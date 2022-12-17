Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. Главная угроза Крыму, национализация имущества украинских олигархов и чиновников, ограничение проезда по Крымскому мосту, как подрыв мелитопольского моста повлиял на сухопутное движение в Крым и что поразило иностранцев на полуострове.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Главная угроза для Крыма
Атаки беспилотников остаются основной угрозой для Крыма и крымчан, ведь против России работают разведки всех стран мира, и их военный потенциал используется на полную катушку. Такое заявление на этой неделе сделал глава республики Сергей Аксенов. При этом подчеркнул, что силовики предпринимают все необходимое для нейтрализации угроз.
Квартира Зеленского
Еще одно заявление Аксенова на этой неделе коснулось национализации имущества украинских бизнесменов и чиновников на полуострове. Эта работа продолжится. Что касается принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому квартиры в Ялте, ее могут "из принципа забрать и кому-нибудь подарить", заявил глава региона.
Крымский мост
После восстановления автомобильной части Крымского моста движение по нему частично ограничили — автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн на мост не пускают. Как разъяснили в профильном министерстве, речь идет не о весе транспорта, а о его грузоподъемности. Поэтому запрет не касается тяжелых джипов и легковых автомобилей.
…и мелитопольский мост
В понедельник вечером в результате взрыва в районе мелитопольской Константиновки был поврежден мост. Из-за серьезного повреждения дорожного полотна движение по мосту остановлено. При этом на сухопутный маршрут в Крым происшествие никак не повлияло, поскольку мост не задействован в движении транспорта по сухопутному коридору на полуостров.
Европа вам не там
Члены иностранных делегаций, которые побывали в этом году в Крыму, отметили динамичное развитие полуострова, сообщил на этой неделе председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Полуостров посетили 26 иностранных делегаций, в том числе из Армении и Греции.
"Европа не там (говоря про Грецию), Европа у вас здесь! И каждый, кто приедет, будет просто восхищен", - процитировал Гемпель одного из греческих делегатов.