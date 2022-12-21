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Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении

Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении

Российские войска в результате наступления на Донецком фронте заняли новые господствующие высоты и рубежи, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T12:58

2022-12-21T12:58

2022-12-21T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления на Донецком фронте заняли новые господствующие высоты и рубежи, сообщает Минобороны России.Наступление на донецкой линии"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — сообщает оборонное ведомство.Сводка по другим направлениямНа Купянском направлении в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области российским военным удалось уничтожить еще до 60 украинских боевиков, два бронетранспортера и три пикапа. В районе Андреевки ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, откуда снабжалась топливом военная техника ВСУ.В районе Новомихайловки и Пречистовки на Южно-Донецком направлении уничтожены потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияУдары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперацииРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости