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Крым два дня будет заливать дождями

Крым два дня будет заливать дождями - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Крым два дня будет заливать дождями

В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со... РИА Новости Крым, 23.12.2022

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2022-12-23T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность и на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, опор ЛЭП и деревьев.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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