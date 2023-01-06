https://crimea.ria.ru/20230106/nastuplenie-rossiyskoy-armii-khroniki-spetsoperatsii-1126270085.html
Наступление российской армии: хроники спецоперации
Наступление российской армии: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Наступление российской армии: хроники спецоперации
Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях сотни военнослужащих и несколько... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T15:11
2023-01-06T15:11
2023-01-06T15:14
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
украина
события в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125886099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c575483b0d42837589dcf7664c71e3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные в пятницу приводит Минобороны России.На Донецком направлении в ходе непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.На Красно-Лиманском направлении российская армия нанесла поражение двум штурмовым группам противника. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в минобороны.На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.На Купянском направлении противник лишился более 40 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Также за сутки российская армия поразила 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах, пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады и три склада артиллерийских боеприпасов. Уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым: ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУКак крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230104/rossiyskie-voennye-unichtozhili-shest-ukrainskikh-drg-i-dva-shturmovykh-otryada-1126249327.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125886099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb08095963524bfbf43022b35e628317.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, события в донбассе
Наступление российской армии: хроники спецоперации
При наступлении российских войск в зоне спецоперации ВСУ потеряли более 200 военных
15:11 06.01.2023 (обновлено: 15:14 06.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные в пятницу приводит Минобороны России.
На Донецком направлении в ходе непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.
На Красно-Лиманском направлении российская армия нанесла поражение двум штурмовым группам противника. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в минобороны.
На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.
На Купянском направлении противник лишился более 40 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Также за сутки российская армия поразила 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах, пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады и три склада артиллерийских боеприпасов. Уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.
Читайте также на РИА Новости Крым: