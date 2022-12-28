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Главные новости Крыма: 28 декабря

Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Главные новости Крыма: 28 декабря

Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T21:55

2022-12-28T21:55

2022-12-28T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Чудо в детском хосписе. Высокий уровень террористической опасности продлили в Севастополе. Из Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки. В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым. В Евпатории проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крымском детском хосписе загадывают желанияВ единственном в Крыму паллиативном отделении для детей украсили елку, расписывают пряники и уже загадывают желания. Одно, заветное, непременно должно исполниться в новом году: все ресурсы для этого есть. Речь о строительстве первого не только на полуострове, но и во всем Южном федеральном округе детского хосписа.Желтый уровеньВысокий уровень террористической опасности в Севастополе продлен до 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города."Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 декабря сроком на 15 суток до 18:00 11 января 2023 года", – говорится в сообщении.Корреспонденты РИА Новости Крым привезли подарки школьникам ХерсонщиныУчащиеся общеобразовательной школы №1 в херсонской Чаплынке получат новогодние подарки, которые в школу доставили корреспонденты РИА Новости Крым. Всего в учебное заведение передали 360 сладких наборов — по числу здешних учеников. Подарки вместе с РИА Новости Крым готовили сотрудники радио "Спутник в Крыму", волонтерское движение "Крымские феи" и неравнодушные люди из Крыма и Москвы.Трасса на КрымВ Запорожской области восстанавливают трассу, которая разгрузит Крымский мост. Дорожники в круглосуточном режиме восстанавливают часть автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону, проходящей по территории Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны.Зайчики в трамвайчикеВ Евпатории с 10 января и до конца учебного года проезд для школьников на трамваях сделают бесплатным. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.По его словам, в Евпатории больше 13 тысяч школьников, а это значит, что решение коснется практически каждой второй семьи.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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