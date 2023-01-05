https://crimea.ria.ru/20230105/poteri-vsu-za-sutki-khroniki-spetsoperatsii-1126260515.html

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Потери ВСУ за сутки: хроники спецоперации

Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях сотни военнослужащих и несколько... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T15:20

2023-01-05T15:20

2023-01-05T15:20

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

донецкая народная республика (днр)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Украинская армия за минувшие сутки потеряла в боях на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях сотни военнослужащих и несколько десятков единиц боевой техники. Такие данные приводит Минобороны России.По данным ведомства, на Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском фронте потери противника за сутки составили более 40 человек, два бронетранспортера и три пикапа. На Донецкой линии уничтожено до 60-ти украинских боевиков, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей. На Южно-Донецкой - более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.Кроме того, в районе донецкой Константиновки уничтожено более 55 экстремистов так называемого "батальона имени Шейха Мансура", шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84-х районах", - продолжили в военном ведомстве.Также за сутки уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, боевая машина РСЗО "Град" и две пусковые установки РСЗО "Ольха", самоходная гаубиц "Гвоздика", две самоходные гаубицы "Акация", три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США и американская артиллерийская система М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу: наша Победа, как и Новый год – неотвратимаУкраинский кейс: в Кремле раскрыли детали переговоров Путина и ЭрдоганаКакие международные военные учения Россия проведет в 2023 году

https://crimea.ria.ru/20230102/v-minoborony-rasskazali-o-nastuplenii-v-chetyrekh-rayonakh-spetsoperatsii-1126240111.html

донецкая народная республика (днр)

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, донецкая народная республика (днр), украина