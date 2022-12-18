Рейтинг@Mail.ru
В Херсонесе открывается праздничный вертеп - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221218/v-khersonese-otkryvaetsya-prazdnichnyy-vertep-1125868723.html
В Херсонесе открывается праздничный вертеп
В Херсонесе открывается праздничный вертеп - РИА Новости Крым, 18.12.2022
В Херсонесе открывается праздничный вертеп
В Севастополе в канун Дня святого Николая Чудотворца на территории Херсона Таврического открывается праздничный вертеп. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T09:51
2022-12-18T09:51
новый год 2023
новости
новости крыма
севастополь
общество
херсонес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125961156_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_342c9ac7728f2f59d3eb376ff9d4c480.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня святого Николая Чудотворца на территории Херсона Таврического открывается праздничный вертеп. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.В воскресенье античный город устраивает детский праздник "Никола Зимний". На территории музея откроется рождественская ярмарка, мастер-классы по росписи елочных игрушек, созданию браслетов и текстильных украшений, а также по росписи пряников. Кроме того, в Византийском дворике нарядят ели и подготовят фотозоны.Для самых маленьких участников предусмотрены игры и конкурсы и даже хороводы с Дедом Морозом вокруг елки. Для детей и их родителей запланирован концерт с участием творческих коллективов города и, конечно же, сюрпризы и подарки. В этот день вход на территорию будет бесплатным.Читайте также на РИА Новости Крым:Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей В Севастополе создают Херсонес из пряников Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html
севастополь
херсонес
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125961156_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_42418f470b256d3a322430504b39cfae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год 2023, новости, новости крыма, севастополь, общество, херсонес
В Херсонесе открывается праздничный вертеп

В Херсонесе в воскресенье откроют вертеп ко Дню Николая Чудотворца

09:51 18.12.2022
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Украшение к Новому году в Херсонесе Таврическом
Украшение к Новому году в Херсонесе Таврическом
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в канун Дня святого Николая Чудотворца на территории Херсона Таврического открывается праздничный вертеп. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
В воскресенье античный город устраивает детский праздник "Никола Зимний". На территории музея откроется рождественская ярмарка, мастер-классы по росписи елочных игрушек, созданию браслетов и текстильных украшений, а также по росписи пряников. Кроме того, в Византийском дворике нарядят ели и подготовят фотозоны.
Для самых маленьких участников предусмотрены игры и конкурсы и даже хороводы с Дедом Морозом вокруг елки. Для детей и их родителей запланирован концерт с участием творческих коллективов города и, конечно же, сюрпризы и подарки.
В этот день вход на территорию будет бесплатным.
Пленэр крымских художников в пещере Таврида - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 16:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере
Читайте также на РИА Новости Крым:
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
В Севастополе создают Херсонес из пряников
Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле
 
Новый год 2023НовостиНовости КрымаСевастопольОбществоХерсонес
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
10:16Крымские порты предложат Белоруссии
09:51В Херсонесе открывается праздничный вертеп
09:28Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе
09:03"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
08:32Как экономить на воде, не меняя привычек
08:07Шойгу побывал на передовой
03:29Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 декабря
20:18Главные события и заявления дня: 17 декабря
20:09Главные новости Крыма: 17 декабря
19:57Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
19:56Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
19:33Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах
19:06Новогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
18:42Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
18:14Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
17:58Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
17:27Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
Лента новостейМолния