https://crimea.ria.ru/20230108/na-ukraine-soobschili-o-defitsite-moschnosti-v-energosisteme-1126297316.html

Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине

Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине

В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и,... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T15:16

2023-01-08T15:16

2023-01-08T15:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и, соответственно, увеличением потребления электричества."8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании предупреждают о том, что в случае превышения указанных лимитов будут применяться аварийные отключения света.Первого января глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны. По его словам, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. Он отметил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабряНа Украине одна из электростанций прекратила работу"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию

https://crimea.ria.ru/20221213/smozhet-li-ukraina-perezhit-etu-zimu-ili-novye-trebovaniya-zelenskogo-k-es-1125865525.html

https://crimea.ria.ru/20221130/ukraina-ne-smozhet-preodolet-blekaut-tak-bystro-kak-krym--deputat-gd-1125618933.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергетика украины, укрэнерго, в мире, сво, новости