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Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности
Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности
Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T10:20
2022-12-31T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев."Крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий республики. В МЧС уточнены планы взаимодействия с органами управления на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию", - заверил он.Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности привлекается около полутора тысяч сотрудников и более 500 единиц техники. Кроме того, на время новогодних каникул принимаются дополнительные меры по профилактике пожаров, усиливается надзор за работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.В в связи с тем, что многие крымчане и гости полуострова на зимние праздники отправляются на отдых в горно-лесную местность, в местах с массовым пребыванием людей, а также на туристических маршрутах и стоянках усилено патрулирование спасателей.Садаклиев напомнил, что использование пиротехнических средств в республике запрещено, за исключением периода с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздникиКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулыГде в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра
https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-na-novyy-god-i-v-prazdniki-1126223233.html
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96
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мчс крыма, крым, новости крыма, общество, сергей садаклиев
Крымские спасатели переведены в режим повышенной готовности

МЧС Крыма: спасатели переведены в режим повышенной готовности на период празднико

10:20 31.12.2022
 
© Пресс-служба МЧС РФ по РКСпасатели с пожарной лестницей
Спасатели с пожарной лестницей
© Пресс-служба МЧС РФ по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Подразделения МЧС Крыма переведены в режим повышенной готовности на период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
"Крымские спасатели работают в усиленном режиме, обеспечивая защиту населения и территорий республики. В МЧС уточнены планы взаимодействия с органами управления на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на полуострове. Вся спасательная техника готова к реагированию", - заверил он.
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Ежегодно в Крыму для обеспечения безопасности привлекается около полутора тысяч сотрудников и более 500 единиц техники. Кроме того, на время новогодних каникул принимаются дополнительные меры по профилактике пожаров, усиливается надзор за работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
В в связи с тем, что многие крымчане и гости полуострова на зимние праздники отправляются на отдых в горно-лесную местность, в местах с массовым пребыванием людей, а также на туристических маршрутах и стоянках усилено патрулирование спасателей.
Садаклиев напомнил, что использование пиротехнических средств в республике запрещено, за исключением периода с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.
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МЧС КрымаКрымНовости КрымаОбществоСергей Садаклиев
 
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