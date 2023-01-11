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Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век
Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век
Главная цель США на ближайшее столетие – не уничтожение России, а сохранение гегемонии американского доллара в международной финансовой системе. Ради этого они... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T03:03
2023-01-11T03:03
радио "спутник в крыму"
политика
мнения
вадим колесниченко
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украина
сша
сво
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Главная цель США на ближайшее столетие – не уничтожение России, а сохранение гегемонии американского доллара в международной финансовой системе. Ради этого они готовы уничтожить и Европу, и Украину, считает политолог зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, зима 2023 года будет "переломным моментом" в ситуации на Украине, когда Запад попытается понудить Россию к заключению мирного соглашения."Хотим ли мы этого? Да, мы можем говорить о некоем соглашении, но при условии выполнения того, что говорил президент России еще в декабре позапрошлого года, когда говорил о красных линиях и гарантиях безопасности для нашей страны", - отметил он.В то же время, по словам политолога, США продолжат попытки расшатать российское общество изнутри и "разрушить единство армии, народа и власти". Именно на это направлены основные информационные удары Запада, убежден Колесниченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армияДе Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России
https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html
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РИА Новости Крым
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политика, мнения, вадим колесниченко, россия, украина, сша, сво, экономика, в мире
Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век

Политолог Колесниченко: США хотят не разрушить Россию, а сохранить монополию доллара

03:03 11.01.2023
 
© AFP 2018 / Mladen Antonov Министерство финансов США
Министерство финансов США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Главная цель США на ближайшее столетие – не уничтожение России, а сохранение гегемонии американского доллара в международной финансовой системе. Ради этого они готовы уничтожить и Европу, и Украину, считает политолог зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
"Они (США – ред.) готовы сегодня уничтожать и Европу, а то, что Украину списали – это уже понятно, только для одного – чтобы сохранить систему монополии доллара на земном шаре. Только контроль над всей финансово-банковской системой позволит США одержать победу на ближайшее столетие в будущем. Вот чего добиваются США и вот что им надо. Россию уничтожать никто не будет", – сказал эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению Колесниченко, зима 2023 года будет "переломным моментом" в ситуации на Украине, когда Запад попытается понудить Россию к заключению мирного соглашения.
"Хотим ли мы этого? Да, мы можем говорить о некоем соглашении, но при условии выполнения того, что говорил президент России еще в декабре позапрошлого года, когда говорил о красных линиях и гарантиях безопасности для нашей страны", - отметил он.
В то же время, по словам политолога, США продолжат попытки расшатать российское общество изнутри и "разрушить единство армии, народа и власти". Именно на это направлены основные информационные удары Запада, убежден Колесниченко.
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28 ноября 2022, 12:29Радио "Спутник в Крыму"
Почему США интересует Крым — мнение политолога
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