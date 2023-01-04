https://crimea.ria.ru/20230104/rossiya-stala-chetvertoy-stranoy-v-mire-po-urovnyu-indeksa-natsionalnoy-sily-1126244061.html

Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы

Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы - РИА Новости Крым, 04.01.2023

Россия стала четвертой страной в мире по уровню индекса национальной силы

Россия имеет колоссальный запас прочности и сокрушить ее никому не под силу. Такое заявление на основе показателей индекса национальной силы страны сделал... РИА Новости Крым, 04.01.2023

2023-01-04T08:42

2023-01-04T08:42

2023-01-04T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Россия имеет колоссальный запас прочности и сокрушить ее никому не под силу. Такое заявление на основе показателей индекса национальной силы страны сделал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.Ученый пояснил, что при расчете индекса национальной силы используются методы многомерного статистического анализа. А сам показатель "гораздо более информативный, чем широко используемый ВВП", уверен он.По словам директор Центрального экономико-математического института, индекс учитывает 30 факторов, разбитых по шести тематическим блокам. Это природные ресурсы, географические характеристики, население, экономические показатели, военный и научный потенциалы.В результате ученые получают комплексный анализ страны, срез, основанный на всесторонней и разноплановой информации, подчеркивает Бахтизин. Согласно этой аналитике, "наша страна такая большая и настолько обеспечена ресурсами, что сокрушить ее не под силу никому, у нее колоссальный запас прочности, резюмировал математик.Читайте также:Газ, троллейбус и фото с Луны: крымские достижения времен СССРПочему Восток не спешит помогать России в борьбе с Западом – эксперты"А судьи кто?": спикер парламента Крыма отреагировал на резолюцию ООН

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, мнения