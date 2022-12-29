https://crimea.ria.ru/20221229/kak-sevastopol-otmetit-novyy-god--1126191817.html
Как Севастополь отметит Новый год
Как Севастополь отметит Новый год - РИА Новости Крым, 29.12.2022
Как Севастополь отметит Новый год
Новогодне-рождественские каникулы в Севастополе в этот раз пройдут без традиционного концерта на главной площади, но в учреждениях города запланировано... РИА Новости Крым, 29.12.2022
2022-12-29T13:00
2022-12-29T13:00
2022-12-29T13:00
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Новогодне-рождественские каникулы в Севастополе в этот раз пройдут без традиционного концерта на главной площади, но в учреждениях города запланировано множество мероприятий для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на директора департамента культуры Анжелу Сумакову. Показ новогодних сказок и спектаклей пройдет в городских и сельских учреждениях культуры. Будут также выставки, мастер-классы и праздничные программы для взрослых. Некоторые стартуют уже в четверг, 29 декабря.Так, например, в поселковом клубе Солнечного всех приглашают на программу "Елки-палки, Новый год!", а в ДК поселка Сахарная Головка пройдет новогодний творческий огонек "Без пяти 2023". 30 и 31 декабря севастопольцев также ждут предновогодние утренники. В первый день 2023 года на площади Нахимова пройдет праздничная зарядка, а от площади 300-летия Российского флота возьмет старт международный открытый праздничный забег.Рождественские мероприятия в домах культуры и клубах пройдут 6 января, а 7 января в центре города состоится традиционный крестный ход. Он пройдет от Свято-Покровского собора (ул. Большая Морская), через площадь Лазарева и проспект Нахимова до Графской пристани. Также крестным ходом пройдут на Северной стороне города – от Свято-Никольского храма на Братском кладбище.С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства города.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей Депкультуры Севастополя возглавил новый "старый" человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, новый год 2023, правительство севастополя, новости, общество
Как Севастополь отметит Новый год
В Севастополе на новогодние праздники пройдут спектакли, интерактивы и мастер-классы
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Новогодне-рождественские каникулы в Севастополе в этот раз пройдут без традиционного концерта на главной площади, но в учреждениях города запланировано множество мероприятий для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на директора департамента культуры Анжелу Сумакову.
"В связи с введением "желтого" уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова. Для юных севастопольцев учреждения культуры подготовили обширную программу – сказки, новогодние утренники, интерактивные программы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приглашаем всех ребят провести новогодние каникулы в наших учреждениях", – сказала Сумакова.
Показ новогодних сказок и спектаклей пройдет в городских и сельских учреждениях культуры. Будут также выставки, мастер-классы и праздничные программы для взрослых. Некоторые стартуют уже в четверг, 29 декабря.
Так, например, в поселковом клубе Солнечного всех приглашают на программу "Елки-палки, Новый год!", а в ДК поселка Сахарная Головка пройдет новогодний творческий огонек "Без пяти 2023". 30 и 31 декабря севастопольцев также ждут предновогодние утренники.
В первый день 2023 года на площади Нахимова пройдет праздничная зарядка, а от площади 300-летия Российского флота возьмет старт международный открытый праздничный забег.
Рождественские мероприятия в домах культуры и клубах пройдут 6 января, а 7 января в центре города состоится традиционный крестный ход. Он пройдет от Свято-Покровского собора (ул. Большая Морская), через площадь Лазарева и проспект Нахимова до Графской пристани. Также крестным ходом пройдут на Северной стороне города – от Свято-Никольского храма на Братском кладбище.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте правительства города.
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