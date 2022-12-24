Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-novosti-kryma-24-dekabrya-1126115565.html
Главные новости Крыма: 24 декабря
Главные новости Крыма: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Главные новости Крыма: 24 декабря
Эксперт подвела главные политические итоги 2022 года для России и Крыма. Волонтер рассказала, как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО. В Евпатории РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T19:46
2022-12-24T19:46
главное за день
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
мнения
наталья киселева
форго
евпатория
происшествия
опрос
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111573/17/1115731787_0:207:3272:2048_1920x0_80_0_0_a16e50dbe4d2dd2da5ad19db54270d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Эксперт подвела главные политические итоги 2022 года для России и Крыма. Волонтер рассказала, как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО. В Евпатории вспоминают жертв трагедии 14-летней давности. Смертельное ДТП в Симферопольском районе. Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Главный итог 2022 года для РФ и КрымаОсновными политическими итогами 2022 года для России в целом и Крыма в частности являются общественный консенсус вокруг проведения специальной военной операции и возвращения в состав страны исторических русских земель, а также усиление волонтерского движения и интереса к благотворительности. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Черная датаВ Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. 14 лет назад, 24 декабря 2008 года, в пятиэтажном доме на улице Некрасова взорвался газ, из-за чего обрушилась часть здания. Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.Погребенными под завалами оказались почти три десятка человек. Среди погибших - трое детей.Новогодние посылки для бойцовРабота новогодней почты в самом разгаре, посылки для российских бойцов в зоне СВО отправляют через Крым ежедневно, рассказала супруга участника специальной военной операции и волонтер Наталья Кудрявцева.Акцию "Новогодняя почта" она объявила еще в ноябре, понимая, что под Новый год "будет ажиотаж и на почте, и в транспортных компаниях". Клич дала в соцсетях и различных мессенджерах. Праздничные посылки для бойцов шлют Наталье в Крым со всей России, а еще из Белоруссии и даже стран Европы.Крым туристический: планы на будущееЛьготное кредитование, туристический кешбэк, благоустройство пляжей... В будущем году минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. О планах рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Предпраздничный опросКакой же Новый год без подарков? РИА Новости Крым узнали у симферопольцев, что бы они "положили под елочку" своим юблизким и друзьям и какие советы дали окружающим при выборе подарка.
https://crimea.ria.ru/20221224/smertelnoe-dtp-v-krymu-gruzovik-naekhal-na-legkoe-avto-1126113734.html
https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111573/17/1115731787_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_780cc95d5e65a933cbe14d4e60168c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, мнения, наталья киселева, форго, евпатория, происшествия, опрос, общество, новый год 2023, сво, наталья кудрявцева
Главные новости Крыма: 24 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления субботы, 24 декабря

19:46 24.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛюди на набережной Ялты во время шторма на Черном море
Люди на набережной Ялты во время шторма на Черном море - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Эксперт подвела главные политические итоги 2022 года для России и Крыма. Волонтер рассказала, как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО. В Евпатории вспоминают жертв трагедии 14-летней давности. Смертельное ДТП в Симферопольском районе. Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

Главный итог 2022 года для РФ и Крыма

Основными политическими итогами 2022 года для России в целом и Крыма в частности являются общественный консенсус вокруг проведения специальной военной операции и возвращения в состав страны исторических русских земель, а также усиление волонтерского движения и интереса к благотворительности. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.

Черная дата

В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. 14 лет назад, 24 декабря 2008 года, в пятиэтажном доме на улице Некрасова взорвался газ, из-за чего обрушилась часть здания. Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.
Погребенными под завалами оказались почти три десятка человек. Среди погибших - трое детей.
ДТП в Симферопольском районе Крыма, 24.12.22 - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
16:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Смертельное ДТП в Крыму: грузовик наехал на легкое авто и перевернулся

Новогодние посылки для бойцов

Работа новогодней почты в самом разгаре, посылки для российских бойцов в зоне СВО отправляют через Крым ежедневно, рассказала супруга участника специальной военной операции и волонтер Наталья Кудрявцева.
Акцию "Новогодняя почта" она объявила еще в ноябре, понимая, что под Новый год "будет ажиотаж и на почте, и в транспортных компаниях". Клич дала в соцсетях и различных мессенджерах. Праздничные посылки для бойцов шлют Наталье в Крым со всей России, а еще из Белоруссии и даже стран Европы.

Крым туристический: планы на будущее

Льготное кредитование, туристический кешбэк, благоустройство пляжей... В будущем году минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. О планах рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Предпраздничный опрос

Какой же Новый год без подарков? РИА Новости Крым узнали у симферопольцев, что бы они "положили под елочку" своим юблизким и друзьям и какие советы дали окружающим при выборе подарка.
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
09:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным
 
Главное за деньНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМненияНаталья КиселеваФорГОЕвпаторияПроисшествияОпросОбществоНовый год 2023СВОНаталья Кудрявцева
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Под Белгородом подросток подорвался на неизвестном предмете
19:46Главные новости Крыма: 24 декабря
19:16Почему закладывает нос: врач назвал необычную причину
18:49На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт
18:08Гидрологи оценили запасы воды в Крыму
17:12Оборонительные сооружения в Крыму и орден Маргарите: топ новостей недели
16:23Смертельное ДТП в Крыму: грузовик наехал на легкое авто и перевернулся
16:02Уничтоженные наемники и потери ВСУ: сводка Минобороны России за сутки
15:36В Китае мощная вспышка COVID - новый максимум суточной заболеваемости
15:09Ушел из жизни юморист Александр Пономаренко
14:32На Украине одна из электростанций прекратила работу
13:43На Херсонщине задержали восьмерых пособников ВСУ
13:14Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло
12:58Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками
12:35Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке
12:05Овечкин выступил на русском после победы в США
11:48Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода
11:31Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря
11:12Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО
10:44Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников
Лента новостейМолния