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Смертельное ДТП в Севастополе: девушка за рулем легковушки влетела в световую опору

Смертельное ДТП в Севастополе: девушка за рулем легковушки влетела в световую опору - РИА Новости Крым, 24.11.2026

Смертельное ДТП в Севастополе: девушка за рулем легковушки влетела в световую опору

В Севастополе в ночь на вторник, 24 ноября, четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с легковушкой. Об этом сообщает управление МВД по региону. РИА Новости Крым, 24.11.2026

2026-11-24T06:37

2026-11-24T06:37

2026-11-24T07:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на вторник, 24 ноября, четыре человека пострадали и один погиб в ДТП с легковушкой. Об этом сообщает управление МВД по региону.По предварительной информации Госавтоинспекции, в 00 часов 50 минут на улице Чернореченской 19-летняя девушка-водитель автомобиля Chery неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла погодные условия и потеряла контроль над управлением транспортным средством, выехала на полосу встречного движения, после чего машина влетела в бордюр, а затем – в световую опору.Предварительно, признаков опьянения у водителя автомобиля не установлено. Следственно-оперативная группа и сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, проинформировали в управлении МВД по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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