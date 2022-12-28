https://crimea.ria.ru/20221228/glavnye-novosti-kryma-28-dekabrya-1126179070.html
Главные новости Крыма: 28 декабря
Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Главные новости Крыма: 28 декабря
Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T21:55
2022-12-28T21:55
2022-12-28T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым. В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крымском детском хосписе загадывают желанияВ единственном в Крыму паллиативном отделении для детей украсили елку, расписывают пряники и уже загадывают желания. Одно, заветное, непременно должно исполниться в новом году: все ресурсы для этого есть. Речь о строительстве первого не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе детского хосписа.Желтый уровеньВысокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города."Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки школьникам ХерсонщиныУчащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов — по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.Трасса на КрымВ Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.Зайчики в трамвайчикеВ Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждой второй семьи.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, крым, общество, новости, новости крыма, риа новости крым, херсонская область
Главные новости Крыма: 28 декабря
Новости Крыма: главные события и заявления среды, 28 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым. В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Крымском детском хосписе загадывают желания
В единственном в Крыму паллиативном отделении для детей украсили елку, расписывают пряники и уже загадывают желания. Одно, заветное, непременно должно исполниться в новом году: все ресурсы для этого есть. Речь о строительстве первого не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе детского хосписа
.
Желтый уровень
Высокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили
в пресс-службе правительства города.
"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.
Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки школьникам Херсонщины
Учащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов — по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым
готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму"
, волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.
Трасса на Крым
В Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост
. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.
"Четырехполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется в январе 2023 года", – сказано в сообщении.
Зайчики в трамвайчике
В Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил
врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.
По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждой второй семьи.