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Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении
Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении
Российские войска в результате наступления на Донецком фронте заняли новые господствующие высоты и рубежи, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T12:58
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления на Донецком фронте заняли новые господствующие высоты и рубежи, сообщает Минобороны России.Наступление на донецкой линии"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — сообщает оборонное ведомство.Сводка по другим направлениямНа Купянском направлении в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области российским военным удалось уничтожить еще до 60 украинских боевиков, два бронетранспортера и три пикапа. В районе Андреевки ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, откуда снабжалась топливом военная техника ВСУ.В районе Новомихайловки и Пречистовки на Южно-Донецком направлении уничтожены потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияУдары по диверсантам, складам и разведгруппам: хроники спецоперацииРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости
Российские войска взяли новые высоты на Донецком направлении

Минобороны России: ВС РФ заняли новые высоты и рубежи на Донецком направлении

12:58 21.12.2022 (обновлено: 13:06 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Российские войска в результате наступления на Донецком фронте заняли новые господствующие высоты и рубежи, сообщает Минобороны России.

Наступление на донецкой линии

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками заняты новые господствующие высоты и рубежи. За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля", — сообщает оборонное ведомство.

Сводка по другим направлениям

На Купянском направлении в районах Петропавловки, Песчаного и Берестового Харьковской области российским военным удалось уничтожить еще до 60 украинских боевиков, два бронетранспортера и три пикапа. В районе Андреевки ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, откуда снабжалась топливом военная техника ВСУ.

"На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии по местам скоплений живой силы и военной техники противника в районах Терны и Торского уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен", — перечислили в Минобороны.

В районе Новомихайловки и Пречистовки на Южно-Донецком направлении уничтожены потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.
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