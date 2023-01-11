https://crimea.ria.ru/20230111/ne-razrushenie-rossii-ekspert-nazval-glavnuyu-tsel-ssha-na-blizhayshiy-vek-1126331387.html

Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век

Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век

Главная цель США на ближайшее столетие – не уничтожение России, а сохранение гегемонии американского доллара в международной финансовой системе. Ради этого они... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T03:03

2023-01-11T03:03

2023-01-11T03:03

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Главная цель США на ближайшее столетие – не уничтожение России, а сохранение гегемонии американского доллара в международной финансовой системе. Ради этого они готовы уничтожить и Европу, и Украину, считает политолог зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По мнению Колесниченко, зима 2023 года будет "переломным моментом" в ситуации на Украине, когда Запад попытается понудить Россию к заключению мирного соглашения."Хотим ли мы этого? Да, мы можем говорить о некоем соглашении, но при условии выполнения того, что говорил президент России еще в декабре позапрошлого года, когда говорил о красных линиях и гарантиях безопасности для нашей страны", - отметил он.В то же время, по словам политолога, США продолжат попытки расшатать российское общество изнутри и "разрушить единство армии, народа и власти". Именно на это направлены основные информационные удары Запада, убежден Колесниченко.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняВ Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армияДе Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России

https://crimea.ria.ru/20221128/pochemu-ssha-interesuet-krym--mnenie-politologa-1125575506.html

россия

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, вадим колесниченко, россия, украина, сша, сво, экономика, в мире