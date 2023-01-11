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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 10 пациентов. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T10:07
2023-01-11T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 10 пациентов.Ситуация с COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 894 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Ситуация с COVID-19 в СевастополеПо состоянию на утро 11 января в городе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 413 человек, выздоровели 94 798.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной – РоспотребнадзорСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
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РИА Новости Крым
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Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января

В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев COVID

10:07 11.01.2023
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 10 пациентов.

Ситуация с COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 894 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 701 человек. Выздоровели еще 16 человек, за весь период – 203 660", - проинформировали в минздраве республики.
Летальных исходов не зарегистрировано.

Ситуация с COVID-19 в Севастополе

По состоянию на утро 11 января в городе зарегистрировано три новых случая заболевания COVID-19.
"В ковидные стационары госпитализированы 7 человек, выписаны 6. На данный момент в больницах находятся 35 пациентов, из них 28 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве региона.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 413 человек, выздоровели 94 798.
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