https://crimea.ria.ru/20230111/koronavirusnaya-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu--dannye-na-11-yanvarya-1126336194.html

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января

В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 10 пациентов. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T10:07

2023-01-11T10:07

2023-01-11T10:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 10 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 894 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 11 января в городе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 413 человек, выздоровели 94 798.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной – РоспотребнадзорСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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