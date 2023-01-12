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Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Туризм
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Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору
Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору
Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки в ходе открытых торгов. Стартовая цена лота составляет 17 миллиардов рублей, следует из... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T08:41
2023-01-12T08:41
туризм
ростуризм
общество
россия
карачаево-черкесия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки в ходе открытых торгов. Стартовая цена лота составляет 17 миллиардов рублей, следует из конкурсной документации.Уточняется, что сбор заявок для участия в конкурсе продлится до 14 февраля. После этого проведут конкурсные процедуры, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100 % акций АО "Управляющая компания Архыз".Как пояснил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, передача акций предприятия пройдет в два этапа. Кроме того, контрактом предусмотрены ряд обязательств для нового владельца.Контроль развития курорта и соблюдения инвестиционных обязательств согласно плану-графику будет осуществляться министерством экономического развития страны."Привлечение стратегического инвестора – это важный этап в развитии курорта. Это позволит не только заместить частными инвестициям бюджетные вложения, но и направить полученные от продажи средства на развитие других "точек роста" Северного Кавказа", – прокомментировал ситуацию замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турпоток в зимний период в России может вырасти до 18 миллионов человек.Ранее эксперт по недвижимости, президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков заявил, что инвестиции в российские курорты стали более рентабельными.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым, Куба и Архыз: где россияне проведут новогодние каникулыРоссия может стать основным направлением выездного туризма для КитаяРостуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
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РИА Новости Крым
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60
ростуризм, общество, россия, карачаево-черкесия
Горный курорт "Архыз" продадут с аукциона частному инвестору

Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки с торгов

08:41 12.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурорт "Архыз"
Курорт Архыз - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Карачаево-Черкесский курорт "Архыз" будет продан в частные руки в ходе открытых торгов. Стартовая цена лота составляет 17 миллиардов рублей, следует из конкурсной документации.
Уточняется, что сбор заявок для участия в конкурсе продлится до 14 февраля. После этого проведут конкурсные процедуры, а в марте-апреле с победителем будет заключен договор купли-продажи 100 % акций АО "Управляющая компания Архыз".
Как пояснил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, передача акций предприятия пройдет в два этапа. Кроме того, контрактом предусмотрены ряд обязательств для нового владельца.
"Инвестор будет обязан построить не менее 30 километров горнолыжных трасс, в том числе, с системой искусственного снегообразования. Заниматься строительством и развитием туристских деревень, одна из которых – Дукка – будет создана с нуля", – сообщил Юмшанов. Кроме того, число мест размещения на курорте доблжно быть увеличено до восьми тысяч.
Контроль развития курорта и соблюдения инвестиционных обязательств согласно плану-графику будет осуществляться министерством экономического развития страны.
"Привлечение стратегического инвестора – это важный этап в развитии курорта. Это позволит не только заместить частными инвестициям бюджетные вложения, но и направить полученные от продажи средства на развитие других "точек роста" Северного Кавказа", – прокомментировал ситуацию замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров.
По мнению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, турпоток в зимний период в России может вырасти до 18 миллионов человек.
Ранее эксперт по недвижимости, президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков заявил, что инвестиции в российские курорты стали более рентабельными.
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ТуризмРостуризмОбществоРоссияКарачаево-Черкесия
 
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