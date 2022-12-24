https://crimea.ria.ru/20221224/esche-teplee-i-bez-dozhdey-prognoz-pogody-v-krymu-na-subbotu-1126099636.html

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 24.12.2022

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на субботу

В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах... РИА Новости Крым, 24.12.2022

2022-12-24T00:01

2022-12-24T00:01

2022-12-24T00:01

крымская погода

крым

общество

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости Крым. В субботу погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления, вероятны небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +8...+10.В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9, днем +11…+13.В Алуште и Ялте ночью без осадков +6…+8, днем временами дожди, температура воздуха составит +9...11 градусов.В Евпатории та же картина по осадкам, ночью +7…9, днем +11…13.В Судаке, Феодосии и Керчи дождей не ожидается, ночью +7…9, днем столбики термометров покажут 11…13 градусов.Ранее в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр анонсировали проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду в конце текущей — начале следующей недели. Читайте также на РИА Новости Крым:Врач назвала правильную зимнюю диету для жителей КрымаЗимой без шапки: чем это опасно для волосКак не заболеть зимой – неожиданные советы психолога

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судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, евпатория, ялта, алушта, судак