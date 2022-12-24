https://crimea.ria.ru/20221224/glavnye-novosti-kryma-24-dekabrya-1126115565.html

Главные новости Крыма: 24 декабря

Главные новости Крыма: 24 декабря - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Главные новости Крыма: 24 декабря

Эксперт подвела главные политические итоги 2022 года для России и Крыма. Волонтер рассказала, как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО. В Евпатории РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T19:46

2022-12-24T19:46

2022-12-24T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Эксперт подвела главные политические итоги 2022 года для России и Крыма. Волонтер рассказала, как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО. В Евпатории вспоминают жертв трагедии 14-летней давности. Смертельное ДТП в Симферопольском районе. Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Главный итог 2022 года для РФ и КрымаОсновными политическими итогами 2022 года для России в целом и Крыма в частности являются общественный консенсус вокруг проведения специальной военной операции и возвращения в состав страны исторических русских земель, а также усиление волонтерского движения и интереса к благотворительности. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Черная датаВ Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. 14 лет назад, 24 декабря 2008 года, в пятиэтажном доме на улице Некрасова взорвался газ, из-за чего обрушилась часть здания. Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом.Погребенными под завалами оказались почти три десятка человек. Среди погибших - трое детей.Новогодние посылки для бойцовРабота новогодней почты в самом разгаре, посылки для российских бойцов в зоне СВО отправляют через Крым ежедневно, рассказала супруга участника специальной военной операции и волонтер Наталья Кудрявцева.Акцию "Новогодняя почта" она объявила еще в ноябре, понимая, что под Новый год "будет ажиотаж и на почте, и в транспортных компаниях". Клич дала в соцсетях и различных мессенджерах. Праздничные посылки для бойцов шлют Наталье в Крым со всей России, а еще из Белоруссии и даже стран Европы.Крым туристический: планы на будущееЛьготное кредитование, туристический кешбэк, благоустройство пляжей... В будущем году минтуризма и курортов республики совместно с федеральными коллегами продолжат работу по повышению туристической привлекательности региона. О планах рассказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.Предпраздничный опросКакой же Новый год без подарков? РИА Новости Крым узнали у симферопольцев, что бы они "положили под елочку" своим юблизким и друзьям и какие советы дали окружающим при выборе подарка.

https://crimea.ria.ru/20221224/smertelnoe-dtp-v-krymu-gruzovik-naekhal-na-legkoe-avto-1126113734.html

https://crimea.ria.ru/20221224/kakie-podarki-pod-elku-gotovyat-krymchane-svoim-rodnym-1126105691.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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