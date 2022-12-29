https://crimea.ria.ru/20221229/kak-sevastopol-otmetit-novyy-god--1126191817.html

Как Севастополь отметит Новый год

Как Севастополь отметит Новый год - РИА Новости Крым, 29.12.2022

Как Севастополь отметит Новый год

Новогодне-рождественские каникулы в Севастополе в этот раз пройдут без традиционного концерта на главной площади, но в учреждениях города запланировано... РИА Новости Крым, 29.12.2022

2022-12-29T13:00

2022-12-29T13:00

2022-12-29T13:00

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Новогодне-рождественские каникулы в Севастополе в этот раз пройдут без традиционного концерта на главной площади, но в учреждениях города запланировано множество мероприятий для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на директора департамента культуры Анжелу Сумакову. Показ новогодних сказок и спектаклей пройдет в городских и сельских учреждениях культуры. Будут также выставки, мастер-классы и праздничные программы для взрослых. Некоторые стартуют уже в четверг, 29 декабря.Так, например, в поселковом клубе Солнечного всех приглашают на программу "Елки-палки, Новый год!", а в ДК поселка Сахарная Головка пройдет новогодний творческий огонек "Без пяти 2023". 30 и 31 декабря севастопольцев также ждут предновогодние утренники. В первый день 2023 года на площади Нахимова пройдет праздничная зарядка, а от площади 300-летия Российского флота возьмет старт международный открытый праздничный забег.Рождественские мероприятия в домах культуры и клубах пройдут 6 января, а 7 января в центре города состоится традиционный крестный ход. Он пройдет от Свято-Покровского собора (ул. Большая Морская), через площадь Лазарева и проспект Нахимова до Графской пристани. Также крестным ходом пройдут на Северной стороне города – от Свято-Никольского храма на Братском кладбище.С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства города.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новый год 2023, правительство севастополя, новости, общество