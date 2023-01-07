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Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника
Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T15:22
2023-01-07T15:22
сво
сергей шойгу
россия
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
алексей данилов
оон
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и боевую технику. Такие данные в субботу приводит Минобороны России.Самые большие потери противник понес в ходе неудачной атаки на Донецком направлении. Там, в районе населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР украинские боевики потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества наши войска пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ, лишив противника более 30 военнослужащих, двух гаубиц, боевой бронированной машины и пикапа.Больше 40 солдат Киев потерял на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Уничтожены бронетранспортеры, танк, гаубицы, "Град" и автомобили боевиков.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации
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сво, сергей шойгу, россия, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, оон, события в донбассе
Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника

Украинские боевики несут потери в зоне проведения спецоперации

15:22 07.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота бойцов на передовой в зоне спецоперации
Работа бойцов на передовой в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и боевую технику. Такие данные в субботу приводит Минобороны России.
Самые большие потери противник понес в ходе неудачной атаки на Донецком направлении. Там, в районе населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР украинские боевики потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.
На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества наши войска пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ, лишив противника более 30 военнослужащих, двух гаубиц, боевой бронированной машины и пикапа.
Больше 40 солдат Киев потерял на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Уничтожены бронетранспортеры, танк, гаубицы, "Град" и автомобили боевиков.
Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.
В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".
Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.
После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.
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