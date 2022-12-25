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Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 25.12.2022
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Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T18:19
2022-12-25T17:43
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17.00 по адресам:Кроме того, в Симферопольском районе 26 декабря отключения затронут село Верхнекурганное, Нижнекурганное, а также Трудовское сельское поселение.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
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крым, симферополь, общество, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", городская среда, новости крыма
Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

В Симферополе из-за капремонта 26 и 27 декабря без электричества останутся более 20 улиц

18:19 25.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17.00 по адресам:
  • ул. Московская, 37, 39;
  • ул. Стрелковая, 2-26 (чет), 1-19 (нечет);
  • ул. Чонгарская, 30-48(чет), 39-55(нечет);
  • пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Куйбышева, 42-96 (чет), 67-83 (нечет);
  • ул. Общественная, 48-58 (чет), 47-63 (нечет);
  • пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Ген. Захарова, 4-22 (чет), 1-15а (нечет);
  • ул. Лермонтова, 17-37 (нечет);
  • пер. Фруктовый, 28/38;
  • пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет);
  • ул. Фруктовая, 55-61/81 (нечет);
  • ул. Донская, 4-6 (чет), 1-11 (нечет);
  • ул. Титова, 26-40 (чет), 77;
  • пер. Вольный, 24;
  • ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
  • ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
  • ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
  • ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
  • ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
  • ул. Левкина, 1-15;
  • пр-т Победы, 49-97 (нечет);
  • ул. Караимская, 16;
  • ул. Чехова, 34-42 (чет), 17-33 (нечет);
  • пер. Дерколь, 26.
Кроме того, в Симферопольском районе 26 декабря отключения затронут село Верхнекурганное, Нижнекурганное, а также Трудовское сельское поселение.

"ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.

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КрымСимферопольОбществоЖКХ Крыма и СевастополяГУП РК "Крымэнерго"Городская средаНовости Крыма
 
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