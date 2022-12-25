https://crimea.ria.ru/20221225/glavnye-novosti-kryma-25-dekabrya-1126125003.html
Главные новости Крыма: 25 декабря
Главные новости Крыма: 25 декабря - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Главные новости Крыма: 25 декабря
Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T18:46
2022-12-25T18:46
2022-12-25T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Эксперт дал прогноз об изменении климата в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Все началось с КрымаПрезидент Владимир Путин отметил, что Россия всегда стремилась и продолжает стремиться решать спорные вопросы мирными средствами. Страна не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан. Именно поэтому был выбран путь на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержки выбора крымчан быть вместе с Россией. Старое водохранилище новому городуНовый город, который планируют построить в Сакском районе Крыма в рамках перспективного развития, сможет питаться от Межгорного водохранилища. При этом его объемы уже сейчас необходимо увеличивать, рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.В целом, по словам экспертов, Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать. Семимиллионный пассажирВ Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями.Семья получила в подарок от перевозчика сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно в 2023 году.Каким будет климат в Крыму в следующем годуВ 2023 году в Крыму не ожидается серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Главные новости Крыма: 25 декабря
Новости Крыма: главные события и заявления воскресенья, 25 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сделал заявление по Украине, вспомнив Крым. Эксперт назвал водохранилище, которое будет питать новый город на западе Крыма. В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Эксперт дал прогноз об изменении климата в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Президент Владимир Путин отметил, что Россия всегда стремилась и продолжает стремиться решать спорные вопросы мирными средствами. Страна не имеет другого выбора, кроме как защищать своих граждан. Именно поэтому был выбран путь на защиту людей в Донбассе и новых регионах страны, а также поддержки выбора крымчан
быть вместе с Россией.
"Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому, начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого!" - отметил президент.
Старое водохранилище новому городу
Новый город, который планируют построить в Сакском районе Крыма в рамках перспективного развития, сможет питаться от Межгорного водохранилища. При этом его объемы уже сейчас необходимо увеличивать, рассказал
директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
В целом, по словам экспертов, Крыму крайне важно сегодня задумываться о строительстве новых водохранилищ – Лозовского, Солнечногорского, Мартовского, которые позволят сохранить избытки воды, когда они появляются, и которые приходится сбрасывать.
В Севастополе встретили семимиллионного пассажира поезда "Таврия". Счастливчиком оказалась
юрист Светлана, которая прибыла в город-герой 25 декабря из Санкт-Петербурга вместе с мужем и двумя дочерями.
Семья получила в подарок от перевозчика сертификат на бесплатную поездку в Крым и обратно в 2023 году.
Каким будет климат в Крыму в следующем году
В 2023 году в Крыму не ожидается
серьезных катаклизмов, связанных с глобальных потеплением, однако следует ожидать более ярких проявлений специфики региона, для которой характерно резкое изменение температур.
Согласно прогнозам, 2023 год не станет исключениям в смысле глобального потепления, и средняя температура превысит так называемый "допромышленный уровень" (конец 19 – начало 20 века) уже на 1,2 – 1,3 градуса.
Ярким примером тому стал зафиксированный недавно в Симферополе температурный максимум
для этого периода года, который через два дня резко сменился температурой ниже нуля.