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Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей
Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей
Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Кировского... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.Инцидент произошел вечером 11 ноября. Возле местного магазина 26-летний житель района в присутствии других граждан громко включил в своем автомобиле песню "Червона калина" – неофициальный гимн украинской организации "Украинская повстанческая армия"*, а также выкрикивал лозунги этой запрещенной экстремистской организации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили в суде.Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа – 45 тыс. рублей.* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Скандально известная "миссис Крыма" не получит гражданство РоссииЧем россиянам грозит внесение Meta* в список террористов – экспертФСБ задержала экстремиста за призывы убивать силовиков
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Песня "Червона калина" обошлась крымчанину в 45 тысяч рублей
Крымчанина оштрафовали за экстремистские лозунги и песни националистов
16:02 16.12.2022 (обновлено: 16:03 16.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Крымчанина оштрафовали за прослушивание песни украинских националистов и выкрикивание экстремистских лозунгов. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда.
Инцидент произошел вечером 11 ноября. Возле местного магазина 26-летний житель района в присутствии других граждан громко включил в своем автомобиле песню "Червона калина" – неофициальный гимн украинской организации "Украинская повстанческая армия"*, а также выкрикивал лозунги этой запрещенной экстремистской организации, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации, сообщили в суде.
Свою вину подсудимый признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа – 45 тыс. рублей.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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