https://crimea.ria.ru/20221217/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1125943563.html

В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу

В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 17.12.2022

В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T00:01

2022-12-17T00:01

2022-12-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +16…+18.В Ялте без осадков. Ночью +8…10, днем без осадков, до +19.В Алуште ночью дождь, +7…9, днем без осадков, до 13 градусов тепла.В Евпатории сухо, ночью +11…13, днем +15…17. В Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +9…11 градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.Погода в Крыму сохраняет переменчивый характер: тремя днями ранее в Крыму на Ангарском перевале выпал снег. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамиКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221216/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-priostanovila-rabotu-1125946384.html

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феодосия

судак

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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