https://crimea.ria.ru/20221218/kogda-dostoyat-sobornuyu-mechet-v-simferopole--1125963022.html
Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе
Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе
В Симферополе продолжается строительство большой Соборной мечети, ее достроят в следующем году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T09:28
2022-12-18T09:28
2022-12-18T09:28
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строительство соборной мечети в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство большой Соборной мечети, ее достроят в следующем году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы региона, сейчас ведется внутренняя и фасадная отделка здания, подключение к инженерным сетям, а также благоустраивается территория. На объекте задействовано больше 120 человек.Ранее председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа заявлял, что санкции мешают достроить соборную мечеть в Крыму, отодвигая сроки завершения работ. Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили опасность предвзятого отношения к исламуКак планируют открывать Соборную мечеть в КрымуСемь лет реабилитации крымских народов: как обустраивают репатриантов
https://crimea.ria.ru/20200730/Mastera-iz-Turtsii-osenyu-pristupyat-k-rospisi-Sobornoy-mecheti-v-Krymu-1118563711.html
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новости крыма, крым, религия, нацвопрос в крыму, крым многонациональный, симферополь, сергей аксенов, строительство соборной мечети в симферополе
Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе
Аксенов назвал сроки завершения строительства Соборной мечети в столице Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе продолжается строительство большой Соборной мечети, ее достроят в следующем году, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Строительно-монтажные работы по Соборной мечети Крыма должны завершиться в следующем году. На сегодняшний день готовность объекта – более 85 %", - опубликовал Аксенов в своем Telegram-канале выдержку из интервью ТАСС.
По словам главы региона, сейчас ведется внутренняя и фасадная отделка здания, подключение к инженерным сетям, а также благоустраивается территория. На объекте задействовано больше 120 человек.
Ранее председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа заявлял, что санкции мешают достроить соборную мечеть в Крыму
, отодвигая сроки завершения работ.
Соборная мечеть строится на южной возвышенности Симферополя в районе водохранилища. Проект включает в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Храм сможет вместить более четырех тысяч верующих.
По поручению президента России Владимира Путина, содействие в завершении строительства оказывают правительства РФ и Крыма.
Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Генподрядчиком строительства выступает российская компания. Открытие Соборной мечети планировалось на 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания президентом России указа о реабилитации ранее депортированных народов из Крыма. Впоследствии эти сроки переносились несколько раз: сначала на апрель, затем на июль 2020 года. Из-за пандемии коронавируса строительство объекта затянулось. В госкомитете по делам межнациональных отношений не исключали, что открытие мечети состоится в 2022 году.
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