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Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу
Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу
В ближайшие сутки в Крыму сохранится комфортная погода, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T00:01
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крым
погода в крыму
крымская погода
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится комфортная погода, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +9...+11В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +5…+7, днем температура воздуха составит +10...12 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью +5…7, днем столбики термометров покажут +9…11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растетКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомШтормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе
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РИА Новости Крым
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96
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Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В пятницу в Крыму ожидается сухая погода и до 13 градусов тепла

00:01 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКормление птиц на берегу моря
Кормление птиц на берегу моря - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится комфортная погода, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью 0…-2, на южном побережье +5…7, днем +9…11 градусов", — уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +9...+11
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.
В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +5…+7, днем температура воздуха составит +10...12 градусов.
В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.
В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью +5…7, днем столбики термометров покажут +9…11 градусов.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаОбществоСимферопольАлуштаСевастопольЯлтаКерчьФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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