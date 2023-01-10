https://crimea.ria.ru/20230110/v-sovbeze-obyasnili-zachem-ssha-novye-voyny-i-zachem-rossii-silnaya-armiya-1126318959.html

В Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армия

В Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армия - РИА Новости Крым, 10.01.2023

В Совбезе объяснили, зачем США новые войны и зачем России сильная армия

России важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противника даже мысли не возникало вступать с ней в военный конфликт. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T12:28

2023-01-10T12:28

2023-01-10T12:28

россия

армия и флот

николай патрушев

сша

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мнения

совет безопасности рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. России важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противника даже мысли не возникало вступать с ней в военный конфликт. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам"."Для русского человека ненависть по определению не может являться объединяющим началом. Ненавистью полны лишь западники, которые в открытую называют нас противниками. Но им надо напомнить об их безуспешных военных операциях во Вьетнаме, Афганистане, других странах... Нам же в условиях появления новых военных угроз важно иметь такие вооруженные силы и спецслужбы, чтобы у противников России даже мысли не было, что они могут воевать с нами", - сказал Патрушев.Новые войны в ущерб собственным гражданамПроект бюджета США на этот год подтверждает планы американской власти по развязыванию новых войн в ущерб благополучию собственных граждан. Половину запланированных денег Вашингтон намерен направить на военные траты, отметил Патрушев.При этом только на поддержку боевых действий на Украине запланировано выделить 45 миллиардов. Вместе с тем долговая яма Штатов и ее партнеров продолжает расти."У американцев госдолг достиг 31 с лишним триллиона долларов. Долг Англии - 2,4 триллиона фунтов стерлингов - стал максимальным со времен Второй мировой войны и превысил 101% валового внутреннего продукта. Мировой же рекорд по соотношению задолженности к ВВП - более чем в 2,6 раза - поставила Япония с госдолгом почти в десять триллионов долларов. Только возвращать эти долги страны, считающие себя хозяевами мира, не собираются", - добавил Патрушев.Президенты-статистыПатрушев заявил, что американские президенты являются лишь "статистами" для транснациональных корпораций, и все больше простых жителей США полагают, что республиканцы и демократы - "два актера в одной пьесе"."По сути, американское государство – это лишь оболочка для конгломерата огромных корпораций, которые правят страной и пытаются властвовать над миром. Для ТНК даже президенты США – это лишь статисты, которым можно закрывать рот, как Трампу. Все четыре убийства американских лидеров связаны с корпоративным следом", - заявил политик.По его словам, транснациональный капитал не видит существование России в качестве самостоятельной страны с богатым ресурсным и человеческим потенциалом.Корпорации нацелены на личное обогащение, в то время как Россия отстаивает разумное соотношение духовно-нравственных ценностей и социально-экономического развития, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал "Циркон" у берегов НАТО главным новогодним подаркомОб Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления ПатрушеваВсе началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, армия и флот, николай патрушев, сша, в мире, политика, мнения, совет безопасности рф