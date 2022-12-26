https://crimea.ria.ru/20221226/nedelya-nachnetsya-s-dozhdey-i-snega-prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1126125955.html

Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник

Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 26.12.2022

Неделя начнется с дождей и снега: прогноз погоды в Крыму на понедельник

В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень... РИА Новости Крым, 26.12.2022

2022-12-26T00:01

2022-12-26T00:01

2022-12-26T00:01

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В начале недели в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В понедельник синоптики прогнозируют дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, в горах ожидается очень сильный мокрый снег, прогнозирует региональный гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...6 градусов.В Севастополе облачно. Ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 10-15 м/с, во второй половине дня 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +8…10.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью пройдут дожди, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем будет держаться +6…8 градусов.В Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди, днем осадков не предвидится. Ночью и днем будет до +4…6 градусов.В Евпатории переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Днем и ночью столбики термометров покажут +4…6 градусов.На всей территории полуострова действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабряЧто будет с климатом в Крыму в 2023 годуКак работает Керченская паромная переправа 25 декабря

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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