https://crimea.ria.ru/20221203/v-sevastopole-sozdayut-khersones-iz-pryanikov-1125663233.html

В Севастополе создают Херсонес из пряников

В Севастополе создают Херсонес из пряников - РИА Новости Крым, 03.12.2022

В Севастополе создают Херсонес из пряников

В Севастополе в рамках пряничного арт-марафона, с которого стартует VII Международный фестиваль "Мир пряника" в России, создают уникальный арт-объект –... РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T13:05

2022-12-03T13:05

2022-12-03T13:05

культура

крым

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках пряничного арт-марафона, с которого стартует VII Международный фестиваль "Мир пряника" в России, создают уникальный арт-объект – пряничный древний город Херсонес."Херсонес Таврический" выступил партнером фестиваля, в рамках которого состоится пряничный арт-марафон Санкт-Петербург — Новосибирск — Севастополь. В Севастополе будут создавать из пряников Херсонес", – сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Арт-марафон стартовал в субботу одновременно в трех городах."Команды мастеров создадут пряничные арт-объекты в лучших культурных традициях регионов", – уточнили в музее.В Севастополе мероприятие проходит на площадке парка "Лукоморье".Отмечается, что пряничную "стройку" смогут увидеть не только зрители из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Севастополя, а и все желающие, так как мероприятие будет транслироваться в социальных сетях и на видеохостингах.VII Международный фестиваль "Мир пряника" - ежегодный Петербургский фестиваль, в 2022 году он проводится с 3 по 11 декабря в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, крым, севастополь, общество