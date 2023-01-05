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Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 05.01.2023
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Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях сотни военнослужащих и несколько... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T15:20
2023-01-05T15:20
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные приводит Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа. На Донецкой линии уничтожено до 60-ти украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецкой - более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.Кроме того, в районе донецкой Константиновки уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84-х районах", - продолжили в военном ведомстве.Также за сутки уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, боевая машина РСЗО "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", самоходная гаубиц "Гвоздика", две самоходные гаубицы "Акация", три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и американская артиллерийская система М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратимаУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаКакие международные военные учения Россия проведет в 2023 году
https://crimea.ria.ru/20230102/v-minoborony-rasskazali-o-nastuplenii-v-chetyrekh-rayonakh-spetsoperatsii-1126240111.html
донецкая народная республика (днр)
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96
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, донецкая народная республика (днр), украина
Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

В Минобороны России перечислили новые потери украинской стороны

15:20 05.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Работа САУ 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные приводит Минобороны России.
По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа. На Донецкой линии уничтожено до 60-ти украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецкой - более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, в районе донецкой Константиновки уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84-х районах", - продолжили в военном ведомстве.
Работа расчетов РСЗО Град в ходе спецоперации на Украине
2 января, 17:11
В Минобороны рассказали о наступлении в четырех районах спецоперации
Также за сутки уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, боевая машина РСЗО "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", самоходная гаубиц "Гвоздика", две самоходные гаубицы "Акация", три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и американская артиллерийская система М777.
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СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотДонецкая Народная Республика (ДНР)Украина
 
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15:20Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации
14:53Удары ВСУ по Васильевке: число погибших выросло до шести
14:38Украинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Эрдогана
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