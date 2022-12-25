https://crimea.ria.ru/20221225/glavnye-novosti-kryma-25-dekabrya-1126125003.html

Главные новости Крыма: 25 декабря

Главные новости Крыма: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Главные новости Крыма: 25 декабря

Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе... РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T18:46

2022-12-25T18:46

2022-12-25T18:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Эксперт дал прогноз об изменении климата в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Все началось с КрымаПрезидент Владимир Путин отметил, что Россия всегда стремилась и продолжает стремиться решать спорные вопросы мирными средствами. Страна не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан. Именно поэтому был выбран путь на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержки выбора крымчан быть вместе с Россией. Старое водохранилище новому городуНовый город, который планируют построить в Сакском районе Крыма в рамках перспективного развития, сможет питаться от Межгорного водохранилища. При этом его объемы уже сейчас необходимо увеличивать, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В целом, по словам экспертов, Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать. Семимиллионный пассажирВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями.Семья получила в подарок от перевозчика сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно в 2023 году.Каким будет климат в Крыму в следующем годуВ 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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