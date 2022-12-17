https://crimea.ria.ru/20221217/glavnaya-ugroza-krymu-i-kvartira-zelenskogo-top-novostey-nedeli-1125954191.html

Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели

Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.12.2022

Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели

Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста... РИА Новости Крым, 17.12.2022

2022-12-17T17:27

2022-12-17T17:27

2022-12-17T17:27

крым

новости

крымский мост

сергей аксенов

национализация в крыму

запорожская область

мелитополь

юрий гемпель

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста повлиял на сухопутное движение в Крым и что поразило иностранцев на полуострове.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Главная угроза для КрымаАтаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, ведь против России работают разведки всех стран мира, и их военный потенциал используется на полную катушку. Такое заявление на этой неделе сделал глава республики Сергей Аксенов. При этом подчеркнул, что силовики предпринимают все необходимое для нейтрализации угроз. Квартира ЗеленскогоЕще одно заявление Аксенова на этой неделе коснулось национализации имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове. Эта работа продолжится. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить", заявил глава региона. Крымский мостПосле восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей.…и мелитопольский мостВ понедельник вечером в результате взрыва в районе мелитопольской Константиновки был поврежден мост. Из-за серьезного повреждения дорожного полотна движение по мосту остановлено. При этом на сухопутный маршрут в Крым происшествие никак не повлияло, поскольку мост не задействован в движении транспорта по сухопутному коридору на полуостров. Европа вам не тамЧлены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова, сообщил на этой неделе председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Полуостров посетили 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. "Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен", - процитировал Гемпель одного из греческих делегатов.

крым

крымский мост

запорожская область

мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, крымский мост, сергей аксенов, национализация в крыму, запорожская область, мелитополь, юрий гемпель, новости крыма