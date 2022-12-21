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Где в Крыму отключат воду в среду — адреса и графики подвоза
Где в Крыму отключат воду в среду — адреса и графики подвоза - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Где в Крыму отключат воду в среду — адреса и графики подвоза
В ряде крымских муниципалитетов в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T10:21
2022-12-21T10:21
2022-12-21T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ряде крымских муниципалитетов в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".Отключения по КрымуПо данным предприятия, в Симферопольском районе до 16 часов отключение в поселках Молодежном, Грэсовском, Аграрном, Битумном, частично в Комсомольском, в селах Совхозном, Укромном и частично в Белоглинке.До 17 часов без воды алуштинское село Приветное — улица Горького, 45-77.До трех часов дня отключение в Джанкое по четным сторонам улиц Новосадовой, Садовой и Кирова, по улице Приходько, в Огородном и Пионерском переулках.В Красноперекопске частичное отключение абонентов до полудня.В Белогорском селе Криничном воды не будет до пяти часов вечера 22 декабря. Людей обеспечат привозной водой.Подвоз водыНакануне в Симферополе произошло отключение абонентов по семидесяти улицам, оно продлиться до 6 часов утра 22 декабря. Как сообщили в среду пресс-служба "Воды Крыма", 21 декабря абонентам организуют подвоз.До 20 часов воду можно набрать в микрорайоне Жигулина Роща, по улице Крымской Весны,3, на пересечении переулка Альпинистов и улицы Туристов, на перекрестке Запорожской и Строитетелй, по адресам Маршала Василевского, 51/2 и Героев Сталинграда, 27, а также на Стадионной улице в селе Перово.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос: как надолго хватит воды в КрымуКак экономить деньги на воде — совет эксперта РоскачестваКак понять, воруют ли соседи свет – эксперт
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Где в Крыму отключат воду в среду — адреса и графики подвоза
Часть Крыма в среду без водоснабжения, потребителям организуют подвоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. В ряде крымских муниципалитетов в среду не будет воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".
Отключения по Крыму
По данным предприятия, в Симферопольском районе до 16 часов отключение в поселках Молодежном, Грэсовском, Аграрном, Битумном, частично в Комсомольском, в селах Совхозном, Укромном и частично в Белоглинке.
До 17 часов без воды алуштинское село Приветное — улица Горького, 45-77.
До трех часов дня отключение в Джанкое по четным сторонам улиц Новосадовой, Садовой и Кирова, по улице Приходько, в Огородном и Пионерском переулках.
В Красноперекопске частичное отключение абонентов до полудня.
В Белогорском селе Криничном воды не будет до пяти часов вечера 22 декабря. Людей обеспечат привозной водой.
Подвоз воды
Накануне в Симферополе произошло отключение абонентов по семидесяти улицам
, оно продлиться до 6 часов утра 22 декабря. Как сообщили в среду пресс-служба "Воды Крыма", 21 декабря абонентам организуют подвоз.
До 20 часов воду можно набрать в микрорайоне Жигулина Роща, по улице Крымской Весны,3, на пересечении переулка Альпинистов и улицы Туристов, на перекрестке Запорожской и Строитетелй, по адресам Маршала Василевского, 51/2 и Героев Сталинграда, 27, а также на Стадионной улице в селе Перово.
"В указанный промежуток времени машина может отсутствовать на месте в связи с необходимостью дозаправки цистерны питьевой водой. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", — добавили в пресс-службе водоснабжающей организации.
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