу. Во время основного застолья советую не забывать о закусках и пить много воды – больше, чем вина", - заключила Соколовская.
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