Рейтинг@Mail.ru
Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221217/glavnaya-ugroza-krymu-i-kvartira-zelenskogo-top-novostey-nedeli-1125954191.html
Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 17.12.2022
Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста... РИА Новости Крым, 17.12.2022
2022-12-17T17:27
2022-12-17T17:27
крым
новости
крымский мост
сергей аксенов
национализация в крыму
запорожская область
мелитополь
юрий гемпель
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011970_0:101:1620:1012_1920x0_80_0_0_1ca16564ee617fec7b0664b0ea2537d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста повлиял на сухопутное движение в Крым и что поразило иностранцев на полуострове.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Главная угроза для КрымаАтаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, ведь против России работают разведки всех стран мира, и их военный потенциал используется на полную катушку. Такое заявление на этой неделе сделал глава республики Сергей Аксенов. При этом подчеркнул, что силовики предпринимают все необходимое для нейтрализации угроз. Квартира ЗеленскогоЕще одно заявление Аксенова на этой неделе коснулось национализации имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове. Эта работа продолжится. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить", заявил глава региона. Крымский мостПосле восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей.…и мелитопольский мостВ понедельник вечером в результате взрыва в районе мелитопольской Константиновки был поврежден мост. Из-за серьезного повреждения дорожного полотна движение по мосту остановлено. При этом на сухопутный маршрут в Крым происшествие никак не повлияло, поскольку мост не задействован в движении транспорта по сухопутному коридору на полуостров. Европа вам не тамЧлены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова, сообщил на этой неделе председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Полуостров посетили 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции. "Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен", - процитировал Гемпель одного из греческих делегатов.
крым
крымский мост
запорожская область
мелитополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011970_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_760bb0fb02edfbf064cd14f1df6f940a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, крымский мост, сергей аксенов, национализация в крыму, запорожская область, мелитополь, юрий гемпель, новости крыма
Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

17:27 17.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста повлиял на сухопутное движение в Крым и что поразило иностранцев на полуострове.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Главная угроза для Крыма
Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, ведь против России работают разведки всех стран мира, и их военный потенциал используется на полную катушку. Такое заявление на этой неделе сделал глава республики Сергей Аксенов. При этом подчеркнул, что силовики предпринимают все необходимое для нейтрализации угроз.
Квартира Зеленского
Еще одно заявление Аксенова на этой неделе коснулось национализации имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове. Эта работа продолжится. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить", заявил глава региона.
Крымский мост
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей.
…и мелитопольский мост
В понедельник вечером в результате взрыва в районе мелитопольской Константиновки был поврежден мост. Из-за серьезного повреждения дорожного полотна движение по мосту остановлено. При этом на сухопутный маршрут в Крым происшествие никак не повлияло, поскольку мост не задействован в движении транспорта по сухопутному коридору на полуостров.
Европа вам не там
Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова, сообщил на этой неделе председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Полуостров посетили 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции.
"Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен", - процитировал Гемпель одного из греческих делегатов.
 
КрымНовостиКрымский мостСергей АксеновНационализация в КрымуЗапорожская областьМелитопольЮрий ГемпельНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:58Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
17:27Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
17:02Сколько машин ждут переправы через Керченский пролив со стороны Тамани
16:39Как древние люди: художники писали картины глиняными красками в пещере
16:21Сколько будут служить срочники весеннего и осеннего призывов 2023 года
15:58Российские войска разгромили иностранных наемников у Красного Лимана
15:35Массированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
15:05Больных с симптомами простуды будут тестировать на COVID-19 и грипп
14:44В Крыму ответили на украинские планы прорваться к полуострову
14:14В Керчи на ремонт закроют сразу два Вечных огня
13:55В России продлили программу поддержки занятости населения
13:28В Москву: Губарева рассказала о своем переводе на новое место работы
12:39В Севастополь дополнительно поступили пять тысяч доз вакцин от гриппа
11:54Над хранилищем отработанных ядерных отходов ЗАЭС строят защитный купол
11:21Керченская паромная переправа возобновила работу
11:04Оперативно о коронавирусе в Крыму и Севастополе: данные на 17 декабря
10:33Станковый пулемет и три сотни патронов: в Херсонской области нашли схрон
10:12В Симферополе более 70 улиц больше суток будут без воды
09:48Каким будет прожиточный минимум в новых регионах России
08:47Поезд "Таврия" привезет на Крымский полуостров 7-миллионного пассажира
Лента новостейМолния