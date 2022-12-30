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Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра

Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Где в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэра

Масштабных мероприятий на новогодние праздники в крымской столице не запланировано, однако праздничная локация для детей будет оборудована в Детском парке. Об... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-30T07:04

2022-12-30T07:04

2022-12-29T15:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Масштабных мероприятий на новогодние праздники в крымской столице не запланировано, однако праздничная локация для детей будет оборудована в Детском парке. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава города Михаил Афанасьев."Новый Год — это праздник, в первую очередь, для самых маленьких, я считаю. И новогодняя сказка, безусловно, для каждого должна состояться. Основная локация будет в Детском парке. А на Рождество на площади Ленина можно посмотреть рождественский вертеп. Приглашаем всех детей и родителей. Будет интересно", — рассказал мэр Симферополя.Так, 31 декабря в Детском парке в 15:00 состоится встреча с Дедом Морозом, после которой все желающие смогут посетить театрализованное представление "В гостях у елочки". С 3 по 7 января в 14:00 и 15:00 здесь же будут проходить анимационные программы и развлекательные шоу. 6 января вечером на главной сцене Детского парка состоится вечер народных традиций "Сочельник". Вход и участие свободное.Мэр крымской столицы добавил, что в этом году в Симферополе общегородского фейерверка не будет. Как сообщалось, запуск салютов и фейерверков в Крыму запрещен, допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов. Вместе с тем глава республики Сергей Аксенов разрешил жителям и гостям полуострова использовать салюты в новогоднюю ночь - и только один день. Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму купить местную сосну или елочку — адреса и ценыВ Симферополе установили главную елкуМэр Симферополя объяснил, как пройдет Новый год без бюджетных трат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, михаил афанасьев, новый год 2023, общество