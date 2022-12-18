Рейтинг@Mail.ru
Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221218/kakie-predmety-novogodnego-interera-podorozhali-bolshe-vsego--eksperty-1125960960.html
Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
Новогодние украшения подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сегодня обойдется праздничный декор, включающий нарядную елку,... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T18:18
2022-12-18T18:18
общество
новый год 2023
экономика
новости
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125915292_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_554d096df714f21d2d3f2d7960523040.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Новогодние украшения подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сегодня обойдется праздничный декор, включающий нарядную елку, гирлянды и прочие праздничные мелочи, подсчитали эксперты, пишет РИА Недвижимость.По оценкам руководителя студии интерьерного дизайна Юлии Клюевой, качественная елочка до полутора метра высотой будет стоить от пяти до семи тысяч рублей. Год назад новогоднее дерево стоило на 20% дешевле, заметила она.В пресс-службе одной из торговых площадок указали, что в этом году спросом пользуются елки в горшках. Их можно приобрести за три – четыре тысячи рублей.Цены на новогодние елочные украшения и венки в сравнении с прошлым годом почти не изменились. На их приобретение, по оценкам экспертов, потребуется примерно по одной тысяче рублей. А вот гирлянды подорожали. Стоимость качественных огоньков перешагнула за две тысячи рублей, добавила дизайнер интерьера Эльвира Мишар.Как сообщили представители торговых площадок, средняя стоимость набора новогодних украшений составляет 10 тысяч рублей. В этом году спрос на искусственные ели вырос в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом, на гирлянды – в полтора раза. Также покупатели приобрели на 60% больше упаковочной бумаги и предметов новогоднего интерьера.Читайте также на РИА Новости Крым:Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуаловКак создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаПравила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году
https://crimea.ria.ru/20221217/sosnovaya-demografiya-pochemu-malo-krymskikh-khvoynykh-na-elochnykh-bazarakh-1125953692.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125915292_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c4b4073932489a411c7dc6f42601f948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новый год 2023, экономика, новости, цены и тарифы
Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты

Эксперты оценили рост цен на елки и украшения к Новому году

18:18 18.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя
Новогодние ёлочные украшения в одном из супермаркетов Симферополя - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Новогодние украшения подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сегодня обойдется праздничный декор, включающий нарядную елку, гирлянды и прочие праздничные мелочи, подсчитали эксперты, пишет РИА Недвижимость.
По оценкам руководителя студии интерьерного дизайна Юлии Клюевой, качественная елочка до полутора метра высотой будет стоить от пяти до семи тысяч рублей. Год назад новогоднее дерево стоило на 20% дешевле, заметила она.
В пресс-службе одной из торговых площадок указали, что в этом году спросом пользуются елки в горшках. Их можно приобрести за три – четыре тысячи рублей.
Цены на новогодние елочные украшения и венки в сравнении с прошлым годом почти не изменились. На их приобретение, по оценкам экспертов, потребуется примерно по одной тысяче рублей. А вот гирлянды подорожали. Стоимость качественных огоньков перешагнула за две тысячи рублей, добавила дизайнер интерьера Эльвира Мишар.
Сорока сидит на сосне - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
Вчера, 19:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах
Как сообщили представители торговых площадок, средняя стоимость набора новогодних украшений составляет 10 тысяч рублей. В этом году спрос на искусственные ели вырос в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом, на гирлянды – в полтора раза. Также покупатели приобрели на 60% больше упаковочной бумаги и предметов новогоднего интерьера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуалов
Как создать новогоднее настроение, если не хочется праздника
Правила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году
 
ОбществоНовый год 2023ЭкономикаНовостиЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28Движение по Крымскому мосту остановят на несколько часов
19:04Превентивные меры: зачем в Крыму строят оборонительные сооружения
18:37Чем опасно быстрое похудение
18:18Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты
17:44В Крым идут морозы и снег
17:05Потери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновения
16:40Финал Чемпионата мира по футболу: эксперты дали прогноз
16:01В Белгородской области растет число раненых после украинского обстрела
15:40Праздник Света: как крымские евреи отмечают Хануку
15:22Российские войска освободили Яковлевку в ДНР
15:07Умер бывший начальник Генштаба ВС СССР Моисеев
14:37Один человек погиб и пятеро пострадали в результате обстрела Белгорода
13:42Взрывы в Белгороде: губернатор сообщил о четырех пострадавших
13:09Рекордный снегопад в Москве: в аэропортах задерживаются рейсы
12:36Когда в Мелитополе построят объезд взорванного моста
11:58Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на 18 декабря
11:38В Крыму ожидается штормовой ветер
10:46Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как ходят паромы
10:28Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
10:16Крымские порты предложат Белоруссии
Лента новостейМолния