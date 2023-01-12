https://crimea.ria.ru/20230112/gornyy-kurort-arkhyz-prodadut-s-auktsiona-chastnomu-investoru-1126350301.html

Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору

Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору

Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки в ходе открытых торгов. Стартовая цена лота составляет 17 миллиардов рублей, следует из... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T08:41

2023-01-12T08:41

2023-01-12T08:41

туризм

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общество

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карачаево-черкесия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки в ходе открытых торгов. Стартовая цена лота составляет 17 миллиардов рублей, следует из конкурсной документации.Уточняется, что сбор заявок для участия в конкурсе продлится до 14 февраля. После этого проведут конкурсные процедуры, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100 % акций АО "Управляющая компания Архыз".Как пояснил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, передача акций предприятия пройдет в два этапа. Кроме того, контрактом предусмотрены ряд обязательств для нового владельца.Контроль развития курорта и соблюдения инвестиционных обязательств согласно плану-графику будет осуществляться министерством экономического развития страны."Привлечение стратегического инвестора – это важный этап в развитии курорта. Это позволит не только заместить частными инвестициям бюджетные вложения, но и направить полученные от продажи средства на развитие других "точек роста" Северного Кавказа", – прокомментировал ситуацию замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турпоток в зимний период в России может вырасти до 18 миллионов человек.Ранее эксперт по недвижимости, президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков заявил, что инвестиции в российские курорты стали более рентабельными.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым, Куба и Архыз: где россияне проведут новогодние каникулыРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяРостуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростуризм, общество, россия, карачаево-черкесия