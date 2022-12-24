Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке

14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажном доме, погибли 27 человек
Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом, несмотря на многократные обращения жильцов к руководству Евпатории с просьбой убрать эти баллоны оттуда.
Взрыв произошел в мастерской подведомственного горисполкому предприятия, где хранились баллоны с кислородом и ацетиленом, несмотря на многократные обращения жильцов к руководству Евпатории с просьбой убрать эти баллоны оттуда.
В аварийно-спасательных работах на месте взрыва участвовали более полутысячи сотрудников МЧС и служащих внутренних войск МВД Украины, а также добровольцы.
В аварийно-спасательных работах на месте взрыва участвовали более полутысячи сотрудников МЧС и служащих внутренних войск МВД Украины, а также добровольцы.
На месте трагедии также работали два подъемных крана, предоставленные местной строительной компанией, автопогрузчики, тракторы.
На месте трагедии также работали два подъемных крана, предоставленные местной строительной компанией, автопогрузчики, тракторы.
Но преимущественно спасатели разбирали завалы вручную. К 9 утра 25 декабря удалось извлечь из-под завалов тела девяти погибших.
Но преимущественно спасатели разбирали завалы вручную. К 9 утра 25 декабря удалось извлечь из-под завалов тела девяти погибших.
Вместе с тем, за ночь с момента взрыва сотрудники МЧС спасли 20 человек, оказавшихся под грудой конструкций обрушившегося подъезда.
Вместе с тем, за ночь с момента взрыва сотрудники МЧС спасли 20 человек, оказавшихся под грудой конструкций обрушившегося подъезда.
Всего в результате аварийно-спасательных работ был спасен 21 человек, в том числе двое детей.
Всего в результате аварийно-спасательных работ был спасен 21 человек, в том числе двое детей.
27 декабря 2008 года специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Глава МЧС Украины Владимир Шандра на месте трагедии сообщил, что все 27 жертв трагедии погибли вследствие взрыва, а не от переохлаждения или других травм.
27 декабря 2008 года специалисты завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва. Глава МЧС Украины Владимир Шандра на месте трагедии сообщил, что все 27 жертв трагедии погибли вследствие взрыва, а не от переохлаждения или других травм.
В январе 2009 года горсовет Евпатории принял решение о демонтаже 3-х подъездов, уцелевших после взрыва дома. До получения новых квартир жильцы дома проживали в санатории "Фемида".
В январе 2009 года горсовет Евпатории принял решение о демонтаже 3-х подъездов, уцелевших после взрыва дома. До получения новых квартир жильцы дома проживали в санатории "Фемида".
В 2011 году на улице Некрасова, на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших в результате обрушения пятиэтажки.
В 2011 году на улице Некрасова, на месте разрушенного взрывом дома открыли мемориал в память о погибших в результате обрушения пятиэтажки.