https://crimea.ria.ru/20221218/v-khersonese-otkryvaetsya-prazdnichnyy-vertep-1125868723.html

В Херсонесе открывается праздничный вертеп

В Херсонесе открывается праздничный вертеп - РИА Новости Крым, 18.12.2022

В Херсонесе открывается праздничный вертеп

В Севастополе в канун Дня святого Николая Чудотворца на территории Херсона Таврического открывается праздничный вертеп. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T09:51

2022-12-18T09:51

2022-12-18T09:51

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня святого Николая Чудотворца на территории Херсона Таврического открывается праздничный вертеп. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.В воскресенье античный город устраивает детский праздник "Никола Зимний". На территории музея откроется рождественская ярмарка, мастер-классы по росписи елочных игрушек, созданию браслетов и текстильных украшений, а также по росписи пряников. Кроме того, в Византийском дворике нарядят ели и подготовят фотозоны.Для самых маленьких участников предусмотрены игры и конкурсы и даже хороводы с Дедом Морозом вокруг елки. Для детей и их родителей запланирован концерт с участием творческих коллективов города и, конечно же, сюрпризы и подарки. В этот день вход на территорию будет бесплатным.Читайте также на РИА Новости Крым:Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей В Севастополе создают Херсонес из пряников Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле

https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2023, новости, новости крыма, севастополь, общество, херсонес