https://crimea.ria.ru/20221218/kakie-predmety-novogodnego-interera-podorozhali-bolshe-vsego--eksperty-1125960960.html

Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты

Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Какие предметы новогоднего интерьера подорожали больше всего – эксперты

Новогодние украшения подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сегодня обойдется праздничный декор, включающий нарядную елку,... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T18:18

2022-12-18T18:18

2022-12-18T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Новогодние украшения подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Во сколько сегодня обойдется праздничный декор, включающий нарядную елку, гирлянды и прочие праздничные мелочи, подсчитали эксперты, пишет РИА Недвижимость.По оценкам руководителя студии интерьерного дизайна Юлии Клюевой, качественная елочка до полутора метра высотой будет стоить от пяти до семи тысяч рублей. Год назад новогоднее дерево стоило на 20% дешевле, заметила она.В пресс-службе одной из торговых площадок указали, что в этом году спросом пользуются елки в горшках. Их можно приобрести за три – четыре тысячи рублей.Цены на новогодние елочные украшения и венки в сравнении с прошлым годом почти не изменились. На их приобретение, по оценкам экспертов, потребуется примерно по одной тысяче рублей. А вот гирлянды подорожали. Стоимость качественных огоньков перешагнула за две тысячи рублей, добавила дизайнер интерьера Эльвира Мишар.Как сообщили представители торговых площадок, средняя стоимость набора новогодних украшений составляет 10 тысяч рублей. В этом году спрос на искусственные ели вырос в два с половиной раза в сравнении с прошлым годом, на гирлянды – в полтора раза. Также покупатели приобрели на 60% больше упаковочной бумаги и предметов новогоднего интерьера.Читайте также на РИА Новости Крым:Как привлечь удачу на год: топ старинных народных ритуаловКак создать новогоднее настроение, если не хочется праздникаПравила "расхламления": как навести порядок в квартире к Новому году

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общество, новый год 2023, экономика, новости, цены и тарифы