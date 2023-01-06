https://crimea.ria.ru/20230106/rossiya-i-belarus-ne-vklyucheny-v-sostav-grupp-na-chempionat-mira-po-khokkeyu-1126272292.html

Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею

Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Россию и Беларусь не включили в состав групп на чемпионат мира по хоккею

Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T17:25

2023-01-06T17:25

2023-01-06T17:26

россия

белоруссия

спорт

хоккей

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/06/1126272172_0:125:2976:1799_1920x0_80_0_0_391cbb418bbf8642fd8ee7c4549ae460.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сборные России и Белоруссии не включены в состав групп для участия в молодежном чемпионате мира 2024 года по хоккею. Список опубликован Международной федерацией хоккея (IIHF) на официальном сайте. Однако окончательное решение по возможному возвращению сборных будет принято в конце мая, пишет РИА Новости Спорт. Турнир состоится в следующем году в Гетеборге (Швеция). В него попали действующий чемпион мира – сборная Канады, команды Швеции, Финляндии, Германии и Латвии, Чехии, США, Словакии, Швейцарии и Норвегии.При этом окончательное решение о возможном возвращении сборных России и Белоруссии на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая, заявил глава организации Люк Тардиф.Из-за ситуации на Украине в феврале 2022 года совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Россию лишили права провести молодежный и взрослый чемпионат мира – 2023.В мае IIHF отказала сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. В сентябре конгресс IIHF решил, что сборные России вернутся в высший дивизион чемпионата мира после снятия отстранения от международных соревнований. По словам главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, организация ожидает возвращения сборных России на международную арену в 2024 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Борьба по-советски: как в Крыму растят чемпионов по самбоОвечкин выступил на русском после победы в СШАУмер "Король футбола" Пеле

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, спорт, хоккей, в мире, новости