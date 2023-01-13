https://crimea.ria.ru/20230113/kerchenskaya-pereprava-13-yanvarya-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1126381015.html

Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Керченская переправа 13 января: как курсируют паромы и что с погодой

Керченская переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, штормового предупреждения в проливе нет. Об этом рассказали в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T10:25

2023-01-13T10:25

2023-01-13T10:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Керченская переправа работает штатно, погода благоприятствует судоходству, штормового предупреждения в проливе нет. Об этом рассказали в Минтрансе России."Согласно прогнозу Росгидромета, 13 января ожидается восточный, северо-восточный ветер 6-11 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 50-100 см, температура воздуха +2…4 градуса", - говорится в сообщении.Курсирующие через пролив паромы выполнили 1 502 рейса. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 62 218 пассажиров, 45 830 автотранспортных средств и 5 187 железнодорожных вагонов.В Минтрансе напоминают, что в случае остановки морского сообщения добраться в регион можно по Крымскому мосту или альтернативному сухопутному коридору, который проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе поднялись высокие волны и леденеют судаТанкерами тоже: как в Крым поставляют автомобильное топливоПолеты в Крым по-прежнему ограничены

https://crimea.ria.ru/20230112/krymskiy-most-na-12-chasov-zakroyut-dlya-mashin-1126359350.html

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