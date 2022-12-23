Рейтинг@Mail.ru
Крым два дня будет заливать дождями - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221223/krym-dva-dnya-budet-zalivat-dozhdyami-1126096598.html
Крым два дня будет заливать дождями
Крым два дня будет заливать дождями - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Крым два дня будет заливать дождями
В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со... РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T12:16
2022-12-23T12:16
погода
крымская погода
крым
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421737_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1e00212c1d270ac6ebee912d8817d171.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность и на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, опор ЛЭП и деревьев.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125421737_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d6f48b72f91ba28d21ef8b4e25d6d9f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, крым, новости, новости крыма, общество
Крым два дня будет заливать дождями

МЧС: 25-26 декабря в Крыму ожидаются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с

12:16 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В конце текущей — начале следующей недели в Крыму ожидаются проливные дожди и усиление ветра до 15-20 метров в секунду, сообщили в региональном главке МЧС со ссылкой на республиканский гидрометцентр.

"Днем 25 декабря и ночью 26 декабря в Крыму ожидаются дожди, в южных, восточных районах и в горах сильные. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий.
Спасатели призывают крымчан и гостей полуострова не выходить в горно-лесную местность и на набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы. Автовладельцам рекомендуется не парковать машины вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, опор ЛЭП и деревьев.
ПогодаКрымская погодаКрымНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Более 2000 человек приобрели билеты на автобусы через онлайн-сервис РНКБ
13:08Обстрелы Запорожской АЭС почти прекратились – власти
12:51В Ялте двум "закладчикам" грозит по 20 лет за тайники с наркотиками
12:30В центре Мелитополя взорвался автомобиль
12:16Крым два дня будет заливать дождями
12:12В селе под Бахчисараем полностью сгорел жилой дом – фото
12:00Банкам запретят арестовывать счета участников СВО за долги
11:30ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в ряде регионов РФ
11:29В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазин
11:16Где в Крыму не будет воды в пятницу и субботу — адреса
11:08Дело на миллион: двое крымчан пойдут под суд за крупную кражу из магазина
11:00В Севастополе за растрату 2,1 млн осужден экс-директор строительной фирмы
10:45Паромы в Крым и на Кубань: как работает Керченская переправа 23 декабря
10:35Муниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусов
10:21Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе на 23 декабря
10:17Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть
09:55Режим ограничения полетов в Крым и 10 городов России продлен
09:54В Севастополе продавец присваивала деньги из кассы и ставила на спорт
09:21На новогодние праздники поезда "Таврия" перевезут 250 тысяч пассажиров
08:45Зимой без шапки: чем это опасно для волос
Лента новостейМолния