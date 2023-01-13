Рейтинг@Mail.ru
Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230113/kerchenskaya-pereprava-13-yanvarya-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1126381015.html
Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой
Керченская переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, штормового предупреждения в проливе нет. Об этом рассказали в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T10:25
2023-01-13T10:25
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
погода в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_0:0:2371:1335_1920x0_80_0_0_cca586bb8ee192e9644c3d3c41e8bb56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, штормового предупреждения в проливе нет. Об этом рассказали в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 13 января ожидается восточный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.Курсирующие через пролив паромы выполнили 1 502 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 62 218 пассажиров, 45 830 автотранспортных средств и 5 187 железнодорожных вагонов.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоПолеты в Крым по-прежнему ограничены
https://crimea.ria.ru/20230112/krymskiy-most-na-12-chasov-zakroyut-dlya-mashin-1126359350.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125019002_95:0:2250:1616_1920x0_80_0_0_39b1829bcf3e38cca4c5233fcfc1e2c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, погода в крыму, новости крыма
Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой

Минтранс: Керченская переправа 13 января работает штатно, штормового предупреждения нет

10:25 13.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, штормового предупреждения в проливе нет. Об этом рассказали в Минтрансе России.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 января ожидается восточный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.
Вид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 12:47
Крымский мост на 12 часов закроют для машин
Курсирующие через пролив паромы выполнили 1 502 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 62 218 пассажиров, 45 830 автотранспортных средств и 5 187 железнодорожных вагонов.
В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют суда
Танкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливо
Полеты в Крым по-прежнему ограничены
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоПогода в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36По почте из Индии: крымская таможня пресекла канал ввоза наркотиков
10:25Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой
10:16Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиян
10:07Сколько заболевших и умерших: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
09:35Пьяного таксиста поймали в Симферопольском районе
08:55Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
08:23Поколение защитников: кем вырастут наши дети – мнение
07:58Как поставка западных танков Киеву может повлиять на ход СВО – эксперт
07:28В Крыму назвали рецепт борьбы с артистами-русофобами
07:02Более 8 миллионов семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала
03:30Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияние
00:01Тепло продолжается: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 13 января
22:06Главные события и заявления дня: 12 января
21:29На сколько Крым изучен археологами и что останется потомкам – мнение
21:15Попова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватить
21:02Главные новости Крыма: 12 января
20:49В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь
20:24Как живут в Крыму спасенные из Херсона еноты - видео
20:13Полиция Крыма откроет "охоту" на пьяных водителей
Лента новостейМолния