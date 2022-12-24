Рейтинг@Mail.ru
Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20221224/1115798495.html
Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке
Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке
В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T12:35
2022-12-24T12:39
новости
общество
визуал
фотоленты
новости крыма
крым
евпатория
происшествия
обрушение жилого дома в евпатории
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/82/1115798231_0:120:2702:1640_1920x0_80_0_0_2d9855d8611c2cd9b63a175f526c4452.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. 24 декабря 2008 года около 22.00 по местному времени в пятиэтажном доме на улице Некрасова, 67, взорвался газ, обрушилась часть здания. Среди погибших было трое детей.Хроника событий - в фотоленте.
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111579/82/1115798231_178:0:2525:1760_1920x0_80_0_0_c71fe60c635b39710bd876ac81451d49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общество, визуал, новости крыма, крым, евпатория, происшествия, обрушение жилого дома в евпатории, фото
Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке

14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажном доме, погибли 27 человек

12:35 24.12.2022 (обновлено: 12:39 24.12.2022)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек.
24 декабря 2008 года около 22.00 по местному времени в пятиэтажном доме на улице Некрасова, 67, взорвался газ, обрушилась часть здания. Среди погибших было трое детей.
Хроника событий - в фотоленте.
© Алексей Павлишак

Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом, несмотря на многократные обращения жильцов к руководству Евпатории с просьбой убрать эти баллоны оттуда.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
1 из 9

Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом, несмотря на многократные обращения жильцов к руководству Евпатории с просьбой убрать эти баллоны оттуда.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

В аварийно-спасательных работах на месте взрыва участвовали более полутысячи сотрудников МЧС и служащих внутренних войск МВД Украины, а также добровольцы.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
2 из 9

В аварийно-спасательных работах на месте взрыва участвовали более полутысячи сотрудников МЧС и служащих внутренних войск МВД Украины, а также добровольцы.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

На месте трагедии также работали два подъемных крана, предоставленные местной строительной компанией, автопогрузчики, тракторы.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
3 из 9

На месте трагедии также работали два подъемных крана, предоставленные местной строительной компанией, автопогрузчики, тракторы.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

Но преимущественно спасатели разбирали завалы вручную. К 9 утра 25 декабря удалось извлечь из-под завалов тела девяти погибших.

Последствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
4 из 9

Но преимущественно спасатели разбирали завалы вручную. К 9 утра 25 декабря удалось извлечь из-под завалов тела девяти погибших.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

Вместе с тем, за ночь с момента взрыва сотрудники МЧС спасли 20 человек, оказавшихся под грудой конструкций обрушившегося подъезда.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
5 из 9

Вместе с тем, за ночь с момента взрыва сотрудники МЧС спасли 20 человек, оказавшихся под грудой конструкций обрушившегося подъезда.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

Всего в результате аварийно-спасательных работ был спасен 21 человек, в том числе двое детей.

Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
6 из 9

Всего в результате аварийно-спасательных работ был спасен 21 человек, в том числе двое детей.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

27 декабря 2008 года специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Глава МЧС Украины Владимир Шандра на месте трагедии сообщил, что все 27 жертв трагедии погибли вследствие взрыва, а не от переохлаждения или других травм.

Последствия взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
7 из 9

27 декабря 2008 года специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Глава МЧС Украины Владимир Шандра на месте трагедии сообщил, что все 27 жертв трагедии погибли вследствие взрыва, а не от переохлаждения или других травм.

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

В январе 2009 года горсовет Евпатории принял решение о демонтаже 3-х подъездов, уцелевших после взрыва дома. До получения новых квартир жильцы дома проживали в санатории "Фемида".

 Ликвидация последствий взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
8 из 9

В январе 2009 года горсовет Евпатории принял решение о демонтаже 3-х подъездов, уцелевших после взрыва дома. До получения новых квартир жильцы дома проживали в санатории "Фемида".

© Алексей Павлишак
© Алексей Павлишак

В 2011 году на улице Некрасова, на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших в результате обрушения пятиэтажки.

Мемориал на месте взрыва жилого дома в Евпатории 24.12.2008 года
9 из 9

В 2011 году на улице Некрасова, на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших в результате обрушения пятиэтажки.

© Алексей Павлишак
ФотолентыНовостиОбществоВизуалНовости КрымаКрымЕвпаторияПроисшествияОбрушение жилого дома в Евпатории
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Число жертв пожара в доме престарелых в Кемерово выросло
12:58Дед Мороз в Севастополе поднялся к окнам детской больницы с подарками
12:35Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке
12:05Овечкин выступил на русском после победы в США
11:48Работа Керченской паромной переправы: трафик и погода
11:31Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 24 декабря
11:12Как работает новогодняя почта из Крыма для бойцов СВО
10:44Военные биолаборатории США на Украине: новые имена участников
09:54Какие подарки под елку готовят крымчане своим родным 3:29
09:30В Севастополе гадалка ограбила клиентку в автобусе
09:01Крым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 году
08:31Как создать недорогой новогодний образ
08:02Отели и гиды: кому запретят работать в Крыму в новом сезоне
07:1420 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерово
03:33Эксперт назвала главные политические итоги 2022 года для России и Крыма
00:01Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
21:59Главные новости Крыма: 23 декабря
21:18Главные события и заявления дня: 23 декабря
20:20Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
Лента новостейМолния