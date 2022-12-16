https://crimea.ria.ru/20221216/pesnya-chervona-kalina-oboshlas-krymchaninu-v-45-tysyach-rubley-1125941444.html

Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей

Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей

Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Кировского... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T16:02

2022-12-16T16:02

2022-12-16T16:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.Инцидент произошел вечером 11 ноября. Возле местного магазина 26-летний житель района в присутствии других граждан громко включил в своем автомобиле песню "Червона калина" – неофициальный гимн украинской организации "Украинская повстанческая армия"*, а также выкрикивал лозунги этой запрещенной экстремистской организации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили в суде.Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа – 45 тыс. рублей.* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство РоссииЧем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – экспертФСБ задержала экстремиста за призывы убивать силовиков

https://crimea.ria.ru/20221003/pesenka-speta-v-krymu-dve-devushki-otvetyat-za-gimn-ekstremistov-1124707261.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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