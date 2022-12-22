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Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе

Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе на утренние часы из-за дымки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T10:47

2022-12-22T10:47

2022-12-22T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на Керченской переправе на утренние часы из-за дымки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Курсирующие через пролив паромы выполнили уже 1165 рейсов, перевезли в общей сложности более 35 тысяч автотранспортных средств."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 49 462 пассажир, 35 076 единиц автотранспорта и 4 008 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 1165 рейсов", - добавили в Минтрансе.На полуостров и в обратном направлении водителям большегрузов можно попасть не только через Керченскую паромную переправу, но и по альтернативному наземному маршруту. Он проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км.Ранее первый замминистра транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что в новогодние каникулы график работы Керченской паромной переправы не изменится, она будет работать в штатном режиме и круглосуточно, но с учетом погодных условий.Читайте также на РИА Новости Крым:Ограничение проезда по Крымскому мосту: какие машины не пропускаютЗакрывать Крымский мост на праздники не будут — Минтранс РКГрузовики могут поехать по Крымскому мосту уже до Нового года

https://crimea.ria.ru/20221206/kogda-zhdat-otkrytiya-krymskogo-mosta-dlya-gruzovikov--vlasti-1125705175.html

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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