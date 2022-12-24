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Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке

Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Жертвы декабря: 14 лет назад в Евпатории прогремел взрыв в пятиэтажке

В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. РИА Новости Крым, 24.12.2022

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2022-12-24T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. В Евпатории вспоминают жертв трагедии, унесшей жизни 27 человек. 24 декабря 2008 года около 22.00 по местному времени в пятиэтажном доме на улице Некрасова, 67, взорвался газ, обрушилась часть здания. Среди погибших было трое детей.Хроника событий - в фотоленте.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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