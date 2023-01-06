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Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею
Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею
Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T17:25
2023-01-06T17:25
2023-01-06T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая, пишет РИА Новости Спорт. Турнир состоится в следующем году в Гетеборге (Швеция). В него попали действующий чемпион мира – сборная Канады, команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии, Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.При этом окончательное решение о возможном возвращении сборных России и Белоруссии на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая, заявил глава организации Люк Тардиф.Из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Россию лишили права провести молодежный и взрослый чемпионат мира – 2023.В мае IIHF отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. В сентябре конгресс IIHF решил, что сборные России вернутся в высший дивизион чемпионата мира после снятия отстранения от международных соревнований. По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, организация ожидает возвращения сборных России на международную арену в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоОвечкин выступил на русском после победы в СШАУмер "Король футбола" Пеле
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Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею
Молодежные сборные России и Белоруссии не включены в состав групп на чемпионат мира-2024
17:25 06.01.2023 (обновлено: 17:26 06.01.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым.
Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая, пишет
РИА Новости Спорт.
Турнир состоится в следующем году в Гетеборге (Швеция). В него попали действующий чемпион мира – сборная Канады, команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии, Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.
При этом окончательное решение о возможном возвращении сборных России и Белоруссии на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая, заявил глава организации Люк Тардиф.
"Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе IIHF в Финляндии в конце мая", – сказал Тардиф.
Из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Россию лишили права провести молодежный и взрослый чемпионат мира – 2023.
В мае IIHF отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. В сентябре конгресс IIHF решил, что сборные России вернутся в высший дивизион чемпионата мира после снятия отстранения от международных соревнований. По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, организация ожидает возвращения сборных России на международную арену в 2024 году.
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