https://crimea.ria.ru/20221225/chast-simferopolya-i-prilegayuschie-sela-na-dva-dnya-ostanutsya-bez-sveta-1126124418.html

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света - РИА Новости Крым, 25.12.2022

Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света

В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 25.12.2022

2022-12-25T18:19

2022-12-25T18:19

2022-12-25T17:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17.00 по адресам:Кроме того, в Симферопольском районе 26 декабря отключения затронут село Верхнекурганное, Нижнекурганное, а также Трудовское сельское поселение.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители и предприятия Ялты задолжали за свет более 100 млн рублейТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

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2022

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