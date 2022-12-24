https://crimea.ria.ru/20221224/ekspert-nazvala-glavnye-politicheskie-itogi-2022-goda-dlya-rossii-i-kryma-1126103299.html

Эксперт назвала главные политические итоги 2022 года для России и Крыма

Эксперт назвала главные политические итоги 2022 года для России и Крыма - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Эксперт назвала главные политические итоги 2022 года для России и Крыма

Основными политическими итогами 2022 года для России в целом и Крыма в частности являются общественный консенсус вокруг проведения специальной военной операции... РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-24T03:33

2022-12-24T03:33

2022-12-23T17:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Основными политическими итогами 2022 года для России в целом и Крыма в частности являются общественный консенсус вокруг проведения специальной военной операции (СВО) и возвращения в состав страны исторических русских земель, а также усиление волонтерского движения и интереса к благотворительности. Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ответ на запросы обществаПо ее словам, общественный консенсус, который в экспертном сообществе также называют "патриотическим" или "донбасским", является основным итогом года для России. Об этом, в частности, говорил председатель правления ФоРГО Константин Костин на круглом столе "Политические итоги года – 2022", который прошел на площадке фонда. Политолог отметил, что, несмотря на различное отношение граждан к СВО, идеи общего развития страны и общие ценности сплачивают большое количество россиян между собой.Эксперт отметила, что после развала СССР существование России на протяжении длительного времени сопровождалось "предательством национальных интересов". Но сегодня этот вектор развития государства сменился и направлен на защиту этих интересов.Социолог напомнила, что недавно в Крыму состоялись мероприятия посвященные, 200-летию со дня рождения русского философа Николая Данилевского – автора известной работы "Россия и Европа". Он задолго до нынешних событий предсказал неизбежность конфликта России и Запада. Данилевский еще в XIX веке предупреждал, что Запад всегда объединяется вокруг идеи уничтожения России. В свою очередь русская цивилизация защищает мир от гегемонии Запада, у нее свой самобытный путь."Есть определенный символизм в том, что в юбилейный год Данилевского Россия решилась начать борьбу с Западом, о которой мыслитель говорил еще более 150 лет назад", – сказала Киселева.Волонтерство и благотворительностьВажнейшим итогом года для всей страны также является проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и интеграция новых территорий в состав РФ. Впрочем, по мнению социолога, правильнее называть этот процесс возвращением в Россию ее исторических земель.Также социолог отметила усиление волонтерского движения в Крыму и в целом в России в этом году и мощную гражданскую солидарность, которая проявилась в массовом участии людей в оказании гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий, российским военным, мобилизованным и их семьям."В Крыму и Севастополе за этот год количество волонтерских организаций увеличилось вдвое. Это больше, чем во время пандемии коронавируса. Люди откликаются практически на все просьбы, поступающие с фронта и освобожденных регионов. Также важно отметить активное включение в волонтерское движение молодежи", — констатировала эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221222/putin-podvel-itogi-goda-osnovnye-tezisy-1126089640.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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