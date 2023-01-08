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Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и,... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T15:16
2023-01-08T15:16
2023-01-08T15:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и, соответственно, увеличением потребления электричества."8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании предупреждают о том, что в случае превышения указанных лимитов будут применяться аварийные отключения света.Первого января глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны. По его словам, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. Он отметил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабряНа Украине одна из электростанций прекратила работу"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
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Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
"Укрэнерго" сообщило о дефиците мощности в энергосистеме и предупредили об отключениях
15:16 08.01.2023 (обновлено: 15:17 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и, соответственно, увеличением потребления электричества.
"8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В компании предупреждают о том, что в случае превышения указанных лимитов будут применяться аварийные отключения света.
Первого января глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны. По его словам, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. Он отметил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
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