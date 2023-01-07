https://crimea.ria.ru/20230107/situatsiya-v-zone-svo-rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-protivnika-1126289909.html
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T15:22
2023-01-07T15:22
2023-01-07T15:22
сво
сергей шойгу
россия
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
алексей данилов
оон
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126289628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c856bb7b31a1ace3695eba9d5436adfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и боевую технику. Такие данные в субботу приводит Минобороны России.Самые большие потери противник понес в ходе неудачной атаки на Донецком направлении. Там, в районе населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР украинские боевики потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества наши войска пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ, лишив противника более 30 военнослужащих, двух гаубиц, боевой бронированной машины и пикапа.Больше 40 солдат Киев потерял на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Уничтожены бронетранспортеры, танк, гаубицы, "Град" и автомобили боевиков.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/07/1126289628_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aee7ed3d0fcb6520bf4923a292168156.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, сергей шойгу, россия, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, оон, события в донбассе
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
Украинские боевики несут потери в зоне проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и боевую технику. Такие данные в субботу приводит Минобороны России.
Самые большие потери противник понес в ходе неудачной атаки на Донецком направлении. Там, в районе населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР украинские боевики потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества наши войска пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ, лишив противника более 30 военнослужащих, двух гаубиц, боевой бронированной машины и пикапа.
Больше 40 солдат Киев потерял на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Уничтожены бронетранспортеры, танк, гаубицы, "Град" и автомобили боевиков.
Вооруженные силы России объявили
режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию
в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня
по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели
режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался
от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
Читайте также на РИА Новости Крым: