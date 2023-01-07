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Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса
Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса
В субботу в Керчи и Джанкое по нескольким адресам будет отключено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T11:51
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вода в крыму
крым
общество
жкх
керчь
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В субботу в Керчи и Джанкое по нескольким адресам будет отключено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".Согласно сообщению предприятия, ремонтные работы будут проходить в Керчи на улице Будённого 2/5 с 8:30 до 16:00.В Джанкое с 10:55 до 16:00 ремонтные работы начнутся на улице Оборонная.Как сообщает пресс-служба предприятия, В уходящем году компания приняла в обслуживание новые территории, присоединив 17 тыс. новых абонентов, и сейчас обслуживает около 1,2 млн. человек (более 63 % населения полуострова). Для удобства граждан открыты дополнительные отделения абонентских служб в Бахчисарае, Кировском и Старом Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запустили в работу три электроподстанцииСальдо рассказал о работе Каховской ГЭС и воде для КрымаКлиматические итоги года: в Крыму выпало экстремально много осадков
крым
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96
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вода в крыму, крым, общество, жкх, керчь, джанкой
Где в субботу в Крыму не будет воды: адреса

В субботу в Керчи и Джанкое не будет воды: адреса

11:51 07.01.2023 (обновлено: 12:07 07.01.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В субботу в Керчи и Джанкое по нескольким адресам будет отключено водоснабжение из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в ГУП "Вода Крыма".
Согласно сообщению предприятия, ремонтные работы будут проходить в Керчи на улице Будённого 2/5 с 8:30 до 16:00.
В Джанкое с 10:55 до 16:00 ремонтные работы начнутся на улице Оборонная.
Как сообщает пресс-служба предприятия, В уходящем году компания приняла в обслуживание новые территории, присоединив 17 тыс. новых абонентов, и сейчас обслуживает около 1,2 млн. человек (более 63 % населения полуострова). Для удобства граждан открыты дополнительные отделения абонентских служб в Бахчисарае, Кировском и Старом Крыму.
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Вода в КрымуКрымОбществоЖКХКерчьДжанкой
 
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