https://crimea.ria.ru/20221223/esche-teplee-i-bez-dozhdey-prognoz-pogody-v-krymu-na-pyatnitsu-1126085332.html

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Еще теплее и без дождей: прогноз погоды в Крыму на пятницу

В ближайшие сутки в Крыму сохранится комфортная погода, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T00:01

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2022-12-23T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

общество

симферополь

алушта

севастополь

ялта

керчь

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек — РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится комфортная погода, без осадков, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2, днем +9...+11В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +11…+13.В Алуште и Ялте без осадков. Ночью +5…+7, днем температура воздуха составит +10...12 градусов.В Евпатории тоже сухо, ночью +1…3, днем +9…11.В Судаке, Феодосии и Керчи также не ожидают дождей, ночью +5…7, днем столбики термометров покажут +9…11 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Карантин в Крыму: число закрытых из-за ОРВИ школ и классов растетКакие симптомы должны насторожить переболевших гриппомШтормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе

крым

симферополь

алушта

севастополь

ялта

керчь

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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