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Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра - РИА Новости Крым, 29.12.2022
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Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра
Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра
Масштабных мероприятий на новогодние праздники в крымской столице не запланировано, однако праздничная локация для детей будет оборудована в Детском парке. Об... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-30T07:04
2022-12-29T15:48
крым
новости
михаил афанасьев
новый год 2023
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Масштабных мероприятий на новогодние праздники в крымской столице не запланировано, однако праздничная локация для детей будет оборудована в Детском парке. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев."Новый Год — это праздник, в первую очередь, для самых маленьких, я считаю. И новогодняя сказка, безусловно, для каждого должна состояться. Основная локация будет в Детском парке. А на Рождество на площади Ленина можно посмотреть рождественский вертеп. Приглашаем всех детей и родителей. Будет интересно", — рассказал мэр Симферополя.Так, 31 декабря в Детском парке в 15:00 состоится встреча с Дедом Морозом, после которой все желающие смогут посетить театрализованное представление "В гостях у елочки". С 3 по 7 января в 14:00 и 15:00 здесь же будут проходить анимационные программы и развлекательные шоу. 6 января вечером на главной сцене Детского парка состоится вечер народных традиций "Сочельник". Вход и участие свободное.Мэр крымской столицы добавил, что в этом году в Симферополе общегородского фейерверка не будет. Как сообщалось, запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Вместе с тем глава республики Сергей Аксенов разрешил жителям и гостям полуострова использовать салюты в новогоднюю ночь - и только один день. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и ценыВ Симферополе установили главную елкуМэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости, михаил афанасьев, новый год 2023, общество
Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра

Мэр рассказал, где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми

07:04 30.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя
Новогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Масштабных мероприятий на новогодние праздники в крымской столице не запланировано, однако праздничная локация для детей будет оборудована в Детском парке. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев.
"Новый Год — это праздник, в первую очередь, для самых маленьких, я считаю. И новогодняя сказка, безусловно, для каждого должна состояться. Основная локация будет в Детском парке. А на Рождество на площади Ленина можно посмотреть рождественский вертеп. Приглашаем всех детей и родителей. Будет интересно", — рассказал мэр Симферополя.
Так, 31 декабря в Детском парке в 15:00 состоится встреча с Дедом Морозом, после которой все желающие смогут посетить театрализованное представление "В гостях у елочки". С 3 по 7 января в 14:00 и 15:00 здесь же будут проходить анимационные программы и развлекательные шоу. 6 января вечером на главной сцене Детского парка состоится вечер народных традиций "Сочельник". Вход и участие свободное.
Мэр крымской столицы добавил, что в этом году в Симферополе общегородского фейерверка не будет.
Как сообщалось, запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Вместе с тем глава республики Сергей Аксенов разрешил жителям и гостям полуострова использовать салюты в новогоднюю ночь - и только один день.
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КрымНовостиМихаил АфанасьевНовый год 2023Общество
 
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Заголовок открываемого материала
07:04Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра
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