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Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T00:01
2022-12-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах ожидается очень сильный мокрый снег, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 10-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +8…10.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет держаться +6…8 градусов.В Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Ночью и днем будет до +4…6 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Днем и ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабряЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуКак работает Керченская паромная переправа 25 декабря
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Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В Крыму 26 декабря ожидаются дожди и сильный мокрый снег в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах ожидается очень сильный мокрый снег, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8, в горах -3…+2", — говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 10-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +8…10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет держаться +6…8 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Ночью и днем будет до +4…6 градусов.
В Евпатории переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Днем и ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение
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