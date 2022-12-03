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В Севастополе создают Херсонес из пряников - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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В Севастополе создают Херсонес из пряников
В Севастополе создают Херсонес из пряников - РИА Новости Крым, 03.12.2022
В Севастополе создают Херсонес из пряников
В Севастополе в рамках пряничного арт-марафона, с которого стартует VII Международный фестиваль "Мир пряника" в России, создают уникальный арт-объект –... РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T13:05
2022-12-03T13:05
культура
крым
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках пряничного арт-марафона, с которого стартует VII Международный фестиваль "Мир пряника" в России, создают уникальный арт-объект – пряничный древний город Херсонес."Херсонес Таврический" выступил партнером фестиваля, в рамках которого состоится пряничный арт-марафон Санкт-Петербург — Новосибирск — Севастополь. В Севастополе будут создавать из пряников Херсонес", – сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Арт-марафон стартовал в субботу одновременно в трех городах."Команды мастеров создадут пряничные арт-объекты в лучших культурных традициях регионов", – уточнили в музее.В Севастополе мероприятие проходит на площадке парка "Лукоморье".Отмечается, что пряничную "стройку" смогут увидеть не только зрители из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Севастополя, а и все желающие, так как мероприятие будет транслироваться в социальных сетях и на видеохостингах.VII Международный фестиваль "Мир пряника" - ежегодный Петербургский фестиваль, в 2022 году он проводится с 3 по 11 декабря в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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РИА Новости Крым
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культура, крым, севастополь, общество
В Севастополе создают Херсонес из пряников

В Севастополе в рамках арт-марафона фестиваля "Мир пряника" создают пряничный Херсонес

13:05 03.12.2022
 
© РИА Новости КрымПряничный арт-марафон в Севастополе
Пряничный арт-марафон в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках пряничного арт-марафона, с которого стартует VII Международный фестиваль "Мир пряника" в России, создают уникальный арт-объект – пряничный древний город Херсонес.
"Херсонес Таврический" выступил партнером фестиваля, в рамках которого состоится пряничный арт-марафон Санкт-Петербург — Новосибирск — Севастополь. В Севастополе будут создавать из пряников Херсонес", – сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Арт-марафон стартовал в субботу одновременно в трех городах.
"Команды мастеров создадут пряничные арт-объекты в лучших культурных традициях регионов", – уточнили в музее.
В Севастополе мероприятие проходит на площадке парка "Лукоморье".
Отмечается, что пряничную "стройку" смогут увидеть не только зрители из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Севастополя, а и все желающие, так как мероприятие будет транслироваться в социальных сетях и на видеохостингах.
VII Международный фестиваль "Мир пряника" - ежегодный Петербургский фестиваль, в 2022 году он проводится с 3 по 11 декабря в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
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