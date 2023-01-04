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Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы - РИА Новости Крым, 04.01.2023
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Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы
Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы - РИА Новости Крым, 04.01.2023
Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы
Россия имеет колоссальный запас прочности и сокрушить ее никому не под силу. Такое заявление на основе показателей индекса национальной силы страны сделал... РИА Новости Крым, 04.01.2023
2023-01-04T08:42
2023-01-04T06:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Россия имеет колоссальный запас прочности и сокрушить ее никому не под силу. Такое заявление на основе показателей индекса национальной силы страны сделал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.Ученый пояснил, что при расчете индекса национальной силы используются методы многомерного статистического анализа. А сам показатель "гораздо более информативный, чем широко используемый ВВП", уверен он.По словам директор Центрального экономико-математического института, индекс учитывает 30 факторов, разбитых по шести тематическим блокам. Это природные ресурсы, географические характеристики, население, экономические показатели, военный и научный потенциалы.В результате ученые получают комплексный анализ страны, срез, основанный на всесторонней и разноплановой информации, подчеркивает Бахтизин. Согласно этой аналитике, "наша страна такая большая и настолько обеспечена ресурсами, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности, резюмировал математик.Читайте также:Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРПочему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН
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россия, общество, мнения
Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы

Эксперт: Россия заняла четвертое место в мире по индексу национальной силы

08:42 04.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Россия имеет колоссальный запас прочности и сокрушить ее никому не под силу. Такое заявление на основе показателей индекса национальной силы страны сделал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Наш институт вместе с Федеральной службой охраны РФ (хотя для них это и несвойственное занятие) взялись оценить индекс национальной силы всех 193 государств – членов ООН, в том числе, естественно, и России. Так вот, по этому показателю наша страна занимает четвертое место, после Китая, США и Индии", – сообщил Бахтизин.
Ученый пояснил, что при расчете индекса национальной силы используются методы многомерного статистического анализа. А сам показатель "гораздо более информативный, чем широко используемый ВВП", уверен он.
По словам директор Центрального экономико-математического института, индекс учитывает 30 факторов, разбитых по шести тематическим блокам. Это природные ресурсы, географические характеристики, население, экономические показатели, военный и научный потенциалы.
В результате ученые получают комплексный анализ страны, срез, основанный на всесторонней и разноплановой информации, подчеркивает Бахтизин. Согласно этой аналитике, "наша страна такая большая и настолько обеспечена ресурсами, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности, резюмировал математик.
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