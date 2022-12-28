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Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Главные новости Крыма: 28 декабря
Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Главные новости Крыма: 28 декабря
Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T21:55
2022-12-28T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым. В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крымском детском хосписе загадывают желанияВ единственном в Крыму паллиативном отделении для детей украсили елку, расписывают пряники и уже загадывают желания. Одно, заветное, непременно должно исполниться в новом году: все ресурсы для этого есть. Речь о строительстве первого не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе детского хосписа.Желтый уровеньВысокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города."Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки школьникам ХерсонщиныУчащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов — по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.Трасса на КрымВ Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.Зайчики в трамвайчикеВ Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждой второй семьи.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, общество, новости, новости крыма, риа новости крым, херсонская область
Главные новости Крыма: 28 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 28 декабря

21:55 28.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым. В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Крымском детском хосписе загадывают желания

В единственном в Крыму паллиативном отделении для детей украсили елку, расписывают пряники и уже загадывают желания. Одно, заветное, непременно должно исполниться в новом году: все ресурсы для этого есть. Речь о строительстве первого не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе детского хосписа.

Желтый уровень

Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.

Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки школьникам Херсонщины

Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов — по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.

Трасса на Крым

В Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
"Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года", – сказано в сообщении.

Зайчики в трамвайчике

В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.
По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждой второй семьи.
Главное за деньКрымОбществоНовостиНовости КрымаРИА Новости КрымХерсонская область
 
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21:55Главные новости Крыма: 28 декабря
21:25Главные события и заявления дня: 28 декабря
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