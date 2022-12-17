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В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу
В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 17.12.2022
В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T00:01
2022-12-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.Прогноз по городамВ Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +17...+19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +16…+18.В Ялте без осадков. Ночью +8…10, днем без осадков, до +19.В Алуште ночью дождь, +7…9, днем без осадков, до 13 градусов тепла.В Евпатории сухо, ночью +11…13, днем +15…17. В Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +9…11 градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.Погода в Крыму сохраняет переменчивый характер: тремя днями ранее в Крыму на Ангарском перевале выпал снег. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамиКак коммунальщики готовят Симферополь к зимеКакие шины лучше ставить на авто зимой в Крыму – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221216/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-priostanovila-rabotu-1125946384.html
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Новости
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В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу

Прогноз погоды для Крыма на субботу, 17 декабря

00:01 17.12.2022
 
© Фото: МБУК Парки столицыДевочка отправляет письмо Деду Морозу
Девочка отправляет письмо Деду Морозу
© Фото: МБУК Парки столицы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода, в отдельных районах ночью и утром вероятны туманы. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +6…+11, днем +14…+19, в горах +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с", — уточняют синоптики.

Прогноз по городам

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +17...+19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14, днем +16…+18.
В Ялте без осадков. Ночью +8…10, днем без осадков, до +19.
В Алуште ночью дождь, +7…9, днем без осадков, до 13 градусов тепла.
В Евпатории сухо, ночью +11…13, днем +15…17.
В Феодосии, Судаке и Керчи та же картина по осадкам. Температура воздуха ночью +9…11 градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.
Погода в Крыму сохраняет переменчивый характер: тремя днями ранее в Крыму на Ангарском перевале выпал снег.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
Вчера, 18:15
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Крымская погодаКрымНовостиНовости КрымаОбществоСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияКерчьФеодосияСудак
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым возвращается тепло: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:03Главные события и заявления дня: 16 декабря
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