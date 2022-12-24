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Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.12.2022
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Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу
Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.12.2022
Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу
В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах... РИА Новости Крым, 24.12.2022
2022-12-24T00:01
2022-12-24T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.В Алуште и Ялте ночью без осадков +6…+8, днем временами дожди, температура воздуха составит +9...11 градусов.В Евпатории та же картина по осадкам, ночью +7…9, днем +11…13.В Судаке, Феодосии и Керчи дождей не ожидается, ночью +7…9, днем столбики термометров покажут 11…13 градусов.Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр анонсировали проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду в конце текущей — начале следующей недели. Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаЗимой без шапки: чем это опасно для волосКак не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, общество, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак
Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая погода и до 13 градусов тепла

00:01 24.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0 …+5, на южном побережье до +9, днем +6…+11", — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8...+10.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.
В Алуште и Ялте ночью без осадков +6…+8, днем временами дожди, температура воздуха составит +9...11 градусов.
В Евпатории та же картина по осадкам, ночью +7…9, днем +11…13.
В Судаке, Феодосии и Керчи дождей не ожидается, ночью +7…9, днем столбики термометров покажут 11…13 градусов.
Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр анонсировали проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду в конце текущей — начале следующей недели.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Как не заболеть зимой – неожиданные советы психолога
Крымская погодаКрымОбществоСимферопольСевастопольКерчьФеодосияЕвпаторияЯлтаАлуштаСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
21:59Главные новости Крыма: 23 декабря
21:18Главные события и заявления дня: 23 декабря
20:20Ученые назвали регионы Крыма с самой загрязненной атмосферой
19:01Выплаты Героям России и Героям труда будут начислять по-новому
18:17Какой будет погода в Крыму на выходных
17:31Наступление России и потери Украины: сводка спецоперации на 23 декабря
17:21Сотрудников РИА Новости Крым наградили медалями за работу на СВО
17:12Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
16:09Новым президентом Крымской ассоциации сомелье стал Дмитрий Плотников
15:46Дмитрий Киселев представит новый фильм "Красный проект" о жизни СССР
15:36Политолог назвал адресата посыла Путина о переговорах по Украине
15:25Дела военных судов Херсонщины переданы в Севастополь
14:48В Севастополе наказали водителя за смерть пожилой женщины
14:41На пенсии россиянам направят 1,5 трлн рублей
14:22Балицкий оценил готовность ВСУ наступать в Запорожской области
13:44КПП "Васильевка" в Запорожской области закрыт из-за диверсантов – власти
13:25Сотруднику ФСБ в Крыму попытались дать миллион "за родственника"
13:15Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
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