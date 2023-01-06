https://crimea.ria.ru/20230106/nastuplenie-rossiyskoy-armii-khroniki-spetsoperatsii-1126270085.html

Наступление российской армии: хроники спецоперации

Наступление российской армии: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Наступление российской армии: хроники спецоперации

Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях сотни военнослужащих и несколько... РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T15:11

2023-01-06T15:11

2023-01-06T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки потеряли в боях на Донецком, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные в пятницу приводит Минобороны России.На Донецком направлении в ходе непрерывного огневого поражения подразделений ВСУ потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожены два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.На Красно-Лиманском направлении российская армия нанесла поражение двум штурмовым группам противника. Кроме того, уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — сообщили в минобороны.На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было уничтожено более 50 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и три пикапа.На Купянском направлении противник лишился более 40 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Также за сутки российская армия поразила 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 102-х районах, пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады и три склада артиллерийских боеприпасов. Уничтожены пусковая установка, а также радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.Читайте также на РИА Новости Крым: ВС России объявили "режим тишины" по всей линии фронта на УкраинеОгненный "Град": видео уничтожения колонны техники ВСУКак крымские медики помогают бойцам в зоне спецоперации

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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, события в донбассе