https://crimea.ria.ru/20230107/situatsiya-v-zone-svo-rossiyskie-voyska-otrazili-ataki-protivnika-1126289909.html

Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника

Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Ситуация в зоне СВО: российские войска отразили атаки противника

Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T15:22

2023-01-07T15:22

2023-01-07T15:22

сво

сергей шойгу

россия

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский (президент украины)

алексей данилов

оон

события в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском, направлениях несколько десятков военнослужащих и боевую технику. Такие данные в субботу приводит Минобороны России.Самые большие потери противник понес в ходе неудачной атаки на Донецком направлении. Там, в районе населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка в ДНР украинские боевики потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества наши войска пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ, лишив противника более 30 военнослужащих, двух гаубиц, боевой бронированной машины и пикапа.Больше 40 солдат Киев потерял на Южно-Донецком и Купянском направлениях. Уничтожены бронетранспортеры, танк, гаубицы, "Град" и автомобили боевиков.Вооруженные силы России объявили режим прекращения огня по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине до полуночи 7 января.В четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал к рождественскому перемирию в зоне проведения спецоперации на Украине, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".Спустя несколько часов президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения и призвал к этому же украинскую сторону. Российские войска ввели режим "тишины" в указанное время. Украинские войска продолжили обстрелы.После предложения России о временном прекращении огня президент Украины Владимир Зеленский отказался от соблюдения режима "тишины", а секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет соблюдать предложенное Москвой рождественское перемирие.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш приветствовал бы прекращение огня между РФ и Украиной на период Рождества.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеЭкстрасенс предрек конец конфликта на Украине и новые вирусыВ Севастополе простились с погибшими героями спецоперации

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, сергей шойгу, россия, всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), алексей данилов, оон, события в донбассе