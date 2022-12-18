https://crimea.ria.ru/20221218/glavnye-novosti-kryma-18-dekabrya-1125973049.html

Главные новости Крыма: 18 декабря

Главные новости Крыма: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Главные новости Крыма: 18 декабря

Партнерство Крыма и Белоруссии. Строительство Соборной мечете в Симферополе. Штормовое предупреждение. Температурный рекорд в Крыму. Праздник Света Ханука. РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T19:56

2022-12-18T19:56

2022-12-18T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Партнерство Крыма и Белоруссии. Строительство Соборной мечете в Симферополе. Штормовое предупреждение. Температурный рекорд в Крыму. Праздник Света Ханука.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым предложит Белоруссии свои портыПравительство Крыма и Витебский областной исполком до конца года заключат соглашения о сотрудничестве по двум направлением - торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Наша белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств", - сообщил он.Крым, в свою очередь, готов предложить белорусам использовать порты республики в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза. Соборная мечеть в Симферополе: названы сроки окончания строительстваВ Симферополе продолжается строительство большой Соборной мечети, ее достроят в следующем году, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. На сегодняшний день готовность объекта – более 85%. Сейчас ведется внутренняя и фасадная отделка здания, подключение к инженерным сетям, а также благоустраивается территория. На объекте задействовано больше 120 человек.Штормовой ветер в КрымуВ Крыму 18 и 19 декабря ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение. Северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с.В таких условиях вероятны аварии на объектах энергетики, также существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Температурный рекорд17 декабря в Крыму зафиксирован абсолютный температурный рекорд. Еще теплее в этот день на полуострове было только однажды за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд - 17,8 градусов фиксировали в 1937 году. В эту субботу, 17 декабря, температурный максимум составил 19,3 градуса. При этом самая низкая температура на эту дату фиксировалась в 1997 году. Тогда столбики термометров опустились до -17,4 градусов.Праздник Света ХанукаЕвреи всего мира отмечают один из главных иудейских праздников - Праздник Света - Хануку. В этом году он начался с заходом солнца 18 декабря и продлится 8 дней – до 26 числа. По этому случаю в симферопольском Сквере Республики зажгли центральную крымскую менору Хануки.Такие меноры сегодня зажглись в каждой еврейской семье, их выставят на подоконники - чтобы свет был заметен с улицы, поскольку главный посыл праздника - делиться светом и добром. Каждый день Хануки на менорах будут зажигать по одной свече - всего их восемь. А еще надо веселиться, дарить подарки детям, крутить дрейдл - ханукальный волчок, символизирующий колесо истории, центром которого является Израиль. И обязательно угощаться вкусной жирной едой. Лучше всего готовить латкес - картофельные котлеты, которые жарятся в большом количестве растительного масла, и ханукальные пончики суфганиёт.

https://crimea.ria.ru/20221218/pervyy-legendarnyy-boy-kutuzova-uvekovechili-na-diorame-v-krymu-1125954306.html

https://crimea.ria.ru/20221218/v-krym-idut-morozy-i-sneg-1125965557.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, главное за день, сергей аксенов, белоруссия, строительство соборной мечети в симферополе, крымская погода, штормовое предупреждение, религия, крым многонациональный