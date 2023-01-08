Рейтинг@Mail.ru
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230108/na-ukraine-soobschili-o-defitsite-moschnosti-v-energosisteme-1126297316.html
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и,... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T15:16
2023-01-08T15:17
украина
энергетика украины
укрэнерго
в мире
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1141b15558dea390a871a57deaf90658.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и, соответственно, увеличением потребления электричества."8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании предупреждают о том, что в случае превышения указанных лимитов будут применяться аварийные отключения света.Первого января глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны. По его словам, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. Он отметил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабряНа Украине одна из электростанций прекратила работу"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
https://crimea.ria.ru/20221213/smozhet-li-ukraina-perezhit-etu-zimu-ili-novye-trebovaniya-zelenskogo-k-es-1125865525.html
https://crimea.ria.ru/20221130/ukraina-ne-smozhet-preodolet-blekaut-tak-bystro-kak-krym--deputat-gd-1125618933.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/0b/1121389485_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4ba5daf9dd8a2429a94bb55c4675d5cd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, энергетика украины, укрэнерго, в мире, сво, новости
Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине

"Укрэнерго" сообщило о дефиците мощности в энергосистеме и предупредили об отключениях

15:16 08.01.2023 (обновлено: 15:17 08.01.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль № 5 в Харькове
Теплоэлектроцентраль № 5 в Харькове - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности и предупреждают о возможных аварийных отключениях. В "Укрэнерго" ситуацию связывают с морозам и, соответственно, увеличением потребления электричества.
"8 января устойчивая морозная погода способствует росту уровня потребления электроэнергии, а соответственно и уровня ее дефицита в энергосистеме по сравнению с более теплым прошлым воскресеньем. Для обеспечения баланса производство-потребление до областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 09.00 до 24.00", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на украино-французском форуме Солидарность с украинским народом. 13 декабря 2022
13 декабря 2022, 21:13
Сможет ли Украина пережить эту зиму, или Новые требования Зеленского к ЕС
В компании предупреждают о том, что в случае превышения указанных лимитов будут применяться аварийные отключения света.
Первого января глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страны. По его словам, большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. Он отметил, что резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью. В итоге каждый новый удар по инфраструктуре сказывается на энергосистеме все более остро.
Отключение электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 15:36
Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГД
Вооруженные силы России начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины 10 октября – после устроенного Киевом теракта на Крымском мосту. По состоянию на 1 ноября в стране было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, позже стало известно о поражении половины объектов. Как признал Владимир Зеленский в начале декабря, полностью восстановить украинскую энергосистему сейчас невозможно.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Названы цели ударов ВС России по Украине 31 декабря
На Украине одна из электростанций прекратила работу
"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
 
УкраинаЭнергетика УкраиныУкрэнергоВ миреСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:47Умер легендарный директор театра "Современник" Леонид Эрман
17:21Под Красным Лиманом уничтожены склады вооружения и диверсанты ВСУ
17:04На пожаре в многоэтажке Москвы нашли погибших с огнестрельными ранениями
16:31Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
16:10Из украинского плена возвращены 50 российских военных
15:58Три дрона-камикадзе атаковали Мелитополь
15:35Операция возмездия: армия России нанесла сокрушительный удар по ВСУ
15:16Дефицит мощности и аварийные отключения света: ситуация на Украине
14:41Умер автор сценария "Ирония судьбы. Продолжение" Алексей Слаповский
14:03Снег на Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму – работают спасатели
13:29В первые дни января в Крыму родились 24 ребенка
13:06В ЛНР возбудили уголовное дело о диверсии после подрыва газопровода
12:26В России утвердили новую стратегию действий в интересах женщин
12:02Медленное обледенение судов: как работает Керченская переправа 8 января
11:15"Сатанизм как он есть": Захарова об указе Зеленского о священниках УПЦ
10:39Ковидная сводка: в Крыму и Севастополе выявили 22 случая заражения
10:05Движение машин на Крымском мосту полностью ограничат 10 января
09:51Гололед в Симферополе: на дороги потратили три тонны реагента
09:19Депутаты хотят ввести акцизы на пиво
08:56Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Лента новостейМолния