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Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2022
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Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники
Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2022
Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники
Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме "выходного дня", администрациям муниципалитетов рекомендовано... РИА Новости Крым, 31.12.2022
2022-12-31T09:42
2022-12-31T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме "выходного дня", администрациям муниципалитетов рекомендовано взять на контроль порядок его работы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.По данным минтранса, 1 января автобусы предприятия "Крымтроллейбус" выходят на следующие маршруты:• № 430-12 "Синапное – Симферополь";• № 285-12 "Дубровка – Симферополь";• № 255-12, 483-23 "Береговое – Симферополь;• № 250-12 "Бахчисарай – Симферополь".• № 2 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Пушкина";• № 3 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Сельпо";• № 4 "Автовокзал – Аджимушкай"(Керчь);• № 8 "Автовокзал - завод Коралл – Кладбище" (Керчь);• № 11 "Автовокзал – Дачи" (Керчь);• № 18 "Автовокзал - Маяк – Пансионаты" (Керчь)• № 302-15 "Кировское – Феодосия";• № 303-15 "Кировское - Владиславовка – Феодосия";• № 369-22 "Новофедоровка – Саки".А 2 января автобусы предприятия также выйдут на пригородный маршрут № 493-23 "Белоглинка - пл. Амет - Хана Султана" и на маршрут №274-22 "Геройское – Саки".Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму поедут новогодние троллейбусыГде в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэраКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы
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новости крыма, крым, минтранс крыма, общество, транспорт, симферополь, керчь, крымтроллейбус
Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники

Минтранс Крыма опубликовал график работы транспорта на Новый год и в праздники

09:42 31.12.2022
 
© Александр ДружиновичАвтобус на улице Симферополя
Автобус на улице Симферополя
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме "выходного дня", администрациям муниципалитетов рекомендовано взять на контроль порядок его работы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.
"1 января все троллейбусы и автобусы предприятия будут работать в следующем режиме: с 05:00 по 10:00 сокращенный выпуск, средний интервал составит 40 - 60 минут; с 10:00 по 14:00 будут выпущены дополнительные единицы техники и средний интервал движения по маршрутам составит 20 - 30 минут; после 14:00 до 23:00 работа будет осуществляться по установленному расписанию в режиме выходного дня", - говорится в сообщении.
По данным минтранса, 1 января автобусы предприятия "Крымтроллейбус" выходят на следующие маршруты:
• № 430-12 "Синапное – Симферополь";
• № 285-12 "Дубровка – Симферополь";
• № 255-12, 483-23 "Береговое – Симферополь;
• № 250-12 "Бахчисарай – Симферополь".
• № 2 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Пушкина";
• № 3 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Сельпо";
• № 4 "Автовокзал – Аджимушкай"(Керчь);
• № 8 "Автовокзал - завод Коралл – Кладбище" (Керчь);
• № 11 "Автовокзал – Дачи" (Керчь);
• № 18 "Автовокзал - Маяк – Пансионаты" (Керчь)
• № 302-15 "Кировское – Феодосия";
• № 303-15 "Кировское - Владиславовка – Феодосия";
• № 369-22 "Новофедоровка – Саки".
А 2 января автобусы предприятия также выйдут на пригородный маршрут № 493-23 "Белоглинка - пл. Амет - Хана Султана" и на маршрут №274-22 "Геройское – Саки".
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