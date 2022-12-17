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Главные события и заявления дня: 17 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2022
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Главные события и заявления дня: 17 декабря
Главные события и заявления дня: 17 декабря - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Главные события и заявления дня: 17 декабря
В Минобороны РФ назвали срок службы срочников на 2023 год. Российские военные сорвали переброску оружия для ВСУ и разгромили иностранных наемников у Красного... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T20:18
2022-12-17T18:48
главное за день
новые регионы россии
общество
сво
министерство обороны рф
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Минобороны РФ назвали срок службы срочников на 2023 год. Российские военные сорвали переброску оружия для ВСУ и разгромили иностранных наемников у Красного Лимана. Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол. Минтруд установил прожиточный минимум для новых субъектов РФ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О сроке службы призывников 2023 годаПродолжительность службы для срочников в будущем году изменяться не будет."Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев", – сообщили в Минобороны России.Разгром иностранного оружия и наемников ВСУВ районе Красного Лимана в ДНР российские войска уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников, а также резервы ВСУ. На Купянском направлении разбит пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах. Российские военные также сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, поражены системы военного управления и оборонного комплекса Украины.На ЗАЭС строят "ядерный зонтик"На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Он уже может защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств."Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее", – указал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Прожиточный минимум для новых территорийРазмер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 рубля, детей – 10 877 рублей. В Херсонской и Запорожской областях размер прожиточного минимума установлен в размере 11 644 рубля. Для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
новые регионы россии
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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главное за день, новые регионы россии, общество, сво, министерство обороны рф, запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция)
Главные события и заявления дня: 17 декабря

Главные события и заявления субботы, 17 декабря

20:18 17.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevВ Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым
В Крыму призывников провожают к месту службы. Проводы состоялись на территории военного комиссариата Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Минобороны РФ назвали срок службы срочников на 2023 год. Российские военные сорвали переброску оружия для ВСУ и разгромили иностранных наемников у Красного Лимана. Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол. Минтруд установил прожиточный минимум для новых субъектов РФ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
О сроке службы призывников 2023 года
Продолжительность службы для срочников в будущем году изменяться не будет.
"Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев", – сообщили в Минобороны России.
Разгром иностранного оружия и наемников ВСУ
В районе Красного Лимана в ДНР российские войска уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников, а также резервы ВСУ. На Купянском направлении разбит пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89-ти районах.
Российские военные также сорвали переброску оружия и боеприпасов иностранного производства в зону проведения спецоперации, поражены системы военного управления и оборонного комплекса Украины.
На ЗАЭС строят "ядерный зонтик"
На Запорожской атомной электростанции начался монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Он уже может защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств.
"Пока он спасет от осколков и СВУ с дронов. В дальнейшем будет серьезнее", – указал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Прожиточный минимум для новых территорий
Размер прожиточного минимума на 2023 год в ДНР и ЛНР на душу населения составит 11 213 рублей, для трудоспособного населения – 12 222 рубля, пенсионеров – 9 643 рубля, детей – 10 877 рублей. В Херсонской и Запорожской областях размер прожиточного минимума установлен в размере 11 644 рубля. Для трудоспособного населения – 12 692 рубля, пенсионеров – 10 014 рублей, детей – 11 295 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
 
Главное за деньНовые регионы РоссииОбществоСВОМинистерство обороны РФЗапорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)
 
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