Часть Симферополя и прилегающие села на два дня останутся без света
В Симферополе из-за капремонта 26 и 27 декабря без электричества останутся более 20 улиц
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛиния электропередач
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе 26 и 27 декабря жители 26 улиц и переулков будут отключены от электроэнергии из-за капремонта. Об этом предупредили в "Крымэнерго".
Отмечается, что электричества не будет в домах с 8 часов утра до 17.00 по адресам:
- —ул. Московская, 37, 39;
- —ул. Стрелковая, 2-26 (чет), 1-19 (нечет);
- —ул. Чонгарская, 30-48(чет), 39-55(нечет);
- —пер. Бокуна, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Куйбышева, 42-96 (чет), 67-83 (нечет);
- —ул. Общественная, 48-58 (чет), 47-63 (нечет);
- —пер. Огородный, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Ген. Захарова, 4-22 (чет), 1-15а (нечет);
- —ул. Лермонтова, 17-37 (нечет);
- —пер. Фруктовый, 28/38;
- —пер. Совхозный, 10-16 (чет), 7-13 (нечет);
- —ул. Фруктовая, 55-61/81 (нечет);
- —ул. Донская, 4-6 (чет), 1-11 (нечет);
- —ул. Титова, 26-40 (чет), 77;
- —пер. Вольный, 24;
- —ул. Грибоедова, 66-124 (чет), 41-71/2 (нечет);
- —ул. Партизанская, 2-14 (чет), 1-11 (нечет);
- —ул. Рубцова, 2-38 (чет), 1-35 (нечет);
- —ул. Комсомольская, 50-58 (чет), 59-71 (нечет);
- —ул. Смирнова, 2-18 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Буденного, 2-12 (чет), 1-15 (нечет);
- —ул. Левкина, 1-15;
- —пр-т Победы, 49-97 (нечет);
- —ул. Караимская, 16;
- —ул. Чехова, 34-42 (чет), 17-33 (нечет);
- —пер. Дерколь, 26.
Кроме того, в Симферопольском районе 26 декабря отключения затронут село Верхнекурганное, Нижнекурганное, а также Трудовское сельское поселение.
"ГУП РК "Крымэнерго" рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. Во время проведения работ возможны отклонения от графика", - предупредили в компании.
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