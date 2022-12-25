Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221225/glavnye-novosti-kryma-25-dekabrya-1126125003.html
Главные новости Крыма: 25 декабря
Главные новости Крыма: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Главные новости Крыма: 25 декабря
Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T18:46
2022-12-25T18:46
крым
новости крыма
владимир путин (политик)
вода в крыму
водное хозяйство крыма
общество
туризм в крыму
железные дороги крыма
климат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35578891b14567fe43bb15824915fc41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Эксперт дал прогноз об изменении климата в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Все началось с КрымаПрезидент Владимир Путин отметил, что Россия всегда стремилась и продолжает стремиться решать спорные вопросы мирными средствами. Страна не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан. Именно поэтому был выбран путь на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержки выбора крымчан быть вместе с Россией. Старое водохранилище новому городуНовый город, который планируют построить в Сакском районе Крыма в рамках перспективного развития, сможет питаться от Межгорного водохранилища. При этом его объемы уже сейчас необходимо увеличивать, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В целом, по словам экспертов, Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать. Семимиллионный пассажирВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями.Семья получила в подарок от перевозчика сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно в 2023 году.Каким будет климат в Крыму в следующем годуВ 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/29/1115972991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4129bb169c1e114fbc265feb58c61aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, владимир путин (политик), вода в крыму, водное хозяйство крыма, общество, туризм в крыму, железные дороги крыма, климат
Главные новости Крыма: 25 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления воскресенья, 25 декабря

18:46 25.12.2022
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкВид на Ялту в Крыму
Вид на Ялту в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости . Alexey Malgavko
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Эксперт дал прогноз об изменении климата в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Все началось с Крыма
Президент Владимир Путин отметил, что Россия всегда стремилась и продолжает стремиться решать спорные вопросы мирными средствами. Страна не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан. Именно поэтому был выбран путь на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержки выбора крымчан быть вместе с Россией.
"Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!" - отметил президент.
Старое водохранилище новому городу
Новый город, который планируют построить в Сакском районе Крыма в рамках перспективного развития, сможет питаться от Межгорного водохранилища. При этом его объемы уже сейчас необходимо увеличивать, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
В целом, по словам экспертов, Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать.
Семимиллионный пассажир
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями.
Семья получила в подарок от перевозчика сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно в 2023 году.
Каким будет климат в Крыму в следующем году
В 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.
Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.
Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля.
 
КрымНовости КрымаВладимир Путин (политик)Вода в КрымуВодное хозяйство КрымаОбществоТуризм в КрымуЖелезные дороги КрымаКлимат
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:57Главные события и заявления дня: 25 декабря
19:22Бояться – нормально: как принять и победить свои страхи
18:46Главные новости Крыма: 25 декабря
18:19Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
17:48В Госдуме раскритиковали новые правила продажи животных
17:14Прогноз погоды в Крыму на последнюю неделю декабря
16:28Память девичья: в Севастополе женщина забыла пачку денег в банкомате
16:05Украинские войска ударили по складу селитры в ДНР: что известно
15:38Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
15:17Чего хотят дети на Новый год – опрос 2:56
14:46Погиб водитель грузовика: подробности смертельной аварии под Симферополем
14:20Умер экс-главком Сухопутных войск России Алексей Маслов
14:03Армия России уничтожила базу наемников и иностранную технику: сводка СВО
13:47Обманутые дольщики смогут оформлять возмещение на госуслугах
13:15Все началось с Крыма: Путин об основе конфликта на Украине
12:46Ливни сменит снег: погодные сюрпризы для Крыма на воскресенье
12:23Шторм в США уносит жизни людей: что известно о смертельной буре
12:02Как работает Керченская паромная переправа 25 декабря
11:38В схроне в Херсонской области нашли форму ВСУ, пластид и фугасные снаряды
11:02Киеву нужна не только денацификация, но и дехизматизация — священник
Лента новостейМолния