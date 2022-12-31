https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-na-novyy-god-i-v-prazdniki-1126223233.html

Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники

Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники - РИА Новости Крым, 31.12.2022

Как будет работать общественный транспорт на Новый год и в праздники

Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме "выходного дня", администрациям муниципалитетов рекомендовано... РИА Новости Крым, 31.12.2022

2022-12-31T09:42

2022-12-31T09:42

2022-12-31T09:42

новости крыма

крым

минтранс крыма

общество

транспорт

симферополь

керчь

крымтроллейбус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121519022_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_a65bd7f579dfcd08b461a7ca840cba92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. Общественный транспорт в городах Крыма в период с 31 декабря по 8 января будет работать в режиме "выходного дня", администрациям муниципалитетов рекомендовано взять на контроль порядок его работы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса.По данным минтранса, 1 января автобусы предприятия "Крымтроллейбус" выходят на следующие маршруты:• № 430-12 "Синапное – Симферополь";• № 285-12 "Дубровка – Симферополь";• № 255-12, 483-23 "Береговое – Симферополь;• № 250-12 "Бахчисарай – Симферополь".• № 2 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Пушкина";• № 3 "Стеклоизделия - Керчь АВ – Сельпо";• № 4 "Автовокзал – Аджимушкай"(Керчь);• № 8 "Автовокзал - завод Коралл – Кладбище" (Керчь);• № 11 "Автовокзал – Дачи" (Керчь);• № 18 "Автовокзал - Маяк – Пансионаты" (Керчь)• № 302-15 "Кировское – Феодосия";• № 303-15 "Кировское - Владиславовка – Феодосия";• № 369-22 "Новофедоровка – Саки".А 2 января автобусы предприятия также выйдут на пригородный маршрут № 493-23 "Белоглинка - пл. Амет - Хана Султана" и на маршрут №274-22 "Геройское – Саки".Читайте также на РИА Новости Крым:По Крыму поедут новогодние троллейбусыГде в Симферополе провести новогодние праздники с детьми — совет мэраКак работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы

крым

симферополь

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, минтранс крыма, общество, транспорт, симферополь, керчь, крымтроллейбус