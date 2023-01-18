https://crimea.ria.ru/20230118/ukraina-isklyuchaet-dlya-sebya-vozmozhnost-peregovorov--kreml-1126443875.html

Украина исключает для себя возможность переговоров – Кремль

Украина исключает для себя возможность переговоров – Кремль - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Украина исключает для себя возможность переговоров – Кремль

Нынешнее украинское законодательство не позволяет Киеву проводить урегулирование ситуации в стране путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T09:43

2023-01-18T09:43

2023-01-18T09:47

дмитрий песков

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Нынешнее украинское законодательство не позволяет Киеву проводить урегулирование ситуации в стране путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в том числе относительно требования репараций."Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — сказал Песков.Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского сообщили, что Украина не отказывается от переговоров, но настаивает на том, что мирное решение вопроса должно основываться на определенных условиях, в том числе денежных выплатах.Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. В прошлом году прошло несколько раундов переговоров российско-украинских делегаций. Вместе с тем западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Владимира Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о ходе спецоперации на УкраинеВ России назвали условия для завершения СВОВ МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибунал

https://crimea.ria.ru/20221223/politolog-nazval-adresata-posyla-putina-o-peregovorakh-po-ukraine-1126099397.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, украина, политика, в мире, сво