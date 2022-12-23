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Крым два дня будет заливать дождями
Крым два дня будет заливать дождями - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Крым два дня будет заливать дождями
В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:16
2022-12-23T12:16
2022-12-23T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность и на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, опор ЛЭП и деревьев.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Крым два дня будет заливать дождями
МЧС: 25-26 декабря в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр.
"Днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность и на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, опор ЛЭП и деревьев.