https://crimea.ria.ru/20221216/ugroza-gosperevorota-v-belorussii-ochen-vysoka--politolog-1125922506.html

Угроза госпереворота в Белоруссии очень высока – политолог

Угроза госпереворота в Белоруссии очень высока – политолог - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Угроза госпереворота в Белоруссии очень высока – политолог

Запад разрабатывает сценарий по силовому свержению власти в Белоруссии. Активное участие в этом принимает Польша, на территории которой проходит подготовка... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T08:03

2022-12-16T08:03

2022-12-16T08:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Запад разрабатывает сценарий по силовому свержению власти в Белоруссии. Активное участие в этом принимает Польша, на территории которой проходит подготовка боевиков для возможного вторжения в страну. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия", научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Алексей Дзермант.Вторжение ряженых "патриотов""Есть данные белорусской разведки о том, что такие действия происходят, (в Польше) созданы лагеря, и основной сценарий в западных центрах принятия решений по отношению к Белоруссии – именно силовой", – сказал политолог.В частности, по мнению эксперта, весьма вероятна террористическая атака при участии нескольких сотен боевиков, которые могут проникнуть на территорию Белоруссии, вызвать шок и ужас у населения и спровоцировать восстание внутри страны. Дзермант полагает, что в качестве плацдарма для такого вторжения может послужить приграничная территория Украины.Мандат на террорПо словам Дзерманта, Запад будет пытаться выбить Белоруссию из связки с Россией, чтобы "и этот фланг сделать проблемой для России".Политолог подчеркнул, что вероятность такого сценария крайне высокая, поэтому силовые структуры республики открыто об этом говорят, чтобы население было предупреждено и понимало, какая угроза и опасность перед ними стоит.Эксперт убежден, что недавний визит в Варшаву белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской является частью этого сценария."Оппозиционеры сформировали там (в Польше – ред.) якобы "правительство в изгнании", там в том числе есть и силовой блок, который отвечает за подготовку террористов в этих лагерях. А встреча с Тихановской – это политический мандат со стороны лидеров Запада на призывы взяться за оружие и свергнуть власть Беларуси. Собственно, она уже перешла к таким призывам. Очевидно, что Тихановская действует полностью под контролем западных центров, конкретно – под Варшавой. Они ее направляют, дают ресурсы. Это уже не информационная борьба, а именно подготовка силового сценария", – заключил Дзермант.Ранее МВД Белоруссии заявило, что в ведомстве знают о создании в Польше и Литве военизированного формирования "Посполитое Рушение", которое вместе с белорусской оппозицией посягает на суверенитет Минска.По замыслу экстремистов, после подготовки участники формирования из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом, должны вернуться в Беларусь под благовидными предлогами и в последующем сформировать "пятую колонну" для ведения диверсионной, террористической и агентурной работы. Эту организацию планируется использовать в том числе для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний 2024-2025 годов.8 декабря в Варшаве состоялась встреча президента Польши Анджея Дуды со Светланой Тихановской. Дуда выразил надежду, что в "борьбе за свободу" белорусы "победят — так же, как украинцы".Читайте также на РИА Новости Крым:Беларусь начала внезапную проверку боевой готовностиВ Белоруссии вводят смертную казнь за госизмену военных и чиновниковНАТО готовится к наступлению у границ России и Беларуси

https://crimea.ria.ru/20221203/rossiya-i-belorussiya-izmenili-usloviya-regionalnoy-bezopasnosti-1125668357.html

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ситуация в белоруссии, белоруссия, в мире, мнения, украина, польша, авторы