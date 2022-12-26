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Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T00:01
2022-12-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах ожидается очень сильный мокрый снег, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 10-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +8…10.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет держаться +6…8 градусов.В Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Ночью и днем будет до +4…6 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Днем и ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабряЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуКак работает Керченская паромная переправа 25 декабря
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РИА Новости Крым
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Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В Крыму 26 декабря ожидаются дожди и сильный мокрый снег в горах

00:01 26.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах ожидается очень сильный мокрый снег, прогнозирует региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…+8, в горах -3…+2", — говорится в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 10-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +8…10.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет держаться +6…8 градусов.
В Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Ночью и днем будет до +4…6 градусов.
В Евпатории переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Днем и ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов.
На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовости КрымаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 декабря
19:57Главные события и заявления дня: 25 декабря
19:22Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи
18:46Главные новости Крыма: 25 декабря
18:19Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
17:48В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных
17:14Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
16:28Память девичья: в Севастополе женщина забыла пачку денег в банкомате
16:05Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
15:38Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
15:17Чего хотят дети на Новый год – опрос 2:56
14:46Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
14:20Умер экс-главком Сухопутных войск России Алексей Маслов
14:03Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО
13:47Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
13:15Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
12:46Ливни сменит снег: погодные сюрпризы для Крыма на воскресенье
12:23Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
12:02Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря
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