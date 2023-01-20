https://crimea.ria.ru/20230120/Kakuyu-sudbu-vybiral-Krym-30-let-nazad-pisma-nakanune-referenduma-1119167215.html

Какую судьбу выбирал Крым 32 года назад: письма накануне референдума

Какую судьбу выбирал Крым 32 года назад: письма накануне референдума - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Какую судьбу выбирал Крым 32 года назад: письма накануне референдума

РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-20T07:59

2023-01-20T07:59

2023-01-19T18:07

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Наталья Дремова20 января 1991 года крымчане должны были ответить "да" или "нет" на очень важный вопрос, касавшийся судьбы Крыма. Это был первый референдум в автономной республике, и к нему здесь готовились год. Все это время крымчане заваливали письмами и обращениями обком партии, горсоветы, местные газеты. Они высказывали свое мнение, советовали, требовали, настаивали.Мы собрали несколько интересных фактов из писем и обращений в органы власти в период подготовки к референдуму. Поражает, что некоторые мысли — народное предвиденье событий следующих лет.- Многих жителей полуострова беспокоило то, что Украина медлила с решением о заключении Союзного договора."Откровенно признаться, не хочу украинизации Крыма, — написал в президиум Крымского облсовета симферополец П.Т. Винокуров. — Мне не по душе, когда навязывают изучать украинский язык в 70 лет. Не хочу, чтобы руховцы* (члены националистического движения, развернувшегося в это время на Украине — авт.) сносили памятники Ленину и заменяли их памятниками Степану Бандере, врагу русского и украинского народа. Я сторонник того, чтобы 67% русских, 26% украинцев, а также татары, греки, армяне, евреи, караимы и все другие народы полуострова жили в мире".- Другой симферополец, Иван Поляков, считал, что вклад Украины в процветание Крыма не так уж и значителен."РСФСР уделяла куда больше внимания развитию Крыма как курорта, чем УССР, — объяснял он. — Не потому ли крымские курорты в запущенном состоянии и не идут ни в какое сравнение с сочинскими курортами РСФСР. Хотя едет греть бока на летних пляжах весь СССР, в т.ч. украинцы — самые лучшие места на берегу моря заняты украинскими монополистами из республиканских министерств".- Небольшая часть писем была против каких-либо преобразований. Их авторы считали, что у полуострова слишком тесные экономические связи с Украиной, поэтому не нужно никакой самостоятельности. Тем более "дрейфа" в сторону России."Мы русские, живем из поколения в поколение в Крыму, ничего не имеем плохого против Украины. Не ущемлены, не унижены", — считала семья Сидоровых из села Песчаное Бахчисарайского района.- На симферопольском заводе "Фиолент" среди рабочих провели опрос, посвященный грядущему референдуму. Хотя почему-то спрашивать стали не о том, быть ли Крыму самостоятельным, а о том, куда ему податься. Расклад получился такой: по 15% опрошенных предпочли УССР и РСФСР. Остальные решили, что Крыму лучше существовать отдельно, в виде, например, Республики Таврида.- В Госархиве РК есть дело, посвященное анализу писем по поводу статуса Крыма."В целом обратилось 8289 человек. 75% из них высказались за автономию Крыма в составе РСФСР, 0,12% за автономию в составе УССР, 14% — за самостоятельную область, 9% — за формирование в Крыму союзной республики", — говорится в аналитической справке.Тут же объясняется, что именно "отпугивает" крымчан от Украины: навязывание "мовы", некорректное отношение к русскоязычным, рост национализма.Эта справка как раз объясняет, что на другом референдуме - 2014 года - крымчане действовали не спонтанно, не под влиянием момента. Они сохранили и передали следующим поколениям высказанное много лет назад стремление быть вместе с Россией.- Самое агрессивное письмо по поводу попытки Крыма стать самостоятельным пришло в Русское Пушкинское общество. Это был ответ на выступление пушкинистов в печати. 38 человек, заявивших, что представляют шахтеров Донбасса, шахты "Бутовка-Донецкая", протестовали против "постановки вопроса, направленного на отделение Крыма от Украины". Они утверждали, что "еще до 1600 года Крым был населен славянами украинского происхождения". А то, что об этом никто не знает — манипуляции имперской России."Если будете продолжать политику на отсоединение Крыма от Украины…, отгрузка угля в Крым будет прекращена. А так как ваш полуостров полностью зависит от донбасского угля, то легко можете себе представить, что вас ждет. И не только угля. Мы заблокируем поставки мяса и других жизненно важных продуктов. И тогда вы поймете, что ждать чего-либо от голодной России — это значит самим погибать", — было сказано в письме.Спустя много лет идеи "блокад" Крыма подхватили и пытались осуществить украинские националисты.*Запрещенная в РФ организация

https://crimea.ria.ru/20210119/Krymchane-proyavili-volyu-i-muzhestvo-istorik-o-referendume-1991-goda-1119166143.html

https://crimea.ria.ru/20200120/Kievskiy-istorik-otsenil-znachenie-referenduma-1991-goda-dlya-Kryma-1117873652.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, общество, крым